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Держприкордонслужба (5673) обстріл (27045) Сумська область (3232) Чернігівщина (1580)

Рашисти понад 50 разів з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину, - ДПСУ. ФОТО

обстріл,прикордоння

З мінометів 120 мм калібру ворог обстрілював прикордоння понад 50 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

"Учора, 25 липня, було обстріляно 5 громад на Сумщині, та 4 громади на Чернігівщині. Зафіксовано 47 прильотів зі снарядів ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зранку обстріляли Сумщину з мінометів, - Живицький
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26.07.2022 12:47 Відповісти
 
 