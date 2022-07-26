Рашисти понад 50 разів з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину, - ДПСУ. ФОТО

З мінометів 120 мм калібру ворог обстрілював прикордоння понад 50 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

"Учора, 25 липня, було обстріляно 5 громад на Сумщині, та 4 громади на Чернігівщині. Зафіксовано 47 прильотів зі снарядів ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

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