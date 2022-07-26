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конфіскація (805) росія (63556) золотовалютний резерв (268) Малюська Денис (402) актив (231)

Малюська про передачу Україні російських активів: Розраховуємо отримати сотні мільярдів доларів, це може відбутися за 7-8 місяців

малюська

Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. Це може відбутися за 7-8 місяців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Малюська, Україна співпрацює з питання блокування російських активів з західними партнерами. Є міжнародна група Freeze and Seize, куди входять представники від Єврокомісії, від різних країн, в тому числі від України, займається координацією і пошуком російських активів і їх блокуванням. І є активності окремих країн, де знаходяться російські активи, які так само досить швидко, оперативно шукають, блокують.

"Тобто якщо ми беремо частину блокування активів - воно працює практично прекрасно. Цей процес проходить, він дуже активний і він гарно йде здебільшого через те, що це вже не перший випадок, коли наші західні партнери блокують активи якоїсь країни. Механізм для цього існує", - додав він.

Що стосується наступного кроку після блокування активів - їх вилучення у власників, тут принципово інша історія, тому що юридичних інструментів такого вилучення практично не існує.

"Крім класичних випадків: якщо це злочин, що передбачає покарання, в тому числі у вигляді конфіскації - тоді європейцям чи американцям усе зрозуміло. Якщо ж мова йде про вилучення поза вироком - вони ще з таким ніколи не зустрічалися, - сказав міністр.

За його словами, Україна зараз просуває створення таких механізмів за кордоном і процес проходить з різною швидкістю та успішністю.

"Є, наприклад, закон, який прийняла Канада нещодавно щодо направлення на гуманітарні цілі, в тому числі, можливо, Україні коштів, які будуть отримані внаслідок вилучення майна. Інші країни або ж обрали вичікувальну позицію, або на ранніх стадіях законопроектної роботи", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два місяці дії закону жоден значимий російський актив не конфісковано, - Шабунін

"Зараз сфокусувалися на найперспективнішому механізмі з тим, щоб отримати швидкий результат - це вилучення російських золотовалютних резервів, тому що, на нашу думку, це те, що можна імплементувати місяців за 7-8. І кошти, які можуть надійти, якщо цей механізм буде імплементований так, як ми цього хочемо - це сотні мільярдів доларів США", - повідомив Малюська.

За його словами, для того, щоби Україна отримала в спеціально створений фонд компенсації за шкоду, завдану Росією, значні суми коштів - це мова йде про золотовалютні резерви - потрібно, щоб країна, де ці кошти знаходяться, уклала відповідний міжнародний договір, де з таких активів буде знятий імунітет і де вона погодиться на передачу цих коштів в спеціальний фонд.

"По суті процедура не складна. Розробляється, погоджується текст договору, він підписується між урядами України і цієї країни, де знаходяться ЗВР. Договір ратифікується як з їхнього боку, так і з нашого. Все - далі пішов механізм імплементації, надходження коштів, їх розподіл серед постраждалих", - зазначив він.

За його словами, першою країною, скоріш за все, стане Латвія. "Вони погодилися з концептом. Відповідно, ми зараз на стадії перемовин щодо конкретного тексту договору. Я був у Ризі минулого тижня - вони його погодилися потенційно підписати і ратифікувати у вкрай стислі строки. Після Латвії, думаю, ми досить швидко знайдемо ще кілька країн зі Східної Європи, які підпишуть це так само дуже швидко і оперативно. І далі паралельно будемо штовхати вже великі країни Заходу, де, власне, і найбільше активів знаходиться", - додав міністр.

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Топ коментарі
+11
Найважливіше питання для зеленої шобли, то як роздеребанити всі ті кошти... То їх найбільше хвилює ще з перших днів вторгнення. Їм похрін війна, похрін смерті і руйнування. Головне, щоб то то бабло щоб пори них не пройшло.
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26.07.2022 11:56
+7
Да,члены зеленой группировки мастера рассказывать сказки "о скором светлом будущем".
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26.07.2022 12:01
+5
Я проти надання коштiв. Оплачуйте ними ******* еврофiрм а тi хай будують. Шоб жодной копiйки не проходило через слуг
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26.07.2022 12:05
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Найважливіше питання для зеленої шобли, то як роздеребанити всі ті кошти... То їх найбільше хвилює ще з перших днів вторгнення. Їм похрін війна, похрін смерті і руйнування. Головне, щоб то то бабло щоб пори них не пройшло.
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26.07.2022 11:56 Відповісти
Головне щоб їх не передали абрамовичу за допомогу в зерновій угоді, абрамія вже старається, вже написав лист його адвокатам, що абрамович хороший.
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26.07.2022 12:00 Відповісти
Да,члены зеленой группировки мастера рассказывать сказки "о скором светлом будущем".
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26.07.2022 12:01 Відповісти
Я проти надання коштiв. Оплачуйте ними ******* еврофiрм а тi хай будують. Шоб жодной копiйки не проходило через слуг
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26.07.2022 12:05 Відповісти
малюська, уйбіщє, ви, ******* квартальні, вже відмовились від стягнення 135млрд. доларів за анексований крим.
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26.07.2022 12:06 Відповісти
Это же сколько платных камер каZZапам Малюська на эти деньги откроет...
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26.07.2022 12:21 Відповісти
арахамия уже отмазал абрамовича на 12 миллиардов дол., так и ты малюська сработаешь.Шей карман пошире.

Это примерно, приняла ВР, що россия террорист.
Так почему газ по трубе идёт от террористов в ЕС.
арахамия встречается с террористами в Стамбуле по зерну.
но финт для народа, двойные договора.
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26.07.2022 12:23 Відповісти
Росіянам не треба ставити маячки на нерухомість то лише Українцям щоб незаконно не переписали їх нерухомість в реєстрах .
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26.07.2022 12:33 Відповісти
Зелені щури самі ЧОМУСЬ не конфіскують власність рашистів в Україні.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__cft__[0]=AZWHnxyGt5RC6RbxdpuOgFVnRE1X5O_mHp5EG-LwQ8ybjwK9Fa4kRTkrnFS28E9TPfpI2CttwRDHSlNi4fuOGPG1FTFjz2coJ5DS810R15lv9FHf9w_M0WPk4LRojX9r-C5SqQ3Im7ltiBs1gWO9E1HQ&__tn__=-UC%2CP-R Vitaliy Shabunin

ДВА МІСЯЦІ тому набув чинності закон про конфіскацію рускіх активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і НЕ БУЛО застосовано.

ЦПК був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування.
Блокує очевидно в інтересах рускіх олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно.

А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в рускіх олігархів НЕМАЄ проблем з їхніми активами в Україні.
Аналітика тут:

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/07/24/7359896/
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26.07.2022 12:35 Відповісти
Проблема навіть НЕ в тому, що кілька уродів в ОП зароблять мільйони, захищаючи інтереси рускіх олігархів.

Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з рускіх активів, заморожених США, Британією і т.д.

Власне, заради останнього рускі спецслужби і юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського.

Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів рускіх олігархів.

Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему.

P.S. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи "Єрмака-Макфола", згадуйте цей пост.
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26.07.2022 12:36 Відповісти
Після того як зелені потвори припинили всі справи проти Газпрому, які мали реальний успіх, вірю аж бігом!
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26.07.2022 12:48 Відповісти
Это же сколько бабла украдут! Миллиарды баксов уйдут в карманы зеленых уродов. Сотни миллионеров у нас появится. А народ как был нищим, так и останется...
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26.07.2022 12:55 Відповісти
Поки маємо Зелю ніхто не буде передавти Україні російські активи.
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26.07.2022 13:22 Відповісти
А Зе владі лапу сосати - цих грошей вона не побачить, бо по суті зробила все
щоб розпочати війну 24 лютого
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26.07.2022 13:26 Відповісти
 
 