Російські окупанти хаотично обстрілюють Дергачівську громаду на Харківщині, поранено 2 особи
Війська РФ обстрілювали з артилерії низку населених пунктів Дергачівської громади.
Про це повідомив мер В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог не припиняв хаотично обстрілювати Дергачівщину. Окупанти били з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Цупівку, Дементіївку, Нове і Питомник. Внаслідок обстрілів двоє слатинчан - 55-річна жінка і 70-річний чоловік - отримали середні та важкі поранення. Лікарі швидкої допомоги оперативно доставили поранених до лікарні", - розповів очільник міста.
Задоренко додав, що більша частина Токарівського, а також Проходівський та Козачолопанський старостинські округи окуповані рашистами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...