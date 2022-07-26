УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10874 відвідувача онлайн
Новини Війна Російська агресія
5 275 22
окупація (6520) СБУ (12497) Донбас (22348)

Росія готує псевдореферендуми на окупованому Сході України, цивільних вербуватиме тисяча "експертів" і "добровольців", - СБУ

россия,референдум

Працівники СБУ викрили плани окупаційної влади в східних регіонах України щодо підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" цих районів до РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка". Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "днр", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "большая россия", - йдеться в тексті.

Відомо, що у складі цього утворення уже діють понад 1 000 "активістів" – це агітатори, блогери та "дружинники". Їх мета - вербувати людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Ці "активісти" охопили своїм впливом уже понад 200 тисяч місцевого населення.

Також читайте: Троьох бойовиків "ДНР", які воювали у складі ЗС РФ проти України, засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Кремлівські куратори планують перекинути до окупованих територій України більше тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки. Завданням цих осіб буде організація незаконних масових зібрань, поширення агітації на підтримку псевдореферендуму і облаштування "виборчкомів".

Пізніше буде підготовлено звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до Росії. Потенційному "електорату" окупанти роздають продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Відомо, що на території так званої "ДНР" друкують газети накладом понад 250 тисяч екземплярів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія незаконно надала громадянство та передає "всиновителям" вже 108 вивезених з України дітей-сиріт

"Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила місцеперебування організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Щось затихли розповіді Арєстовіча про котли на півдні, правда розказують про шалені втрати русні на Донбасі, деморалізованість і відмову воювати...Правда,чомусь,русня постійно має обмежені успіхи і впевнено готується до референдумів щодо анексії 20% території України...Про щоденні обстріли наших міст я й не говорю,тим більше,що вони вже 5 міс безкарні...Ну нічого,Буданова поставили замість Демченка,Червоненка поставлять на нач.ГУР-от тоді Зе-лупа Боневтік гнатиме Путіна аж за Урал!!
показати весь коментар
26.07.2022 13:03
+9
Ідіотам здається, що вони там назавжди
показати весь коментар
26.07.2022 12:44
+6
а що їм заважає так думати? Зернова угода?
показати весь коментар
26.07.2022 13:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіотам здається, що вони там назавжди
показати весь коментар
26.07.2022 12:44 Відповісти
а що їм заважає так думати? Зернова угода?
показати весь коментар
26.07.2022 13:02 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2022 14:43 Відповісти
ще їх притягувати,
на місці все вирішити,
військовий час все таки
показати весь коментар
26.07.2022 12:45 Відповісти
На куй пішов.
показати весь коментар
26.07.2022 18:14 Відповісти
Щось затихли розповіді Арєстовіча про котли на півдні, правда розказують про шалені втрати русні на Донбасі, деморалізованість і відмову воювати...Правда,чомусь,русня постійно має обмежені успіхи і впевнено готується до референдумів щодо анексії 20% території України...Про щоденні обстріли наших міст я й не говорю,тим більше,що вони вже 5 міс безкарні...Ну нічого,Буданова поставили замість Демченка,Червоненка поставлять на нач.ГУР-от тоді Зе-лупа Боневтік гнатиме Путіна аж за Урал!!
показати весь коментар
26.07.2022 13:03 Відповісти
Дуже прикро, але так воно є!
показати весь коментар
26.07.2022 13:08 Відповісти
Чому затихли? Він уже сказав, що котла не вийшло. Ще вчора здаеться. В нього сім п'ятниць на неділю.
показати весь коментар
26.07.2022 13:10 Відповісти
Шо ж, рашисти самі урівняють за статусом окуповані території, на яких точаться бої, з анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
показати весь коментар
26.07.2022 13:09 Відповісти
оккупированные территории Украины только военным путем освобождать
показати весь коментар
26.07.2022 13:29 Відповісти
"Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях"

Ну, я розумію, Херсонська, Харківська та Запорізька частково окуповані. А Дніпропетровська тут до чого? Там же ж на землі кацапів нема, але русня від початку дистанційно кошмарить - які шанси в тих "активістів" на виживання?
показати весь коментар
26.07.2022 15:56 Відповісти
Скажіть, будь ласка, ви коли небуть у своєму житті цікавились як і чим живе дурдом? Отож бо! То навіщо вам знати це зараз.
показати весь коментар
26.07.2022 16:08 Відповісти
СРАЛ Zеленый клоун на ВСЕХ своих 73% дебилов, и будет он сдавать территории, оправдается - скажет: "это чтобы больше не было жертв", а 73% дебилов скажет - "а-а-а, ну ладно..."
показати весь коментар
26.07.2022 16:26 Відповісти
руссня вообще охерела...
показати весь коментар
26.07.2022 16:48 Відповісти
КАждый, кто пойдёт голосовать должен знать о последствиях...
показати весь коментар
26.07.2022 19:11 Відповісти
О каких последствиях,право на свое волеизъявление имеет каждый и как большинство решит так и тому и быть
показати весь коментар
26.07.2022 21:23 Відповісти
Дуже тяжко ЗСУ доганяти ворога - рашистів, який 8 років постійно готувався до війни з Україною! А влада 3 роки жарила шашлики, відсутній був завод *********** і були заморожені всі ракетні програми! Але, президент пообіцяв до 1-15 вересня звільнити всі окуповані рашистами території! Дай Боже успіхів ЗСУ!
показати весь коментар
26.07.2022 23:19 Відповісти
Exclusif les questions du référendum. Il faudra répondre vivre oui ou non

Oui (je veux vivre en république autonome et quitter l'Ukraine)

Non (je ne veux pas vivre en Ukraine et souhaite vivre ans une république autonome)

Bref c'est un référendum russe
показати весь коментар
27.07.2022 01:47 Відповісти
 
 