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Новини Війна
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колонія (251) росія (63556) в’язниця (437) ПВК Вагнер (1534)

ПВК "Вагнер" набирає в’язнів на війну в Україні: вербують щонайменше в 15 колоніях по всій Росії

росія,в'язниця,тюрма

Щонайменше троє засуджених із петербурзької ІЧ-7 "Яблунівка" ліквідовані на війні в Україні, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень Луганська. На війну їх завербувала приватна військова компанія "Вагнер".

Про це пише російське опозиційне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його журналісти спираються на слова джерел, які спілкуються з родичами цих засуджених.

Вербувальники приїздили до колонії 1 липня. В ніч проти 6 липня звідти вивезли першу групу засуджених - близько 40 людей.

У документах в’язнів вказані не справжні імена, а "чи то прізвиська, чи то позивні".

"Цих людей повністю вивели з правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами", - каже адвокат Леонід Крикун.

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Скільки загалом в’язнів завербував "Вагнер", невідомо. Журналісти й правозахисники встановили, що вербування відбувалося щонайменше в 15 колоніях. За приблизними оцінками, йдеться про понад 200 завербованих в’язнів. ПВК "Вагнер" обіцяє їм "зарплату" в 100-200 тис. рублів (62-125 тис. грн), додаткові виплати в разі поранення та близько 5 млн рублів родичам, якщо в’язня ліквідуть в Україні.

Якщо за пів року на війні засуджений виживе, його обіцяють помилувати.

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Топ коментарі
+10
А для вовы питерского, срущего в чемодан, это не важно. Главное, для него найти лохов для пушечного мяса.
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26.07.2022 12:57
+7
вони нашими руками збираються позбавитись від свого криміналітету
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26.07.2022 12:52
+5
Просто платить за погибшего не надо будет, а выдержать 6 месяцев ...?
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26.07.2022 12:53
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вони нашими руками збираються позбавитись від свого криміналітету
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Просто платить за погибшего не надо будет, а выдержать 6 месяцев ...?
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26.07.2022 12:53 Відповісти
ну ну... Гриша Московский их уже объявил ******. А это уже не шутки.

https://www.youtube.com/watch?v=dArLad2eEyI
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26.07.2022 12:55 Відповісти
А для вовы питерского, срущего в чемодан, это не важно. Главное, для него найти лохов для пушечного мяса.
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26.07.2022 12:57 Відповісти
ну вова питерский в случае чего обратно не заедет на зону, а эти - запросто )
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26.07.2022 12:58 Відповісти
кстати в другом видео он заявил что украинским порядочным арестантам не считается взападло защищать свою страну из никаких притензий по понятиям быть не может.
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26.07.2022 13:09 Відповісти
редкий случай когда вор оказался в разы приличней всей быдломассы
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26.07.2022 13:10 Відповісти
Для ВСУ не важно, они члены или нет В смысле, чвк или просто ккозломордая гопота. Их по любому наши славные ВСУ превратят в хороших кацапов. Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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26.07.2022 12:55 Відповісти
Казарма вагнеровцев:
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26.07.2022 12:56 Відповісти
Так фюрер репоедов, *****, тот еще *******. Не помню кто точно, то-ли Фейгин, то-ли Швеш, когда коментировали фотку ***** топлес на лошадке, что это фото было сделано для принца Альберта, с которым ***** было пассивныы партнером.
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26.07.2022 13:03 Відповісти
Звісно , влада московіі , таким чином позбудеться зечні в колоніях,
яких нічим годувати , і використає це гарматне м'ясо на передовій 😠
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26.07.2022 12:56 Відповісти
Якщо вони виведені з правового поля то і так і так- не жильці. Не грохнуть ЗСУ, то замочать "роботодавці". Просто вони потрібні тут і зараз для масовки.
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26.07.2022 12:56 Відповісти
спецаперация идет по плану, в натуре. ссученых пытаются под ружжо поставить.
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26.07.2022 13:02 Відповісти
200 парашенцев? Чем они помогут параше? Даже несколько тысяч ничего уже не изменят...
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26.07.2022 13:02 Відповісти
Якось розказував мені один білорус, який працював у молодості на "Беларусьфільм", про передісторію створення одного "псевдоісторичного" фільму про "геройську" боротьбу рядянської міліції у перші післявоєнні часи з бандитизмом (сам фільм я бачив і, в основному, пам"ятаю, але забув назву Там банда їздила на возах по Білорусі та грабувала пошти, сільради і колгоспи, а сільський поштар у них "наводчиком" був Навіть його прізвище пам"ятаю - Тутик) Так от - мій оповідач сказав, що це, насправді, була боївка НКВС, сформована з кримінальників, яку закинули в Білорусь для боротьби з німцями А вони перебили командирів-НКВСівців і стали бандитами) Я так думаю - у Росії з цими "новими "вагнерівцями" буде те саме! Коли їх тут ЗСУ стане "кришить дрібно" - вони втечуть в РОсію і займуться своїм звичним заняттям
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26.07.2022 13:03 Відповісти
учитывая суровую реальность оркских зон, из немногочисленных мобилизованных мужиков и петухов, на передовую попадут только петухи.. таких брать в плен, ну вот реально, нет смысла
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26.07.2022 13:04 Відповісти
гыгы, да после тех заяв авторитетного, воевать там могут пойти только петухи и шерстяные, которых блаткомитет лагеря уже загнал под шконку ))))
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26.07.2022 13:20 Відповісти
21 век, малявы и распоряжения через ютуб рассылают уже, а не через бумажку в жопе урки заехавшего по этапу )
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26.07.2022 13:21 Відповісти
Нехай не хвилюються. Якщо потраплять в полон, то буратіна віддасть їх назад.
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26.07.2022 13:21 Відповісти
они будут молиться что бы их обратно не отдали ) потому что их заранее уже ******* объявили, и ничего хорошего их на родной зоне не ожидает )
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26.07.2022 13:23 Відповісти
Саме такі і стараються потрапити в полон, бо хитрі і більше за все ******* самих себе. Прості дурники гинуть в бою, а ці думають тільки про те, як вижити за будь-яку ціну. Наші уже понабирали таких... не знаю, чи захочуть орки їх обмінювати? Куди їх подіти? Тут вони не потрібні
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26.07.2022 19:45 Відповісти
А вторяки не чай, ты примой угощай,вернешься с Украины живым - мы новый срок тебе дадим !
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26.07.2022 13:23 Відповісти
І що, нам вже починати "начинать баяцццца"🤔🧐😁 Цікаво, а у завербованого зека-москаля бошка куленепробивна із того ж сорту сталі, що йде на маску у танкової башти 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:09 Відповісти
да пусть набирают...откуда у зэков хорошая военная подготовка (ну,кроме тех.кто служил в спецвойсках) ?..А пушечное мясо будет дороже отправлять вУкраину,чем Украине тратиься на снаряд или пулю для "демилитаризации" рашиста
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26.07.2022 14:15 Відповісти
"Втеча з оушена" по касабськи

У війні проти України загинули щонайменше троє завербованих ПВК "Вагнера" ​​російських в'язнів, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська.

Як передає Укрінформ, про це https://t.me/istories_media/1339 пише https://t.me/istories_media/1339 інтернет-видання "Важливі історії".

Зазначається, що ці ув'язнені були завербовані https://www.ukrinform.ua/tag-pvk-vagnera "вагнерівцями" у петербурзькій ВК-7 "Яблоневка". Зараз у їхніх медичних документах вказані не справжні імена, а псевдоніми - прізвиська чи позивні.

«Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимсь "Одуванчиком"? Швидше за все грошей за смерть людини родичі не побачать», - пояснив адвокат Леонід Крикун.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3536493-gromadan-kirgizstanu-verbuut-do-pvk-vagner-na-vijnu-v-ukraini-zmi.html Громадян Киргизстану вербують до ПВК «Вагнер» на війну в Україні - ЗМІ

На початку липня "Важливі історії" повідомляли, що ПВК "Вагнера" ​​почала вербувати ув'язнених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув'язнених з ВК-7 "Яблоневка" етапували до Ростовської області для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених були завербовані у ВК-6 "Обухово". Нібито за півроку служби ув'язненим обіцяли амністію та зарплату у 200 тисяч рублів. У разі їхньої загибелі сім'ям обіцяли компенсації в 5 млн рублів.

У Громадській наглядовій комісії (ГНК) Петербурга https://t.me/rotondamedia/3685 заперечують мобілізацію ув'язнених місцевих колоній для поїздки в Україну. Голова петербурзької ГНК Олександр Холодов, посилаючись на ФСВП, заявив, що жодного "позапланового" етапування засуджених не було. Матеріал "Важливих історій" він назвав "фантазією".
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3532792-ukrainski-zahisniki-likviduvali-grupu-vagnerivciv.html Українські захисники ліквідували групу «вагнерівців»

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста та села України, вбивають мирне населення. При цьому різні підрозділи зс рф зазнають великих втрат.
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26.07.2022 14:36 Відповісти
запускати там рекламу про здачу танків за гроші
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26.07.2022 21:16 Відповісти
 
 