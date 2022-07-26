ПВК "Вагнер" набирає в’язнів на війну в Україні: вербують щонайменше в 15 колоніях по всій Росії
Щонайменше троє засуджених із петербурзької ІЧ-7 "Яблунівка" ліквідовані на війні в Україні, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень Луганська. На війну їх завербувала приватна військова компанія "Вагнер".
Про це пише російське опозиційне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.
Його журналісти спираються на слова джерел, які спілкуються з родичами цих засуджених.
Вербувальники приїздили до колонії 1 липня. В ніч проти 6 липня звідти вивезли першу групу засуджених - близько 40 людей.
У документах в’язнів вказані не справжні імена, а "чи то прізвиська, чи то позивні".
"Цих людей повністю вивели з правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами", - каже адвокат Леонід Крикун.
Скільки загалом в’язнів завербував "Вагнер", невідомо. Журналісти й правозахисники встановили, що вербування відбувалося щонайменше в 15 колоніях. За приблизними оцінками, йдеться про понад 200 завербованих в’язнів. ПВК "Вагнер" обіцяє їм "зарплату" в 100-200 тис. рублів (62-125 тис. грн), додаткові виплати в разі поранення та близько 5 млн рублів родичам, якщо в’язня ліквідуть в Україні.
Якщо за пів року на війні засуджений виживе, його обіцяють помилувати.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=dArLad2eEyI
яких нічим годувати , і використає це гарматне м'ясо на передовій 😠
У війні проти України загинули щонайменше троє завербованих ПВК "Вагнера" російських в'язнів, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська.
Як передає Укрінформ, про це https://t.me/istories_media/1339 пише https://t.me/istories_media/1339 інтернет-видання "Важливі історії".
Зазначається, що ці ув'язнені були завербовані https://www.ukrinform.ua/tag-pvk-vagnera "вагнерівцями" у петербурзькій ВК-7 "Яблоневка". Зараз у їхніх медичних документах вказані не справжні імена, а псевдоніми - прізвиська чи позивні.
«Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимсь "Одуванчиком"? Швидше за все грошей за смерть людини родичі не побачать», - пояснив адвокат Леонід Крикун.
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На початку липня "Важливі історії" повідомляли, що ПВК "Вагнера" почала вербувати ув'язнених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув'язнених з ВК-7 "Яблоневка" етапували до Ростовської області для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених були завербовані у ВК-6 "Обухово". Нібито за півроку служби ув'язненим обіцяли амністію та зарплату у 200 тисяч рублів. У разі їхньої загибелі сім'ям обіцяли компенсації в 5 млн рублів.
У Громадській наглядовій комісії (ГНК) Петербурга https://t.me/rotondamedia/3685 заперечують мобілізацію ув'язнених місцевих колоній для поїздки в Україну. Голова петербурзької ГНК Олександр Холодов, посилаючись на ФСВП, заявив, що жодного "позапланового" етапування засуджених не було. Матеріал "Важливих історій" він назвав "фантазією".
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