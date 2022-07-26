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зерно (3091) Стамбул (172) Туреччина (3431)

Розпочалася робота координаційного центру із моніторингу "зернових коридорів", - Міноборони Туреччини

кубраков,акар

У Стамбулі розпочав інтенсивну роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи "зернових коридорів" відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України, підписаної 22 липня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота Спільного координаційного центру інтенсивно триває", - наголосив Хулусі Акар.

Турецький міністр також позитивно оцінив повідомлення про початок відвантаження зерна цього тижня та наголосив на важливості того, аби перший корабель якнайшвидше вирушив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть працювати з партнерами, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп

"Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках перевезень", - сказав турецький міністр.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

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Топ коментарі
+8
Резніков відмовився підписувати "зернові угоди".
Мабуть у нього нюх добрий на "гнільцо" та "прое@али".
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26.07.2022 13:02
+7
Абрамович схвильований що росія стріляла по Одесі? Він же гарантував, що все буде оК. Він же підписував цей договір з арахімією і тепер ніяких коментарів. Ну не скотина?
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26.07.2022 13:03
+5
Здача Одеси розпочалась
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26.07.2022 13:02
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Резніков відмовився підписувати "зернові угоди".
Мабуть у нього нюх добрий на "гнільцо" та "прое@али".
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26.07.2022 13:02 Відповісти
Терорист №1 ложив на ваш координаційний центр
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26.07.2022 13:21 Відповісти
Здача Одеси розпочалась
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26.07.2022 13:02 Відповісти
Абрамович схвильований що росія стріляла по Одесі? Він же гарантував, що все буде оК. Він же підписував цей договір з арахімією і тепер ніяких коментарів. Ну не скотина?
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26.07.2022 13:03 Відповісти
Скотина лучше вашей Zeгниды , плевавшем на миллионы украинцев‼️НЕ ГОВОРИТЕ ,что его не предупреждали, ч ‼️ БАБЛО , хоть и кровавое решает. ВСЕ
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26.07.2022 14:46 Відповісти
Абрамовіч всім платив за це: і Арахамії і їншім.
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26.07.2022 13:13 Відповісти
Якби це була серйозна угода, то був би план конвоювання українського зерна військовими кораблями Туреччини як мінімум. Якщо цього не буде, то це є так, як виглядить: програма зняття санкцій з Кацапії, експорт кацапами власного та вкраденого в України зерна, розблокування Абрамовичем пукінських коштів та дискредитація держави Україна. Москалі отримають вигоду навіть не напружуючись дотримання припинення вогню. Вони вдарили по Одесі, щоб набити ціну на зерно і максимально обмежити шлях до експорту українського збіжжя.
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26.07.2022 13:14 Відповісти
Турецкий гарант с "зернового" договорняка поимеет шикарный гешефт,не зря он встречался перед этим в Иране с бункерным, теперь о краденом украинском зерне можно забыть(кажется в договорняке о нем ни слова). Так что зеленые,очередная победа или опять сдача интересов Украины. Хотя предательство -внутренний девиз вашего зеленого кодла.
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26.07.2022 13:25 Відповісти
Після підписання цієї угоди рашисти спокійно почали ремонтувати Антонівськтй міст та перекидати війська до Херсона, можливо це збіг але щось мало в це віриться.
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26.07.2022 13:38 Відповісти
Тай з оточенням близько 2000москалів за словами речника ОП: щось пішло не так.
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26.07.2022 13:43 Відповісти
С кодлом ЗЕИУДЫ ВСЕ ДАВНО ЯСНО И ПОНЯТНО -пособники ***** ‼️ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ЗАЛУЖНЫЙ И ДРУГИЕ Генералы не трусы и предатели украинского народа ⁉️ПРЯМО НА ИХ ГЛАЗАХПРОИСХОДИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО украинцев и наших союзников⁉️Почему они не уничтожили Группировку нацистов-террористов ***** в окружении⁉️Я уже неверию никакому залужному который обнимался с врагом дерьмаком и зегнидой
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26.07.2022 14:54 Відповісти
Это какой то позор.
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26.07.2022 17:06 Відповісти
 
 