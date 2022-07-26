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Бердянськ (465) Мелітополь (767) окупація (6520) вища освіта (204) Федоров Іван (640)

Окупанти об'єднали чотири університети в один та "набрали" 2 тисячі студентів, - мер Мелітополя Федоров

федоров,мелітополь

З чотирьох національних університетів в окупованих регіонах Запорізькій області росіяни створили один фейковий.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітопольський та Бердянський педуніверситети. На уламках цих державних ВНЗ вони створили фейковий університет, який не визнає жодна країна світу. І сьогодні радіють, що з усього регіону навчатися під дулом автомата виявили бажання трохи більше 2000 студентів", - написав Федоров.

За його словами, більшість цих студентів "були змушені "захотіти" отримати другу вищу освіту, аби не втратити роботу в окупованому місті". До окупації в цих університетах навчалося не менше 14 тисяч студентів. У Мелітополі нараховувалося студентської молоді понад 20 тисяч.
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Топ коментарі
+2
Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
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26.07.2022 13:15
+2
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

22.05.2022
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
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26.07.2022 13:20
+1
Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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26.07.2022 13:19
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Зомбуватимуть молодь.
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26.07.2022 13:11 Відповісти
Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
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26.07.2022 13:15 Відповісти
ото я давно це кажу. ворог-ворогом але справу свою гидотну роблять і роблять оперативно, якісно і цілеспрямовано.
У нас же соплі жують до останнього...не пройшло й пів року з початку війни як надумали накінець то візовий режим з агресором запровадити..а якщо копати по дрібницям то повний провал у всьому
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26.07.2022 13:29 Відповісти
Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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26.07.2022 13:19 Відповісти
ага ато на Донбасі одні ватники - от і показало хто е хто
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26.07.2022 14:33 Відповісти
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

22.05.2022
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
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26.07.2022 13:20 Відповісти
там что населения нет, кто то что объединяет разъединяет, а все молчат
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26.07.2022 13:21 Відповісти
А ти думаєш що там усі - "полум"яні протестанти"? І горять бажанням потрапить "на підвал" чи й просто отримать кулю в груди?
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26.07.2022 13:24 Відповісти
..як воно, "державникам" Зеленському та Вересксучці, спиться? .. "секретарки та технічки" дермак з татаровим, понятно, висипаються добре, після заслужених, на колінах у кремля, "мерседесів"
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26.07.2022 13:29 Відповісти
не несіть фігню вся Украіна невчиться а вони так вчитись хотят ---- предателі і колобранти
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26.07.2022 14:24 Відповісти
Интересный кадавр получится - 2 пединститута + сельхозакадемия!
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26.07.2022 18:20 Відповісти
 
 