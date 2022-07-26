Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки"

Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля. Для створення так званої "страхітливої картинки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страхітливої картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.

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