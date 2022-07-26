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Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки"

поле,пожежа,пшениця

Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля. Для створення так званої "страхітливої картинки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страхітливої картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Через російські обстріли майже щодня горять поля у Запорізькій області, - голова громади Коноваленко

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Топ коментарі
+39
Коли воно вже "само" застрелиться?
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26.07.2022 13:16
+13
Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
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26.07.2022 13:18
+12
Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
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26.07.2022 13:20
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Коли воно вже "само" застрелиться?
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26.07.2022 13:16 Відповісти
Тоже бухать начал, или то все бульба на голову падает?
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26.07.2022 13:16 Відповісти
Мабуть очєнь, очєнь тяжка бульба...
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26.07.2022 13:51 Відповісти
сумасшедший... шо возьмешь?(с)
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26.07.2022 13:17 Відповісти
Стращаємо бульбашів.
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26.07.2022 13:17 Відповісти
Санитарный кордон

Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз гражданам России.
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26.07.2022 13:17 Відповісти
подивимось шо бути ******* бульбашисти коли в них почнуть горіти міста та поля
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26.07.2022 13:18 Відповісти
Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
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26.07.2022 13:18 Відповісти
Може посла бульбашії хтось викличе до МЗС за нотою? Чи взагалі посольство вишлють? Ні? Ну обпльовуй тоді бульбафюрер далі Україну.
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26.07.2022 13:18 Відповісти
Рано ещё. Почти пол Украины ещё пригодна для проживания. Подождём ещё, а в конце подадим "чёткий сигнал", как сейчас модно говорить.
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26.07.2022 13:22 Відповісти
То не бухло и не бульба, а все та же хорошо известная и родная "мозаичная психопатия", которая поставила крест на военной карьере юного лейтенанта-политработника Саши Лукашенко.
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26.07.2022 13:19 Відповісти
Щоб ти сам собі свої вуса підпалив, бульбофюрер недобитий!
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26.07.2022 13:20 Відповісти
Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
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26.07.2022 13:20 Відповісти
"увидите лукашенку - плюньте ему в морду.. заранее благодарен"(с)
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26.07.2022 13:20 Відповісти
И всё?!
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26.07.2022 16:02 Відповісти
Я казав, що в голови колгоспу мозок поплив.
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26.07.2022 13:20 Відповісти
жоден голова колгоспу навіть в думках не став би підпалювати власні та навіть чужі поля. Бо він знає, стільки то праці туди вкладено, стільки надії людської може там згоріти.
Дії білоруського диктатора показують, що він продався дияволу цілком і повністю. Те, що з ним і пуйлом ще хтось спілкується, означає одне - той хто з ними спілкується не відчуває до них відрази, не вважає їх чудовиськами. Це треба добре зрозуміти і берегтись таких спілкувальників. Не довіряти їм ні трохи.
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26.07.2022 13:36 Відповісти
І чим це відрізняється вд "казок" Кремля про "створення страхітливих картинок" у розбомбленому кацапами Алеппо?
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26.07.2022 13:21 Відповісти
то алеппо само себя разбомбило
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26.07.2022 14:20 Відповісти
Шоб тиы сдох,картофельная проститутка.
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26.07.2022 13:22 Відповісти
мабудь затурканим бульбашам подобається коли Лукашенко в дурника грає, то ж так забавно...
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26.07.2022 13:22 Відповісти
Байстрюк -- він і є завжди і крізь байстрюк.
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26.07.2022 13:26 Відповісти
«Даремно думати, що мудрість приходить в старості. Мудак з віком не стає мудрецем - він стає старим мудаком ». © Фольклор
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26.07.2022 13:26 Відповісти
Яке ж воно мерзотне.
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26.07.2022 13:26 Відповісти
Мне, вот, интересно оно само верит в то что изрыгает из своего верхнего анального отверстия?
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26.07.2022 13:26 Відповісти
Как бы бульбофюрер сам себе усы не подпалил, для ужасной картинки
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26.07.2022 13:28 Відповісти
ех
нажаль бульбу у землі важко підпалити..
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26.07.2022 13:30 Відповісти
А війська ерефії в Україні пожежники...
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26.07.2022 13:35 Відповісти
"Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля."

Браво бульбанфюрер! Ты уже путлера переплюнул в маразме... Свои поля вообще-то можно и одним коробком спичек поджечь...
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26.07.2022 13:36 Відповісти
Можемо і бульбашам підпалити, нам не шкода
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26.07.2022 13:36 Відповісти
Во время боевых действий никто не смотрит на те поля. Сам видел видео, где украинский воин из РСЗО мочит по оркам. После залпа вокруг РСЗО все горело. Трава там или пшеница... кого *бёт. Приоритеты у каждого свои, и задачи у каждого свои.
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26.07.2022 13:38 Відповісти
Не завадило б парочку півнів запустити Бульбопаші за такі слова на білоруські ниви.
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26.07.2022 13:48 Відповісти
Клинический идиот, который наверняка считает себя суперумным стратегом.
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26.07.2022 13:54 Відповісти
Україна трупи підкидає, поля підпалює, будинки житлові обстрілює.

Питання: то що ж тоді робить росія???
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26.07.2022 13:54 Відповісти
Больные диктаторы тоже болеют. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.07.2022 13:55 Відповісти
У него эффект Даннинга Крюгера " дурак не знает что он дурак, потому что он дурак "
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26.07.2022 13:57 Відповісти
Висіти тобі колгоспнику догори ногами. Мусоліні очіку. Тікі він висів поряд з Бетаче, а тобі падло з коЄнькой хитатись на вітру. Мразота!
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26.07.2022 13:57 Відповісти
да иди ***** ****************** конченный.......................вот колхозная жертва аборта!
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26.07.2022 13:59 Відповісти
https://ibb.co/Mg3bJh8
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26.07.2022 14:01 Відповісти
Дипломатія "внє палітікі"((
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26.07.2022 14:01 Відповісти
Предлагается Лукашку самостоятельно осуществить отрицательный рост и совершить жесткую посадку)))
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26.07.2022 14:09 Відповісти
Дрібний фюрер не слухає Коня Шенкова, наші гелікоптери вже 4 місяці як знищені.
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26.07.2022 14:13 Відповісти
Жалюгідна істота як шакал Табакі.
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26.07.2022 14:36 Відповісти
таракан сам собі підпалює уси для створення страхітливої картинки
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26.07.2022 14:38 Відповісти
a jaki on Ołeksander, toż to durny Baćka z Mińska. Zna się na kartoflach i lizaniu tyłka putinowi
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26.07.2022 14:50 Відповісти
Лукашенко в полях был и все видел. Зуб дает!!!
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26.07.2022 14:51 Відповісти
а воно свої поля з картоплею теж палить?
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26.07.2022 15:04 Відповісти
Урод, ***....
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26.07.2022 15:14 Відповісти
фуу, яка кончена мразота
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26.07.2022 15:18 Відповісти
Поджигаем свои поля боевыми вертолетами. Отстал дядя, мы давно с дронов КАНИСТРЫ со взрывчаткой сбрасываем.
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26.07.2022 16:07 Відповісти
Белорусы ссыкливый и никчемный народ если терпят столько лет этого дебила. А всем белорусским добровольцам которые воюют против этой падали, респект и уважуха.
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26.07.2022 17:04 Відповісти
пішла би ця шавка путлєра да показала б откуда нападєніє,

не було тут москалів не було і страшної картинки
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26.07.2022 21:14 Відповісти
 
 