Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки"
Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля. Для створення так званої "страхітливої картинки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".
"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страхітливої картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+39 Pawlo Kit
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+13 Garry Dron 6973c752
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+12 Нина Лабунская
показати весь коментар26.07.2022 13:20
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Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз гражданам России.
Дії білоруського диктатора показують, що він продався дияволу цілком і повністю. Те, що з ним і пуйлом ще хтось спілкується, означає одне - той хто з ними спілкується не відчуває до них відрази, не вважає їх чудовиськами. Це треба добре зрозуміти і берегтись таких спілкувальників. Не довіряти їм ні трохи.
нажаль бульбу у землі важко підпалити..
Браво бульбанфюрер! Ты уже путлера переплюнул в маразме... Свои поля вообще-то можно и одним коробком спичек поджечь...
Питання: то що ж тоді робить росія???
не було тут москалів не було і страшної картинки