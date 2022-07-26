Захисники України отримали від ДТЕК та Групи Метінвест чергову партію допомоги: 1000 бронепластин та 150 дронів

Група ДТЕК надала Полтавській обласній військовій адміністрації ще 1000 бронепластин для потреб військових, а Метінвест забезпечив українську армію ще однією партією зі 150 дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз той час, коли зусилля населення, бізнесу та влади мають бути консолідовані заради якнайшвидшої перемоги України. Ми тісно співпрацюємо з обласною владою та надалі продовжимо надавати їм усю можливу підтримку", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Бронепластини товщиною 7-8 мм використають для плитоносок, що будуть направлені для потреб військових Полтавщини, які нині боронять Україну", - зазначається в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомляє Група Метінвест Ріната Ахметов, вони з перших днів війни надають потужну підтримку українській армії. Це один із важливих напрямків Сталевого Фронту компанії, її внесок у перемогу над РФ. Захисники України отримують сучасну амуніцію – бронежилети й каски, а також військове приладдя, що надає значну тактичну перевагу в зоні бойових дій. Зокрема, днями Метінвест передав на потреби оборонців ще 150 дронів, 20 з яких отримало Головне управління розвідки Міноборони України, а 130 – Сухопутні війська ЗСУ.

"Ми вдячні Метінвесту та особисто Рінату Ахметову за надану техніку, яка дозволить нам проводити повітряну розвідку й корегувати артилерію. У зоні бойових дій дрони є витратним матеріалом, тож завдяки системній допомозі компанії ми можемо своєчасно поповнювати втрачену техніку та з кожним днем наближати перемогу України, – зазначив військовий служби безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин

Дрони допомагатимуть армії вести боротьбу з ворогом на східному та північному напрямках. Допомога військовим від Метінвесту йде регулярно та системно. Це принципова позиція акціонера Ріната Ахметова, який наразі спрямував усі ресурси своїх бізнесів на підтримку армії та цивільних, за що йому велика вдячність, –. – Зараз усі українці об’єдналися в прагненні здолати ворога, адже знову хочуть бачити Україну мирною та вільною. Впевнений, що з такою великою підтримкою ми обов’язково переможемо", - зауважив речник голови Київської обласної військової адміністрації Олег МАТВІЄНКО

Нагадаємо, раніше Метінвест передав українським захисникам 100 автомобілів, котрі відправляться на передній край, щоб допомагати військовослужбовцям у виконанні бойових завдань. Вони будуть доставляти боєкомплекти та особовий склад, евакуювати поранених бійців, перевозити продукти, речі, матеріали й інші важливі вантажі.

Як повідомлялося, з початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.