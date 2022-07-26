УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини
1 099 16
Ахметов (2340) допомога (7870) ДТЕК (1946) Метінвест (885)

Захисники України отримали від ДТЕК та Групи Метінвест чергову партію допомоги: 1000 бронепластин та 150 дронів

метінвест

Група ДТЕК надала Полтавській обласній військовій адміністрації ще 1000 бронепластин для потреб військових, а Метінвест забезпечив українську армію ще однією партією зі 150 дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз той час, коли зусилля населення, бізнесу та влади мають бути консолідовані заради якнайшвидшої перемоги України. Ми тісно співпрацюємо з обласною владою та надалі продовжимо надавати їм усю можливу підтримку", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Бронепластини товщиною 7-8 мм використають для плитоносок, що будуть направлені для потреб військових Полтавщини, які нині боронять Україну", - зазначається в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомляє Група Метінвест Ріната Ахметов, вони з перших днів війни надають потужну підтримку українській армії. Це один із важливих напрямків Сталевого Фронту компанії, її внесок у перемогу над РФ. Захисники України отримують сучасну амуніцію – бронежилети й каски, а також військове приладдя, що надає значну тактичну перевагу в зоні бойових дій. Зокрема, днями Метінвест передав на потреби оборонців ще 150 дронів, 20 з яких отримало Головне управління розвідки Міноборони України, а 130 – Сухопутні війська ЗСУ.

"Ми вдячні Метінвесту та особисто Рінату Ахметову за надану техніку, яка дозволить нам проводити повітряну розвідку й корегувати артилерію. У зоні бойових дій дрони є витратним матеріалом, тож завдяки системній допомозі компанії ми можемо своєчасно поповнювати втрачену техніку та з кожним днем наближати перемогу України, – зазначив військовий служби безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин

Дрони допомагатимуть армії вести боротьбу з ворогом на східному та північному напрямках. Допомога військовим від Метінвесту йде регулярно та системно. Це принципова позиція акціонера Ріната Ахметова, який наразі спрямував усі ресурси своїх бізнесів на підтримку армії та цивільних, за що йому велика вдячність, –. – Зараз усі українці об’єдналися в прагненні здолати ворога, адже знову хочуть бачити Україну мирною та вільною. Впевнений, що з такою великою підтримкою ми обов’язково переможемо", - зауважив речник голови Київської обласної військової адміністрації Олег МАТВІЄНКО

Нагадаємо, раніше Метінвест передав українським захисникам 100 автомобілів, котрі відправляться на передній край, щоб допомагати військовослужбовцям у виконанні бойових завдань. Вони будуть доставляти боєкомплекти та особовий склад, евакуювати поранених бійців, перевозити продукти, речі, матеріали й інші важливі вантажі.

Як повідомлялося, з початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Ото треба було рашистам роз@башити Азовсталь щоб Ахметка став патріотом.
показати весь коментар
26.07.2022 13:43
+4
Ахметка став нев"******* патріотом?
показати весь коментар
26.07.2022 13:40
+3
Ще після 2014 року при прийомі на роботу в Метінвест чоловіків перевіряли, чи стоять на військовому обліку. Хто ухилявся - на роботу не брали.
показати весь коментар
26.07.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахметка став нев"******* патріотом?
показати весь коментар
26.07.2022 13:40 Відповісти
Ще після 2014 року при прийомі на роботу в Метінвест чоловіків перевіряли, чи стоять на військовому обліку. Хто ухилявся - на роботу не брали.
показати весь коментар
26.07.2022 13:44 Відповісти
Так що? Увесь "Шахтьор" був на обліку? Та ви що!
показати весь коментар
26.07.2022 13:46 Відповісти
Де Метінвест, а де Шахтьор? Ви можете сумніватися скільки завгодно, але пан херні не пише.
показати весь коментар
26.07.2022 13:47 Відповісти
Ну якби така високопатріотична з дитинства людина мала на всіх своїх підприємствах, організаціях і установах ввести тотожні правила. Нє?
показати весь коментар
26.07.2022 13:52 Відповісти
Там, наче, була принципова позиція генерального директора Метінвеста Риженкова. Хоча в топ-менеджменті Метінвеста були і є в тому числі росіяни. Причому, деякі з них, проживши в Україні по 10 років, стали радикально проукраїнськими, принаймні публічно.
показати весь коментар
26.07.2022 14:02 Відповісти
Тай наводить на думку, а чому тут інформується?
показати весь коментар
26.07.2022 13:44 Відповісти
А я бы его подарки проверял на соответствие....
После его спонсорства террористов и их семей и после поставки им раций (а может и не только)
показати весь коментар
26.07.2022 17:54 Відповісти
Ото треба було рашистам роз@башити Азовсталь щоб Ахметка став патріотом.
показати весь коментар
26.07.2022 13:43 Відповісти
А в минулому році забеспечела усіх жителів країни новими лічильниками, які тепер висять назовні. Цікаво, наскільки це дорожче за 1000 пластин?
показати весь коментар
26.07.2022 13:44 Відповісти
Мне поменяли счетчик,поставили новый двухтарифный,стало дешевле,нагрев воды по ночному.К этому решению менять счетчики никаких претензий
показати весь коментар
26.07.2022 13:55 Відповісти
И тоже на автобусную остановку вынесли?
показати весь коментар
26.07.2022 14:00 Відповісти
А может этому Метинвесту самому наладить производство хотябы металлических бронепластин?
показати весь коментар
26.07.2022 18:23 Відповісти
Мабуть дверну ручку ахмєт продав із своєї вілли.
показати весь коментар
26.07.2022 19:10 Відповісти
 
 