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завод (995) Краматорськ (606) Голобуцький (8)

Повернення державі Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть ворогу захопити його, - експерт

новокраматорський

Націоналізація Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть агресору знищити його обстрілами чи заволодіти стратегічним ресурсом.

Про це заявив експерт Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що рішення ВР правильне, своєчасне та на користь держави.

"Виробництво продукції на НКМЗ неможливе: рішенням власників з 27 лютого завод повністю законсервований через військові дії. Підприємство є світовим промисловим гігантом. Подібних в Україні та за кордоном немає за потенціалом, оснащеністю та виробничим досвідом. Зараз підприємство, яке може виробляти дуже широке коло продукції військового призначення, знаходиться в 30 кілометрах від лінії фронту. Якщо такі потужності та обладнання за нинішніх умов потраплять до рук ворога і працюватимуть на його оборонку, наслідки зрозумілі", - написав Голобуцький.

Він зазначив, що персонал підприємства виїхав з Донецької області.

"Весь висококваліфікований персонал підприємства евакуювався та залишився без роботи. В умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь у ЗСУ, така махіна, як НКМЗ, має бути задіяна в системі оборони держави, а кваліфікований персонал – продовжити свою роботу. Можна впевнено сказати, що рішення правильне, своєчасне і на користь держави. Адже, націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом для використання проти України", - підсумував експерт.

Також читайте: Окупанти завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська, - міськрада

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Топ коментарі
+11
... націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом Джерело:

Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
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26.07.2022 13:35
+9
Ракети відмовляються летіти у націоналізоване майно.
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26.07.2022 13:38
+7
Так нада было и "Азов сталь" национализировать. Тогда и Мариуполь был бы Украинским.
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26.07.2022 13:41
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Один з потужних війскових заводів. Про інше не треба говорити.
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26.07.2022 13:34 Відповісти
Стволи для Богдан робили на Старокраматорському.
А тут пишуть про Новокраматорський
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26.07.2022 15:57 Відповісти
на новокраматорском
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26.07.2022 20:31 Відповісти
ну так пока он у ИСД (ну или у кого там)- его и не трогают, как только национализируют, сразу градами изничтожат....
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26.07.2022 13:34 Відповісти
... націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом Джерело:

Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
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26.07.2022 13:35 Відповісти
Скоріш за все мається на увазі, що після націоналізації промислові лінії можна буде вивезти на іншу територію
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26.07.2022 14:05 Відповісти
,,текст как-то по дебильному написан!,,
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26.07.2022 14:28 Відповісти
Та это ж ясно как божий день, если завод гнационализирован его розхренячить невозможно.
Дебилы мля(с)
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26.07.2022 13:35 Відповісти
Ракети відмовляються летіти у націоналізоване майно.
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26.07.2022 13:38 Відповісти
Маскалям пофігу чий це завод. Експерд такий експерд.
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26.07.2022 13:37 Відповісти
Та да.... Дурні вони такі шо навіть і не в змозі допетрити шо свою пошкоджену військову техніку зручніше ремонтувати на НКМЗ, а відвозять її ремонтувати в красноярські *****.
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26.07.2022 14:51 Відповісти
Як "божий день" ясно, що рашисти вимагають у власника ГРОШІ, щоби не обстрілювати завод!
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26.07.2022 13:39 Відповісти
Тай що заважає???)))
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26.07.2022 13:40 Відповісти
Ато їм не все одно, що рівняти з землею. Можна і не захоплювати.
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26.07.2022 13:40 Відповісти
Так нада было и "Азов сталь" национализировать. Тогда и Мариуполь был бы Украинским.
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26.07.2022 13:41 Відповісти
Вы наивные или идиоты полные?
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26.07.2022 13:43 Відповісти
Потужний "експерт" этот Голобуцкий.
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26.07.2022 13:44 Відповісти
а давайте націоналізуємо усю Україну - і війна одразу закінчиться
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26.07.2022 13:46 Відповісти
Потрібно вивозити обладнання кудись на захід. Завод все одно знищать.
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26.07.2022 13:47 Відповісти
Для цього і нужна націоналізація, скоріш за все власник відмовляється перевозити заводськи лінії
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26.07.2022 14:07 Відповісти
власник скоріш не має ресурсів на цей переїзд
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26.07.2022 22:55 Відповісти
Мда, эксперт конечно не в курсе, что частные военные предприятия работают эффективнее, чем государственные. По сути это будет национализация по совковому типу, привет инвесторы, называется.
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26.07.2022 13:51 Відповісти
Треба переписати завод на Ермака, тоді точно ніхто по ньому стріляти не буде.
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26.07.2022 13:57 Відповісти
Висновок, м'яко кажучи, дивний.
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26.07.2022 14:00 Відповісти
звичайно! після міцних державних господарників його ціна буде 100 гривень в рік
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26.07.2022 14:19 Відповісти
Сейчас он стоит законсервированный

Собственник его так оставил

Завод разрушат или захватят если ничего не делать
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26.07.2022 14:32 Відповісти
Йоу, ше один "зелений геній"....
Ану хутчіш націоналізовуйте Лисичанскьй НПЗ, Северодонецький АЗОТ, та хай орки повертають ці підприємства в склад України!
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26.07.2022 14:46 Відповісти
Вочевидь, малося на увазі, що в разі націоналізації з цього підприємства можна буде вивезти устаткувння в безпечніше місце та використовувати його в оборонних цілях. Значна частина працівників і особливо керівництво НКМЗ - затяті ватани та сепари! Вони не хочуть нічого вивозити, чекаючи на "своіх мальчіков". Весь час з 2015 року вони відмовлялися від оборонних замовлень, проте радо виточували сепарам стволи для мінометів у 2014-му, а після деокупації ще певний час таємно виготовляли деякі конструктивні елементи від комплексів С-300/400 для кацапії, поки СБУ ними не зайнялася. Це пекельне кодло українофобів, совкодрочерів та путінофілів! Тому націоналізація НКМЗ не завадить. Принаймні, вона не може нічого погіршити.
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26.07.2022 16:42 Відповісти
Кроме всего прочего - собственник может вывозить оборудование...
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26.07.2022 17:40 Відповісти
Націоналізація працює краще за ППО та про? Є заводи з підземними цехами везіть туди обладнання
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26.07.2022 17:44 Відповісти
 
 