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Загарбники почали видавати російські свідоцтва про народження на окупованій території Запорізької області, - ЦПД

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області рашисти почали видавати російські свідоцтва про народження.

Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька обл. На тлі підготовки до незаконного референдуму окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження", - йдеться в повідомленні.

Водночас на території окупованої Херсонщини рашисти продовжують "рублеву окупацію" регіону, розповідаючи про "процвітання місцевого бізнесу".

Також війська РФ залишили частину Балаклійської громади без газу та заборонили місцевому населенню пересуватися територією громади.

В ЦПД повідомили, що на тимчасово окупованій території Луганщини загарбники показово "відновлюватимуть" вцілілі дитсадки і школи, реконструйовані за українські та європейські кошти.

"АР Крим. Кремль зобов’язав місцевих колаборантів сформувати та профінансувати "добровольчий" батальйон для участі у війні проти України", - розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Три колони військової техніки ворога поїхали через Мелітополь у бік Херсона, - Федоров

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Топ коментарі
+6
А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
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26.07.2022 13:54
+3
Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:11
+3
Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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26.07.2022 14:41
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А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
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26.07.2022 13:54 Відповісти
А пускай выдают, потом, после освобождения области от фашистов, эти свидетельства станут уникальными, и на аукционах за них можно будет получить немалую сумму.. )
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26.07.2022 14:56 Відповісти
пополняются ряды граждан Украины с двойным гражданством
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26.07.2022 13:57 Відповісти
Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:11 Відповісти
Виженемо гадів, а свідоцтва переоформимо.
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26.07.2022 14:21 Відповісти
уже на тот момент у каждого из них будет паспорт рефии
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26.07.2022 14:25 Відповісти
Ну и что? Насильно гражданство - вне закона.
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26.07.2022 14:27 Відповісти
Это на что то влияет?Есть вариант выдать украинское свидетельство?
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26.07.2022 14:24 Відповісти
Рашисты у нас крадут ВСЁ, и особенно наших людей и детей. Им нужны рабы.
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26.07.2022 14:26 Відповісти
Розважайся кацапня як хочеш. Все одно визволення Півдня не на часі. Нема ж тяжкої зброї. Зате є дороги. Вірніше були.
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26.07.2022 14:32 Відповісти
Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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26.07.2022 14:41 Відповісти
А дебiльнi писаки все рiвно хочь трошки,
а нагадять...
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26.07.2022 15:48 Відповісти
 
 