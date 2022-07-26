Загарбники почали видавати російські свідоцтва про народження на окупованій території Запорізької області, - ЦПД

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області рашисти почали видавати російські свідоцтва про народження.

Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька обл. На тлі підготовки до незаконного референдуму окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження", - йдеться в повідомленні.

Водночас на території окупованої Херсонщини рашисти продовжують "рублеву окупацію" регіону, розповідаючи про "процвітання місцевого бізнесу".

Також війська РФ залишили частину Балаклійської громади без газу та заборонили місцевому населенню пересуватися територією громади.

В ЦПД повідомили, що на тимчасово окупованій території Луганщини загарбники показово "відновлюватимуть" вцілілі дитсадки і школи, реконструйовані за українські та європейські кошти.

"АР Крим. Кремль зобов’язав місцевих колаборантів сформувати та профінансувати "добровольчий" батальйон для участі у війні проти України", - розповіли у Центрі протидії дезінформації.

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