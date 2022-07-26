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Бердянськ (465) Мелітополь (767) окупація (6520) референдум (626) Запорізька область (3345)

Окупанти завезли піарників та шукають масовку для нібито "підтримки" "референдуму" на півдні України, - "Центр національного спротиву"

мелітополь

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки референдуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".

За даними розвідки, наразі в Мелітополь уже приїхали російські піарники та політтехнологи, які базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину "Фокстрот".

Їхнім завданням є підготовка до "виборів" та "референдуму". Першим результатом є створення т.зв. громадського руху "Ми вмєстє з росієй", який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки "референдуму" місцевими.

В основному така картинка має працювати для громадян РФ, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення, зазначають у ЦНС.

Відповідний центр набору колаборантів вже працює в Бердянську. Найняттям масовки займаються російські "волонтери", які також будуть й доповнювати масовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запланували, що вступ до РФ на "референдумі" підтримають 70% мешканців Донеччини, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та "гуманітарку", яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.

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Масовка из Рахи приехала:
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26.07.2022 14:00 Відповісти
На жаль там вистачає тих хто в реальності це все підтримує.
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26.07.2022 14:05 Відповісти
Є робота для місцевих партизан,- пару-трійку підрізати, щоб до ночівлі не дійшов, а інші самі розсмокчуться 🤔🧐😁
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26.07.2022 14:14 Відповісти
Іноді здається, що навіть на кацапстані ті "референдуми" не так інтенсивно рекламуються, як у нас, нашими ЗМІ, нашими офіційними джерелами... Питання таке: що вони хочуть здобути за допомогою цієї "референдумо"-істерії? Поки більше всього скидається на те, щоб примусити Україну змиритися з втратою цих територій назавжди - більше правдоподібних варіантів не бачу. В нормальній ситуації така маєчня, як нелегітимні референдуми, просто б ігнорувалася, але ж ні: референдум-референдум-референдум, *****....... А якщо намагатися звільняти ті території після його проведення - то ядерна ракета прилетитьть типу, чи що?
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26.07.2022 14:19 Відповісти
Якщо українська влада буде тягнути кота за яйця, то Південь України буде втрачено! Одні балачки про наступ, про звілнення Херсону! Скоро українці зневіряться в можливість зільненя країни від ворога і почнуть знов тікати з країни - назавжди!
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26.07.2022 14:20 Відповісти
А дуже треба збирати масовку ... части населення може думати що їх залишили на призволяще, якщо їх ЗеБоба здав з півднем і не має жодної спроби визволення територій ... якщо дивитися карту то там навіть рашисти ближче до дніпропетровської області посунули, у напрямку на Покровськ
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26.07.2022 14:29 Відповісти
как не крути..., будет массовка - не будет массовки, все равно насчитают 95%....
это же ясно, как божий день.......
но с массовкой было бы убедительней...., але то таке.....
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26.07.2022 14:35 Відповісти
Щоби українська розвідка ,центр спротиву ,"зе" не розказували громадянам України варто знати.що якщо на протязі півтора місяці окуповані території не будуть звільнені Україною , куйло проведе на них "референдум" такий самий як в Криму і світові толерасти проковтнуть це рашистське лайно .так.як вони проковтнули і погодилися з окупацією частини Грузії.з окупацією українського Криму і частини , які назвали ордло Україну і її народ ,в такому випадку ,чекатиме важке випробовування на пару десятків років із замороженим воєнним конфліктом .
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26.07.2022 14:36 Відповісти
тре їм "1+1" трохи грошей кинути і норм все буде!краще мокшан все зроблять
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26.07.2022 14:48 Відповісти
 
 