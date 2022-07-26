"Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

За перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС Україна отримає понад 500 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Сьогодні Україна може експортувати електроенергію в Румунію, Словаччину та Угорщину, доступна величина міждержавних перетинів в ці країни - 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (доступно 600 МВт)", - повдомляють в компанії.

Наразі "Укренерго" реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною - 100 МВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

"В кожному з аукціонів брали участь від 6 до 13 учасників. При цьому в напрямку Румунії в більшості торгів - 10 і більше компаній, а в напрямку Словаччини - понад 6 компаній. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано більше 200 учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експорт електроенергії в країни ЄС відкрили, "щоб держава та виробники електроенергії заробили кошти для підготовки до опалювального сезону". Гроші підуть на закупівлю вугілля, ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

"Обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися за домовленістю з ENTSO-E. Також наразі тривають роботи для розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі", - резюмують в "Укренерго".