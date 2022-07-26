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експорт (4379) електроенергія (6006) Укренерго (2578) опалювальний сезон (1734)

"Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

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За перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС Україна отримає понад 500 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Сьогодні Україна може експортувати електроенергію в Румунію, Словаччину та Угорщину, доступна величина міждержавних перетинів в ці країни - 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (доступно 600 МВт)", - повдомляють в компанії.

Наразі "Укренерго" реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною - 100 МВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

"В кожному з аукціонів брали участь від 6 до 13 учасників. При цьому в напрямку Румунії в більшості торгів - 10 і більше компаній, а в напрямку Словаччини - понад 6 компаній. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано більше 200 учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експорт електроенергії в країни ЄС відкрили, "щоб держава та виробники електроенергії заробили кошти для підготовки до опалювального сезону". Гроші підуть на закупівлю вугілля, ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

"Обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися за домовленістю з ENTSO-E. Також наразі тривають роботи для розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі", - резюмують в "Укренерго".

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Всі дуже раді. А кому належить Дніпроенерго?
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26.07.2022 14:04 Відповісти
А для чого ми недавно у лукаша електроенергію брали?
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26.07.2022 14:05 Відповісти
Куда эекспортируете? В окупированный крым?
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26.07.2022 14:18 Відповісти
Куда там Ахметову... Теперь балом правит Коломойский...
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26.07.2022 14:21 Відповісти
Цікаво, що там з Запорізькою АЕС. Чи правда, що полагодили лінії, підірвані патріотами у 2015, і гонять на крим.
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26.07.2022 14:39 Відповісти
Вони пишаються, чи ображаються, я не пойму? Шалено опиралися приєднанню до європейських сітей, шукали щурів, які просувають то, купували електрику у Білорусі, рахуй, що в Росії. Якось не довіряю я одного разу зрадившим
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26.07.2022 15:32 Відповісти
 
 