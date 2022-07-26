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Угорщина (2147) газ (10259) Євросоюз (12768)

Країни ЄС остаточно узгодили план скорочення споживання газу. Проти лише Угорщина

газ,транзит,импорт

Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виступає лише Угорщина.

Про це повідомило чеське головування в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це не була "Місія нездійсненна"! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні головування.

Як зазначив міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

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"ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів - найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна - тільки Угорщина проголосувала проти" - заявив міністр.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід’ємною частиною мережі блоку в цілому.

Швидкі темпи досягнення згоди, коли Європейська комісія вперше запропонувала регламент минулого тижня, відображають стрімке погіршення ситуації з поставками газу з Росії. Постачання через ключовий газопровід Nord Stream 1 з середи скоротиться приблизно до 20% від потужності, а "Газпром" заявив, що ще одна турбіна потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.

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Це робить шанси на те, що країни ЄС зможуть досягти своєї мети заповнення газосховищ на 80% ще менш імовірними, що підвищує ставки на скорочення споживання. Після досягнення згоди правила мають увійти в законодавство ЄС найближчими днями.

Нові правила є "безпрецедентним кроком європейської солідарності", сказав Свен Гігольд, заступник міністра економіки Німеччини. "Країни-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку та зобов’язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було" - сказав він.

Згідно з проєктом, з яким ознайомилося Bloomberg, зміни включали положення, згідно з яким кількість країн, які мають вимагати зробити цільове скорочення попиту на 15% обов’язковим, зросла до п’яти з трьох. Єврокомісія також може запропонувати надзвичайний захід, якщо визнає високий ризик дефіциту. Щоб обидва сценарії набули чинності, потрібна підтримка більшості з боку держав-членів.

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Топ коментарі
+24
скільки можна терпіти цих путінских дуполизів? гнати ******* з нато та ес- не хай валять в таежний союз до путлера-
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26.07.2022 14:31
+16
То виженіть мадьяр з ЄС. Чи це статутом не передбачено? Не союз,а мрія.
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26.07.2022 14:37
+12
мудяри...
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26.07.2022 14:30
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мудяри...
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26.07.2022 14:30 Відповісти
скільки можна терпіти цих путінских дуполизів? гнати ******* з нато та ес- не хай валять в таежний союз до путлера-
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26.07.2022 14:31 Відповісти
выкинуть этот мусор и нет проблем
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26.07.2022 14:32 Відповісти
****** боббік незгоден!
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26.07.2022 14:35 Відповісти
То виженіть мадьяр з ЄС. Чи це статутом не передбачено? Не союз,а мрія.
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26.07.2022 14:37 Відповісти
і що далі? база орків прям серед ЕС? достньо скоротити фінансування і ******* поженуть ссаними тряпками на наступних виборах а зараз прийняти поправки де рішення будуть прийматись більшістю а не одноголосно і все, цього достатньо аби прибрати це лайно з дороги.
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26.07.2022 15:34 Відповісти
и почему я не удивлен???
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26.07.2022 14:38 Відповісти
Закупили рекордное количество газа у путлера и думали стать газовым королем Европы... А тут такой нежданчик... Еще, наверное, по контракту должны еще столько же купить, а хранилища на 80% заполнены
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26.07.2022 14:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XdS2QH4DivY а Баба-Яга против !
..
https://www.youtube.com/watch?v=Uui4VQVv6pc потому, что если бы у Орбана были яйца, он был бы дедушкой
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26.07.2022 14:40 Відповісти
Не понимаю, сколько можно терпеть выпиндреж мадьяров, которые на онсосе у *****. Маленькая задроченная страна ставит раком всю Европу. Просто зло берет.
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26.07.2022 14:41 Відповісти
Орбран ще заявляє, що проти змішування своєї раси з європейськими...
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26.07.2022 14:41 Відповісти
Орбан хай дякує європейцям що зробили з дикого народішка ханте-мансі людей, асиміляцію мадярським нацистам не зупинити, звідки тоді у ханте-мансі блондини і блондинки, і мадяри з прізвищами варфоломеєва...?))
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26.07.2022 15:55 Відповісти
Хай тоді йдуть собі зворотньо на рідні терени Юралу, чи де там вони мешкали. та й зрешти, не на мадярах вперлося. Он половина УЄ то підари.
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26.07.2022 18:58 Відповісти
Казахстан уходит из сферы влияния кремля
https://youtu.be/zM-FGjIPQ48?list=TLPQMjYwNzIwMjKZAIIGy8QUKw
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26.07.2022 14:44 Відповісти
Венгрия, - следующая на очередь в денацификации после ********** россиюшки.
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26.07.2022 14:44 Відповісти
та дайте тим мадярам газу циклон Б !
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26.07.2022 14:44 Відповісти
Кто в трезвом уме вообще взял мадяр в НАТО и еес, остановите мир я сойду
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26.07.2022 14:47 Відповісти
Францозє, фріци й протягнули собі подібних кончених до УЕ. Аби ґаз з **********, то вони й ту уретрею з монголами до себе приймуть.
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26.07.2022 19:05 Відповісти
План передбачає обов'язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід'ємною частиною мережі блоку в цілому. Джерело:

По факту - если запоребрик не будет в.....ся, то потребление останется на прежнем уровне??????
А новость то преподносится как - скорочення споживання газу найближчої зими Джерело:

Мутнейшие договорняки под громкими заголовками и биржи взорвались в цене.
Херня какая то.Понятное дело что спрыгнуть с иглы одномоментно нельзя, и сроки должны быть вменяяемые, но именно такие заявления дают в моменте бешаные зароботки лаптестану.
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26.07.2022 15:07 Відповісти
Нащадки фашиста Хорті беруть гору в Угорщині! Видно, мало їм дісталось в 1945році. Може Євросоюз добавить? З таким членом Євросоюзу і ворогів не треба...
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26.07.2022 15:37 Відповісти
орбан и сиярто на кукане у ботаксного, пелофильного Шныря, провести расследование и всплывут и офшоры и бабки, так же как и у малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата!
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26.07.2022 15:49 Відповісти
ОРБАНИСТАИ И СИЯТОХЕР ГОНДОНЫ
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26.07.2022 15:56 Відповісти
Нужна общеевропейская программа оборудования инверторными кондиционерами всех квартир в ЕС. Которые зимой будут использованны как тепловые насосы для отопления\частичного вспомогательного отопления квартир. Тепловой насос на 1 квт потребленных производит около 3 квт тепла(в зависимости от темперетуры наружного воздуха,но в большинстве стран ЕС зима теплая). Таким образом можно уменьшить потребление газа для отопления на 30-50%. Украины это тоже касается но у Украины нет денег поставить в каждую квартиру по инверторному кондиционеру который стоит около 700 долларов и больше
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26.07.2022 16:15 Відповісти
Если Венгрия и дальше будит идти против ЕС-Венгрию стоит исключить из ЕС хотя-бы на время войны
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26.07.2022 16:16 Відповісти
смішно буде коли мадяри знову залишаться ні з чим
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26.07.2022 17:41 Відповісти
У меня вопрос к мадьярам. А Будапешт точно венгерский город? Может там корни всгё же украинские есть? Скажем так, с таким поведением могут найтись и корни и украинские национальные интересы.
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26.07.2022 18:29 Відповісти
істєний арієц може хоче приєднати угорщину до параши і спробувати санкцій які ні на що не впливають
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26.07.2022 21:06 Відповісти
 
 