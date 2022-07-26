Країни ЄС остаточно узгодили план скорочення споживання газу. Проти лише Угорщина

Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виступає лише Угорщина.

Про це повідомило чеське головування в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це не була "Місія нездійсненна"! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими", - йдеться у повідомленні головування.

Як зазначив міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

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"ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів - найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна - тільки Угорщина проголосувала проти" - заявив міністр.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід’ємною частиною мережі блоку в цілому.

Швидкі темпи досягнення згоди, коли Європейська комісія вперше запропонувала регламент минулого тижня, відображають стрімке погіршення ситуації з поставками газу з Росії. Постачання через ключовий газопровід Nord Stream 1 з середи скоротиться приблизно до 20% від потужності, а "Газпром" заявив, що ще одна турбіна потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.

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Це робить шанси на те, що країни ЄС зможуть досягти своєї мети заповнення газосховищ на 80% ще менш імовірними, що підвищує ставки на скорочення споживання. Після досягнення згоди правила мають увійти в законодавство ЄС найближчими днями.

Нові правила є "безпрецедентним кроком європейської солідарності", сказав Свен Гігольд, заступник міністра економіки Німеччини. "Країни-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку та зобов’язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було" - сказав він.

Згідно з проєктом, з яким ознайомилося Bloomberg, зміни включали положення, згідно з яким кількість країн, які мають вимагати зробити цільове скорочення попиту на 15% обов’язковим, зросла до п’яти з трьох. Єврокомісія також може запропонувати надзвичайний захід, якщо визнає високий ризик дефіциту. Щоб обидва сценарії набули чинності, потрібна підтримка більшості з боку держав-членів.