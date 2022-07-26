Лавринович та Грищенко наразі за кордоном, їх оголошено у розшук, - ДБР
Підозрювані в межах розслідування справи щодо "харківських угод" ексміністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишили Україну, їх оголошено у розшук.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
"Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні", - поінформувала вона.
За її словами, місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.
"Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук. Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - сказала Сап'ян.
Потім, продовжила вона, буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - підсумувала Сап'ян.
Раніше повідомлялось, що колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомлено про підозру в державній зраді за погодження "Харківських угод"
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Но как-то осто%бенило крепчать
было бы удивительно, если бы их там (закордоном) не было, а ДБР лохонулась и оголосЫла им пидо-зру
шевченко друг московии и лукашенко в камуфляже ходит.
Ц И Р К
не ФБР , а обычное дбр.
заочный арест, заочное следствие, 5 лет условно заочно.
Відкривати карні справи про тих, кого не можна дістати?
Просто спогад з мого дитинства.
https://t.me/Chornovil_official/7347 Тарас Чорновіл нагадує : "А хто ж основні винуватці (крім януковича й азарова та, гіпотетично, Грищенка, Лавриновича та Демченка)? Ті, хто під прямим впливом та за злочинною змовою з москвою угоду готували й нагинали тих же міністрів на її візування. А при януковичі все відбувалося точнісінько, як і при Зеленському - уряд не був суб'єктним, а основні впливи базувалися в адміністрації та оточенні президента. Саме там і були всі головні винуватці цієї реальної зради. А хто ж очолював тоді адміністрацію, хто протягував цей злочинний документ, хто контролював урядовців і депутатів, а також носив "гордий титул" московського крота в Україні? Та все так само, як і сьогодні. Лише нині його звати Єрмак, а тоді це був Льовочкін.
Здавалося б - кращого офірного цапа не підшукати - один з лідерів ОПЗЖ, стовпів влади януковича, людина з іміджем затаєного, але прорашистського політика. А його не турбують. Бо сьогодні Сергій Льовочкін - друг і політичний партнер Андрія Єрмака та союзник фракції слуг Зеленського. Після усунення медведчука переорієнтував фракцію повністю на підтримку зеленої влади і втішається всіма преференціями представника провладної політсили..."