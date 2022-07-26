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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія (5332) росія (63556) санкції (11281)

Британія розширила персональні санкції проти РФ, до оновленого списку потрапили російський міністр юстиції та низка губернаторів

санкції

Велика Британія у вівторок включила до санкційних списків щодо Росії 42 фізичні особи, зокрема главу Мін'юсту Костянтина Чуйченка та деяких російських губернаторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оновленим санкційним списком, до нього додали також заступника міністра юстиції РФ Олега Свириденка, губернаторів Ленінградської області Олександра Дрозденка та Московської області Андрія Воробйова.

Також санкції застосували, зокрема, до губернаторів Новосибірської, Саратовської, Володимирської, Тюменської, Брянської, Курської, Нижньогородської, Свердловської, Челябінської, Самарської областей, Красноярського краю, глави Башкирії та Чуваської республіки.

Стосовно фізичних осіб, що підпали під санкції, британська влада впроваджує такі заходи, як заморожування активів і заборона на поїздки.

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та главное чтобы Агрохимия Абрамовича отмазал за спасение сотен миллиардов украинцев !!!
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26.07.2022 14:43 Відповісти
Британия во главе с Борисом Джонсом наши вернейшие союзники. Надеюсь, что следующим премьером у них будет Лиз Трасс, а Джонсон возглавит НАТО. Тогда кацапии точно будет конец.
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26.07.2022 14:45 Відповісти
 
 