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закон (2781) інтернет (1947) омбудсмен (468) українська мова (829)

За 10 днів дії вимог закону про мову в інтернеті отримано рекордну кількість скарг на порушення - 502, - омбудсмен

мова,украинский

Протягом перших 10 днів дії нових вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - з 16 по 25 липня - до Секретаріату Уповноваженого надійшла рекордна кількість повідомлень громадян про його порушення - 502.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"59% звернень стосуються інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів (частина шоста статті 27, стаття 30); 20% - інтернет-представництва суб’єктів, що не обслуговують споживачів (частина шоста статті 27); 9% - безпосереднє обслуговування споживачів (стаття 30); 7% - діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 9, 12); 5% - інше", - йдеться у повідомленні.

При цьому 79% повідомлень стосуються порушень частини шостої статті 27 вказаного закону, тобто застосування державної мови інтернет-представництвами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть, - мовний омбудсмен

У омбудсмана зауважують, що кожне друге звернення стосується вимоги щодо завантаження українськомовної версії за замовчуванням.

"На жаль, значна частина звернень, що надходять електронною поштою, не містить достатньої і необхідної для належного реагування інформації. Відсутність у зверненні даних про особу заявника (ім’я, прізвище заявника, місце його проживання), як того вимагає закон, унеможливлює розгляд такого звернення власне як звернення чи скарги. А відсутність інформації про особу порушника (найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця тощо) часто унеможливлюють комунікацію з порушником для усунення порушення та застосування передбачених Законом санкцій", - підкреслюють у повідомленні та закликають ознайомитися із правилами повідомлення про порушення.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати версію українською мовою. Ця версія не може мати менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію і має своє представництво в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта.

Також читайте: Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь

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Топ коментарі
+10
І яка реакція на скарги? "Озабоченності"?
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26.07.2022 14:50
+6
Нормальний омбудсмен подав-би скаргу до суду Але не на водія, а на працедавця ! Бо саме він несе відповідальність за діяльність своїх найманих працівників при виконанні ними своїх посадових обов"язків! Найболючіше місце у "бізнесових" - гаманець Коли їх б"ють по гаманцю - вони набільш "бурхливо реагують" А коли "бізнесовий" заплатить штраф - хай сам вирішує - чи йому "спустить" своєму працівнику (і готуваться до сплати за нього нових штрафів) чи вигнать його і взять іншого водія! (є і "проміжний варіант - водій компенсує роботодавцю штраф і залишається працювать з умовою, що забуде про слухання російської "попси" в публічному місці Адже салон автобуса - не його квартира і він не відпочиває, а "надає послуги з перевезення пасажирам")
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26.07.2022 15:30
+6
І це в той час коли рашисти на окупованих тереторіях забороняють все українське ?а в наш інфрм. простір тянуть "хороших русских",що навіть під час війни "какая разница"?
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26.07.2022 15:41
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І яка реакція на скарги? "Озабоченності"?
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26.07.2022 14:50 Відповісти
Штат увеличат и новьіе компьі купят
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26.07.2022 15:19 Відповісти
Читай закон "про звернення громадян" относительно правил оформления подання.
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26.07.2022 17:48 Відповісти
акокаяразнітса!!
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26.07.2022 14:52 Відповісти
І що, когось з лайноплюсів, чи з марафону імені зеленського хтось покараний? Чи там в пріорітеті їхнє "Гаварітє па русскі. Ми вєщаєм на вєсь мір!"
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26.07.2022 14:56 Відповісти
У маршрутці «Гостомель-Київ» стався мовний скандал: жінці не сподобалася російська попса у транспорті, на що водій сказав, що слухатиме те, що йому подобається

Більшість пасажирів, на подив жінки, підтримали саме водія і сказали не звертати увагу на неї та продовжувати рух маршрутом. https://t.me/kievreal1/26241 https://t.me/kievreal1/26241

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26.07.2022 15:00 Відповісти
Нормальний омбудсмен подав-би скаргу до суду Але не на водія, а на працедавця ! Бо саме він несе відповідальність за діяльність своїх найманих працівників при виконанні ними своїх посадових обов"язків! Найболючіше місце у "бізнесових" - гаманець Коли їх б"ють по гаманцю - вони набільш "бурхливо реагують" А коли "бізнесовий" заплатить штраф - хай сам вирішує - чи йому "спустить" своєму працівнику (і готуваться до сплати за нього нових штрафів) чи вигнать його і взять іншого водія! (є і "проміжний варіант - водій компенсує роботодавцю штраф і залишається працювать з умовою, що забуде про слухання російської "попси" в публічному місці Адже салон автобуса - не його квартира і він не відпочиває, а "надає послуги з перевезення пасажирам")
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26.07.2022 15:30 Відповісти
А самим пройтись по сайтам що заважає? То є прямий обов'язок... Ще б штраф за невиконання в геометричній прогресії щомісяця...
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26.07.2022 15:29 Відповісти
Карати слід,а не звіздіти!!))
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26.07.2022 15:33 Відповісти
І це в той час коли рашисти на окупованих тереторіях забороняють все українське ?а в наш інфрм. простір тянуть "хороших русских",що навіть під час війни "какая разница"?
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26.07.2022 15:41 Відповісти
 
 