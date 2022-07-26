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Польські дипломати не відвідуватимуть заходи з учасниками з РФ і Білорусі, - заступник глави МЗС Яблонський

польща

Польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, на яких присутні представники Росії чи Білорусі.

Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Він підкреслив, що Росія має бути максимально ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів.

"Росія сьогодні не нормальний партнер, це агресор, який порушує міжнародне право", - додав Яблонський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

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Полякам справжнім друзям України-респект за позицію...
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26.07.2022 15:35 Відповісти
Ще б наші так змогли... Але ФСБ себе за руку не вкусить...
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26.07.2022 15:36 Відповісти
Глава переговорной группы Украины Арахимия выступил в качестве свидетеля в поддержку Абрамовича (кошелька Путина), чтобы с него сняли санкции. Т.е, официальное и чуть ли не главное лицо властей Украины на переговорах просит снять санкции с Путина
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26.07.2022 15:38 Відповісти
ячейка фсб... не просо так пу ею недоволен: плохо сливают Украину...
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26.07.2022 15:40 Відповісти
А нашим ссы в глаза-божья роса. Бульбафюрер высрался на голову,мол украинцы сами себе поля палят -ноль реакции.
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26.07.2022 15:38 Відповісти
Когда нету "материала" для видосика - лучше промолчать...

Так вродь и не "всрались"...

Последний месяц и так "активностей" много по Елдаку и Ко...

Под снятие долгов Бене, с тех предприятий что он отал у Государства.
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26.07.2022 15:52 Відповісти
все правильно, всі б так робили,
вбивцям не місце серед нормальних людей
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26.07.2022 18:51 Відповісти
 
 