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ППО (2918) Повітряні сили (2334)

Рашисти стягнули багато ППО на окуповані території, ЗСУ знають місце їх розташування, - Повітряні сили

рф,пво,росія,окупанти,ппо

Російські загарбники зосередили на тимчасово окупованих територіях дуже багато систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях", - сказав він.

За словами Ігната, ЗСУ володіють інформацією про розташування цих комплексів.

"У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", - додав речник командування Повітряних сил.

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Топ коментарі
+9
Це дуже добре, що знають і заходів вживають і навіть дозволили собі нам про це розповісти.
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26.07.2022 16:01
+4
Головне це те що: ЗНАЄМО🤗
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26.07.2022 16:02
+4
Якщо , ЗСУ знають місце їх розташування, значить хаймерси їм у поміч!
Бажаю успіху нашим бійцям!
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26.07.2022 16:04
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Це дуже добре, що знають і заходів вживають і навіть дозволили собі нам про це розповісти.
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26.07.2022 16:01 Відповісти
Головне це те що: ЗНАЄМО🤗
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26.07.2022 16:02 Відповісти
ХІМЕРИ будуть щьолкать іх как арєшкі...
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26.07.2022 16:03 Відповісти
Якщо , ЗСУ знають місце їх розташування, значить хаймерси їм у поміч!
Бажаю успіху нашим бійцям!
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26.07.2022 16:04 Відповісти
ви знаєте ? а наші чудові HIMARS ??? знають ???
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26.07.2022 16:08 Відповісти
Головне що про місця розташування знають американці - через супутники А хлопці знають що робить!
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26.07.2022 16:16 Відповісти
Та наші хлопці їх ледве стримують!
Одне це по якимсь дерев'яним мішеням влучати,а тут свіже м'ясо в желізній банці😉
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26.07.2022 16:19 Відповісти
Залізній .
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26.07.2022 16:53 Відповісти
Так залізній.Але на суржику у нас завжди (усіхда) говорили -желізній.
Важко бистро відмовитися від суржику.

Стараюсь.
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27.07.2022 08:55 Відповісти
ну то й довбаніть по ним..як що шо - нхто ні при чому..вся Україна засвідчить..і так хотююю..шшоб розносили орків..а я навіть у Гаазі присягну, що не ми
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26.07.2022 16:14 Відповісти
коли ми бачимо дві палаючи установки С-300, радіємо та розуміємо що знають, але коли на наступний день прилітає з таких самих о 3.00, то це "знання" не надихає
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26.07.2022 16:16 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.07.2022 16:18 Відповісти
Бєсполєзно - там (мозгви) нічого немає. Вони заради авто готові усіх синів відправити
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26.07.2022 16:36 Відповісти
Не дивуйтесь, ці розвідвідомості скоро будуть підкріплені результативними атаками ракетними ударами і не Хаймарсами і саме по локаторам і РЕБам.
знайомий розповідав, як навчав у 1967 році в Єгипті арабів
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26.07.2022 16:35 Відповісти
Дети мои, обратите внимание на предстоящие поставки специальных "противорадиолокационных" ракет.
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26.07.2022 16:37 Відповісти
користуватись локаторами. і Вони попали під перший удар ВВС Цахалу. Перший екіпаРЛС, який був знищений ракетами, був радянськоегипетським. І виробили потім просту тактику, якщо виявляли літаки в небі, кидали все і зразу ж утікали в окопи. Коли ЦАХАЛ захопив локатор та вивіз, там було.бо всі утекли. І він розхотів потім поступати у ВУ, хоча ййого довго вговорювали
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26.07.2022 16:41 Відповісти
И куда они их перевезут? Из одного сарая в другой?
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27.07.2022 09:59 Відповісти
Тільки й того що дуже багато. Ефективність всього цього барахла як раз не дуже. Нажаль і нам доводиться користуватися цим совковим непотребом.
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27.07.2022 09:58 Відповісти
 
 