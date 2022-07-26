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армія рф (16151) обстріл (27057) Нацполіція (14873) смерть (6707) Донецька область (7528) воєнні злочини (1796)

У Красногорівці у будинок влучив російський снаряд. Загинула жінка. Вдалось врятувати 5-річну дитину та її батька, - Нацполіція. ВIДЕО

Вчора, 25 липня, о 15.00 окупанти накрили вогнем м.Красногорівку. В одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з п’ятирічною дівчинкою. Жінка загинула під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

Тривожне повідомлення про поранених під завалами отримав поліцейський наряд "Білих янголів".

"Прибувши на місце, правоохоронці витягнули з будинку чоловіка та дитину. Обоє людей отримали осколкові поранення різних частин тіла. Поліцейські надали першу домедичну допомогу постраждалим та доставили до лікарні. Весь шлях офіцери розмовляли з чоловіком та дівчинкою, аби вони не втратили свідомість від шоку та втрати крові. Через важкий стан дитину було перевезено до лікарні Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Після порятунку людей правоохоронці повернулися на місце обстрілу, аби задокументувати воєнний злочин та перевірити інші будинки на наявність ймовірних поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська завдали ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені, травмовано дитину, - Нацполіція. ФОТО

Внаслідок обстрілу було зруйновано два будинки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).
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Жах який(((
пошліть хтось це відео Саллівану і Шольцу.
Єрмаку також можна.
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26.07.2022 16:03 Відповісти
Почему принудительно не вывозят людей с этих территорий, тем более семьи где есть дети пзд.
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26.07.2022 16:25 Відповісти
та не в цьому проблема...
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26.07.2022 16:26 Відповісти
Багато хто не хоче з них їхати, ще бояться бандерівців, деякі допомагають орді, маємо таких ВПО, яким надоїли наші обличчя, приїхали перекантуватись, попити пивка, отриати допомогу на дурняк і рахувати нас западенців не такими...
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26.07.2022 16:31 Відповісти
У моего друга сестра жила в Мариуполе, так вот она говорит что все кто был за Украину - давно уехали, а там осталась одна колаборантская вата которая ждала рашистов. Все. Нет других вариантов.
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26.07.2022 17:01 Відповісти
Почему эта семья не эвакуировалась из зоны обстрела? Ответ- потому что она ждала "русский мир" как и сотни других семей которые преднамеренно мешают ВСУ.
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26.07.2022 16:58 Відповісти
Царство Небесне...
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26.07.2022 17:06 Відповісти
 
 