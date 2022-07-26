У Красногорівці у будинок влучив російський снаряд. Загинула жінка. Вдалось врятувати 5-річну дитину та її батька, - Нацполіція. ВIДЕО

Вчора, 25 липня, о 15.00 окупанти накрили вогнем м.Красногорівку. В одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з п’ятирічною дівчинкою. Жінка загинула під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

Тривожне повідомлення про поранених під завалами отримав поліцейський наряд "Білих янголів".

"Прибувши на місце, правоохоронці витягнули з будинку чоловіка та дитину. Обоє людей отримали осколкові поранення різних частин тіла. Поліцейські надали першу домедичну допомогу постраждалим та доставили до лікарні. Весь шлях офіцери розмовляли з чоловіком та дівчинкою, аби вони не втратили свідомість від шоку та втрати крові. Через важкий стан дитину було перевезено до лікарні Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Після порятунку людей правоохоронці повернулися на місце обстрілу, аби задокументувати воєнний злочин та перевірити інші будинки на наявність ймовірних поранених.

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Внаслідок обстрілу було зруйновано два будинки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).