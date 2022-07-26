У Красногорівці у будинок влучив російський снаряд. Загинула жінка. Вдалось врятувати 5-річну дитину та її батька, - Нацполіція. ВIДЕО
Вчора, 25 липня, о 15.00 окупанти накрили вогнем м.Красногорівку. В одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з п’ятирічною дівчинкою. Жінка загинула під завалами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.
Тривожне повідомлення про поранених під завалами отримав поліцейський наряд "Білих янголів".
"Прибувши на місце, правоохоронці витягнули з будинку чоловіка та дитину. Обоє людей отримали осколкові поранення різних частин тіла. Поліцейські надали першу домедичну допомогу постраждалим та доставили до лікарні. Весь шлях офіцери розмовляли з чоловіком та дівчинкою, аби вони не втратили свідомість від шоку та втрати крові. Через важкий стан дитину було перевезено до лікарні Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Після порятунку людей правоохоронці повернулися на місце обстрілу, аби задокументувати воєнний злочин та перевірити інші будинки на наявність ймовірних поранених.
Внаслідок обстрілу було зруйновано два будинки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).
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Єрмаку також можна.