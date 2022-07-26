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крилаті ракети (1057) ППО (2918) ЗСУ (7182) повітряний простір України (14)

Львівські зенітники з лютого збили 8 ворожих БПЛА та 32 крилаті ракети рашистів

ппо

Зенітний ракетний полк ім. Івана Виговського Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищив понад 40 повітряних цілей.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

З 24 лютого на рахунку військових зенітного ракетного полку ім. Івана Виговського вже 8 російських безпілотників та 32 крилаті ракети та тисячі врятованих життів українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти стягнули багато ППО на окуповані території, ЗСУ знають місце їх розташування, - Повітряні сили

"Сьогодні жоден з регіонів України не може вважатися безпечним. Ракети російських окупантів можуть дістати не лише до Львова, а й до самого краю Західної Європи. Для всієї країни західна Україна стала своєрідним логістичним та гуманітарним хабом, а це – як кістка в горлі окупантів. На сторожі кожного регіону – протиповітряна оборона! Це винищувальне та зенітне ракетне прикриття важливих державних та військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.07.2022 16:15 Відповісти
Дякую ЗСУ !
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26.07.2022 18:27 Відповісти
 
 