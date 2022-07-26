Уряд США виділив $100 млн на підготовку українських пілотів, отже має намір надати авіаційну техніку, - речник Повітряних сил Ігнат

В ухваленому Палатою представників законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на навчання українських пілотів, що свідчить про серйозність намірів країни.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав речник.

Ігнат зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється. "Йдуть постійні переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо", - сказав він.

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Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США закликала Пентагон розглянути питання про якнайшвидше передання бойових літаків Україні та навчання українських льотчиків на них.

Згодом керівництво ВПС США підняло питання про можливість підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах і надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog.