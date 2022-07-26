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Новини Війна
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літак (2853) США (20973) Повітряні сили (2334) Ігнат (771) пілот (74)

Уряд США виділив $100 млн на підготовку українських пілотів, отже має намір надати авіаційну техніку, - речник Повітряних сил Ігнат

впс,повітряні,сили,пілот

В ухваленому Палатою представників законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на навчання українських пілотів, що свідчить про серйозність намірів країни.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав речник.

Ігнат зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється. "Йдуть постійні переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вперше не відкинули можливість постачання Україні винищувачів: "Пентагон здійснює оцінку доцільності"

Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США закликала Пентагон розглянути питання про якнайшвидше передання бойових літаків Україні та навчання українських льотчиків на них.

Згодом керівництво ВПС США підняло питання про можливість підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах і надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog.

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Топ коментарі
+9
Дуже гарні новини...
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26.07.2022 16:28
+8
Оце діло! Спочатку "Хаймерси" вибиватимуть кацапську ППО Ну а потім - ескадрилья "Бородавочників" по передньому краю - танки САУ і вся "шолупень" Ну а щоб їм не заважали працювать Су-35-ті - пара Ф-16 на прикритті
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26.07.2022 16:43
+4
не пишiть дурниць. прочитайте умови ленд лiзу.

платити потрiбно тiльки за майно, яке залишиться не розбитим пiсля вiйни i буде використовиватися пiсля вiйни, пiд час вiйни нi за що платити не потрiбно.

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

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26.07.2022 18:04
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Мабуть як РСЗВ будуть давати по чотири або вирішать що це забагато і будуть давати по два.
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26.07.2022 16:23 Відповісти
не писти кацап дадут столько сколько нужно что-бы жарить всех путиноидов
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26.07.2022 17:49 Відповісти
"Чотири" Хаймерси призупинили наступ орків, так шо ці "чотири" літака можуть розпочати наш наступ
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26.07.2022 19:14 Відповісти
Дуже гарні новини...
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26.07.2022 16:28 Відповісти
Зараз нам потрібні балістичні ракети до ХАЙМАРС.Та й взагалі,літаки нададуть після війни.Бо для літаків потрібні не тільки льотчики,а й обслуговуючий персонал, обладнання і підготовлені аеродроми.
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26.07.2022 16:37 Відповісти
Злітні смуги у нас нормальні Крім стаціонарної інфраструктури в авіації існують "польові" модулі - на базі автотехніки Навіть КДП виносні є Так що не проблема Та й з ІАС проблема цілком вирішувана - підготують На крайняк - приїдуть "військові радники" з числа відставників Головне - з регламентними роботами та ремонтом Оце дійсно "вузьке місце"
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26.07.2022 16:48 Відповісти
Оце діло! Спочатку "Хаймерси" вибиватимуть кацапську ППО Ну а потім - ескадрилья "Бородавочників" по передньому краю - танки САУ і вся "шолупень" Ну а щоб їм не заважали працювать Су-35-ті - пара Ф-16 на прикритті
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26.07.2022 16:43 Відповісти
Ф-16 можуть нищити ППО ще краще Хаймерсів, лише б дали потрібні ракети та локаційні прилади або можливість наведення через супутник
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26.07.2022 19:12 Відповісти
Стоимость обучения пилота истребителя базовой квалификации составляет от 5,6 миллионов долларов для самолета F-16 и до 10,9 миллионов долларов для самолета F-22. Соответственно за эти деньги можно обучить приблизительно 20 пилотов на F-16 или 10 на F-22
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26.07.2022 16:59 Відповісти
Выгоднее нанять добровольцев из числа уже подготовленных пилотов.
Это и быстрее.
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26.07.2022 17:08 Відповісти
Это понятно. Но почему-то не берут добровольцев. Иначе бы уже в Украине были и самолеты.
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26.07.2022 17:15 Відповісти
Юрий Швец освещал этот вопрос - не всё так плохо.
Там уже приняты нужные решения.
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26.07.2022 17:28 Відповісти
а швец то откуда занет? он же балабол ютубный
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26.07.2022 17:50 Відповісти
Таваріщь! Не переживай за Швеця, не переживай. Ще ніхто по суті не заперечив його "балабольство".
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26.07.2022 18:26 Відповісти
Он гебист, из последних. Опоздал к разделу социалистической собственности, теперь вот файлом торгует в интернете.
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26.07.2022 18:31 Відповісти
Если не секрет, откуда цены на обучение взял?
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26.07.2022 19:02 Відповісти
F-22 американці не продають. F-35 - так. Але нам, в найближчій перспективі, максимум - F-15 - і це було б добре. Хоча, і F-35 - можливо також.
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26.07.2022 22:40 Відповісти
Нам бы свои аэродромы подтянуть и снабдить всем необходимым для обслуживания.
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27.07.2022 00:00 Відповісти
Ура. Теперь бы ещё технарей подтянуть по уровню знаний и подготовки до стандартов натовской техники
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26.07.2022 17:01 Відповісти
Звено В-52 надо одолжить для тюнинга крымского моста.
Высотные работы.
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26.07.2022 17:07 Відповісти
Будь ласочка, журналісти, не пишіть "надати", пишіть "згодні продати", бо зєлєбобіки вже вважають, що нам щось там повинні надавати безкоштовно.

Пусть не зараз, але потім ми маємо розплатитись за зброю, що нам надає захід. Не маємо своєї - доведеться платити за чужу.
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26.07.2022 17:11 Відповісти
ты идиот кацапский - американцы для обороны Украины и победе в войне с кацапами надают все безкоштовно ! а после победы все что оснает можна будет выкупить по выгодной уене и по желанию!
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26.07.2022 17:53 Відповісти
не пишiть дурниць. прочитайте умови ленд лiзу.

платити потрiбно тiльки за майно, яке залишиться не розбитим пiсля вiйни i буде використовиватися пiсля вiйни, пiд час вiйни нi за що платити не потрiбно.

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

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26.07.2022 18:04 Відповісти
Значит через год что-то получим...
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26.07.2022 17:40 Відповісти
раньше кацап на много раньше -так что памперсы приготовь уже
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26.07.2022 17:54 Відповісти
19.07.2021 рік

140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". .

Источник: https://censor.net/ru/n3277878
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26.07.2022 17:58 Відповісти
Значит уже учат или научили. Надеюсь в августе передадут первые самолеты
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26.07.2022 19:05 Відповісти
Фінансовий 2023 рік в США починається 1 жовтня 2022 - го. За квартал багато чого можна встигнути , це по-перше. А по-друге, навчання може розпочатись хоть вчора - уряд США не кине на бабло Пентагон , скоріше ***** почне вітатися « Слава Україні
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26.07.2022 21:34 Відповісти
 
 