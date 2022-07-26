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Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі. На порядку денному - ситуація щодо України та "продуктова угода"

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня планує здійснити офіційний візит до Сочі (РФ), де зустрінеться із російським колегою Володимиром Путіним. "Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Як зазначає турецьке державне телебачення, Ердоган їде до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію щодо України та "продуктову угоду".

Цю інформацію наразі підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.

Читайте також: Підхід Заходу до Путіна неправильний, - Ердоган

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Топ коментарі
+11
Ердогану сподобалось купувати у кацапів крадене наше зерно за безцінь 😠
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26.07.2022 16:45
+10
так ******* по детям Эрдогана из кацапской подводной дизельной лодки и сразу могги вправятся
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26.07.2022 16:39
+9
и ****, никакого зерна не захочется
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26.07.2022 16:41
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так ******* по детям Эрдогана из кацапской подводной дизельной лодки и сразу могги вправятся
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26.07.2022 16:39 Відповісти
и ****, никакого зерна не захочется
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26.07.2022 16:41 Відповісти
https://crime-ua.com/node/29974 Садист-психопат обыкновенный. Психологический портрет Владимира Путина

https://crime-ua.com/node/29974
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26.07.2022 16:43 Відповісти
Ердогану сподобалось купувати у кацапів крадене наше зерно за безцінь 😠
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26.07.2022 16:45 Відповісти
► Знесли два пєтуха одне яйце на двох і тепер при найменшій нагоді, треба-і-не-треба, будуть носитися з ним, як та курка з народного прислів'я, і кукурікати на весь світ, "торгівельні миротворці" хє...ові!
► Вже на другий день від "знесення" цієї "яйце"-угоди Ердогану так гарненько та від душі наклали адресну порцію рідкого лайна та неспішно розмазали, а турко-гарант все ще не може повірити в те, що сталося.
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26.07.2022 16:49 Відповісти
Обговорять поставки "безкоштовних" байрактарів Україні в обмін на продукти..
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26.07.2022 16:50 Відповісти
Ех, нема у нас, нажаль, чим вальнути по Сочі... Так би двох зайціх одним пострілом
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26.07.2022 16:55 Відповісти
то есть эрдоган тем самым поддерживает аннексию крыма
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26.07.2022 16:55 Відповісти
Что случилось с Эдоганом? Какая муха его укусила?
Как бы он потом не пожалел о сближении с ПуГитлером.
Нам уже хуже чем есть не будет.
А вот Эрдоган может вляпаться в "историю"
Зачем ему это?.Что ему ПуГитлер пообещал?
Думает обыграть его, но как бы потом сам в дурачках не остался...
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26.07.2022 16:57 Відповісти
О как,после "зернового договора" дружба султана и бункерного крепнет просто на глазах,зеленых договорников не видно и не слышно,молчат как рыбы. А что по этой теме нам прошетчет "экстрасенс" Арестович?
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26.07.2022 17:00 Відповісти
два підара
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26.07.2022 17:01 Відповісти
договоряться як кацапи повинні наносити ракетні удари по портових містах щоб вони як сказав Пєсков "не мали відношення до транспорту зерна"
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26.07.2022 17:09 Відповісти
Тепереча эрдогаша будет чекать ***** и кто знает, как долго - "маятник *****" такое называется. Понятно что у этого "голубка мира" на носу выборы, еще продолжается "кацапо-туристический сезон", помидоры поспели, "лира" девальвировала в два раза и на "трех колосках" процент срубить усраться как хочется - так почему с ******** ***** не встретиться на сочах? И когда ятаган в сраку *****?...
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26.07.2022 17:23 Відповісти
Чует сердце, Эрдоган не долетит.
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26.07.2022 17:26 Відповісти
Неймётся "султану"...это какой то...позор...
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26.07.2022 17:41 Відповісти
Ну тут якраз нічого дивного і немає,Ердоган завжди був і нашим і вашим. Тут тобі цілується з х...,а тут-тобі Україні дає безпілотники,майже як яник,на двох стільцях сидить. Питання,СКІЛЬКИ ПРОСИДИТЬ,він теж прирівнюється до маленького диктатора.
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26.07.2022 17:57 Відповісти
Дід Ердоган вибрав шлях султана. Але не розрахував, скільки султанів закінчили з тетивою на шиї, кинджалом під лопаткою або в судомах від отрути.
Не вчив старий історію своєї країни.
Амінь! Чи як там у мусульман?)
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26.07.2022 18:03 Відповісти
Ердоган поменше би ездил в рашку . Одну польскую делегацию хутин уже угробил
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26.07.2022 18:41 Відповісти
що можно сказати два чмиря
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26.07.2022 19:01 Відповісти
а нам треба по можливості допомогати арміі та все робити для перемоги
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26.07.2022 19:04 Відповісти
 
 