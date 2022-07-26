Ердоган та Путін 5 серпня зустрінуться у Сочі. На порядку денному - ситуація щодо України та "продуктова угода"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня планує здійснити офіційний візит до Сочі (РФ), де зустрінеться із російським колегою Володимиром Путіним. "Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Як зазначає турецьке державне телебачення, Ердоган їде до РФ, щоб обговорити з Путіним ситуацію щодо України та "продуктову угоду".
Цю інформацію наразі підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.
"Путін 5 серпня проведе переговори з Ердоганом", - зауважив Пєсков. Втім, він не зазначив, які саме теми лідери двох держав обговорять.
Топ коментарі
+11 Amber
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https://crime-ua.com/node/29974
► Вже на другий день від "знесення" цієї "яйце"-угоди Ердогану так гарненько та від душі наклали адресну порцію рідкого лайна та неспішно розмазали, а турко-гарант все ще не може повірити в те, що сталося.
Как бы он потом не пожалел о сближении с ПуГитлером.
Нам уже хуже чем есть не будет.
А вот Эрдоган может вляпаться в "историю"
Зачем ему это?.Что ему ПуГитлер пообещал?
Думает обыграть его, но как бы потом сам в дурачках не остался...
Не вчив старий історію своєї країни.
Амінь! Чи як там у мусульман?)