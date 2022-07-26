Пєсков пояснив зменшення постачання газу до ЄС "Північним потоком": Є неполадки з турбінами
Ситуація з обслуговуванням турбін для "Північного потоку" критично ускладнюється антиросійськими санкціями.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми обов'язково попросимо наших колег у "Газпромі" з технологічної точки зору дати пояснення. Загалом ще раз повторюю: так, дійсно, є неполадки з турбінами. Турбіна після капремонту у Канаді ще не прийшла, не встановлена. Вона в дорозі. Будемо сподіватися, що це станеться скоріше раніше, ніж пізніше, але є й певні негаразди з іншою турбіною. "Газпром" працює над цією ситуацією.
Ситуація критично ускладнюється тими обмеженнями та санкціями, які введені проти нашої країни. Якби не було цих обмежень, усі ремонтні, гарантійні та сервісні роботи здійснювалися б у звичайному, рутинному, оперативному порядку, не проводячи до таких ситуацій, які ми бачимо зараз", - сказав Пєсков, пояснюючи ситуацію із зменшенням постачання газу до ЄС.
Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу має політичний характер.
Будь ласка, зачекайте...
и импортозамещение... совсем уж ни *** ни в краснуюармию.... да письков???
А хуху не хохо?
Якби не було санкцій- ти своєму путлєру це скажи падлюка з рижими вусами.
Якби не було вас довбойобів - в спіті було б краще!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
ну якщо в зомбі ще мізки лишаються