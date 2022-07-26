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Новини Газова війна
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Пєсков (1552) Північний потік (2446)

Пєсков пояснив зменшення постачання газу до ЄС "Північним потоком": Є неполадки з турбінами

песков

Ситуація з обслуговуванням турбін для "Північного потоку" критично ускладнюється антиросійськими санкціями.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми обов'язково попросимо наших колег у "Газпромі" з технологічної точки зору дати пояснення. Загалом ще раз повторюю: так, дійсно, є неполадки з турбінами. Турбіна після капремонту у Канаді  ще не прийшла, не встановлена. Вона в дорозі. Будемо сподіватися, що це станеться скоріше раніше, ніж пізніше, але є й певні негаразди з іншою турбіною. "Газпром" працює над цією ситуацією.

Ситуація критично ускладнюється тими обмеженнями та санкціями, які введені проти нашої країни. Якби не було цих обмежень, усі ремонтні, гарантійні та сервісні роботи здійснювалися б у звичайному, рутинному, оперативному порядку, не проводячи до таких ситуацій, які ми бачимо зараз", - сказав Пєсков, пояснюючи ситуацію із зменшенням постачання газу до ЄС.

Також читайте: "Газпром" зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу має політичний характер.

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Топ коментарі
+7
Звичайний шантаж
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26.07.2022 16:40
+6
Чергова брехня...
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26.07.2022 16:39
+5
Мне иногда кажется что они сами верят в то пиз..ж, который они изрыгают!!! Странно что пол Европы на это ведется!!
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26.07.2022 16:43
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Чергова брехня...
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26.07.2022 16:39 Відповісти
А може, якраз і не брехня, а чиста правда. На відміну від труби, де ламатися нема чому, ГПТ (газоперекачувальна турбіна) - це вершина технологічних досягнень всієї нафтогазової галузі і тому ні сам Газпром, ні російська промисловість загалом не здатні ні її виробити, ні відремонтувати. Тому якщо почалися відмови, то це означає, що санкції працюють.
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26.07.2022 16:45 Відповісти
Ало, им отдали турбину отремонтированную только что, какие неполадки?
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26.07.2022 19:26 Відповісти
А Порох попереджав...
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26.07.2022 18:20 Відповісти
Звичайний шантаж
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26.07.2022 16:40 Відповісти
это у них неполадки с мозгами
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26.07.2022 17:38 Відповісти
Мне иногда кажется что они сами верят в то пиз..ж, который они изрыгают!!! Странно что пол Европы на это ведется!!
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26.07.2022 16:43 Відповісти
якби не вірили - то їм їхні лапті не повірили б. Для того, щоб лапті повірили - потрібно, хоча би в тому кретиноскопі, стати такими же лаптями, яким вони втовкмачують свою пропаганду.
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26.07.2022 16:54 Відповісти
А пів-Європи хоче вірити цим касапам лише через низькі ціни на енергоносії з лаптєстану.
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26.07.2022 16:55 Відповісти
Не забувай - у них майже все керівництво ще з часів Сталіна сидить на наркоті При Брєжнєві трохи "попустило" А при цих "гопниках" - взагалі "берега пустилися" Говорив колись з наркологом Так він сказав що наркота стирає потроху межу між реальним світом і "ілюзорно-наркоманським" Особливо це помітно на дії кокаїну Він викликає хворобливу самовпевненість у своїх силах і правильності прийнятих рішень От вони і "молотять бредятину", впевнені в тому, що вони "прорікають істину"!
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26.07.2022 17:06 Відповісти
так т.е. санкции как-то не совсем на пользу вяликой сруси... да письков???
и импортозамещение... совсем уж ни *** ни в краснуюармию.... да письков???
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26.07.2022 16:45 Відповісти
паРаша вообще отдает себе отчет, что с такими ********* "партнерами" больше никто не захочет иметь дела даже в кошмарном сне? И как только Европа слезет с газовой иглы, то пошлет паРашу туда, где ей и место, навсегда закрыв для нее энерго рынки? Они вообще думают о последствиях того, что творят?
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26.07.2022 16:52 Відповісти
Конечно думают. То, что Европа как рынок в долгосрочной перспективе потеряна, они прекрасно осознают, и сейчас цель напоследок поднасрать как можно больше и жиже
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26.07.2022 17:02 Відповісти
Згадала бабка як дівкою була!
А хуху не хохо?
Якби не було санкцій- ти своєму путлєру це скажи падлюка з рижими вусами.
Якби не було вас довбойобів - в спіті було б краще!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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26.07.2022 16:56 Відповісти
ну шо ожидать от СОВЕТНИКА путина, он же первый советник, МОЗГ так сказать, а путин мозжечок
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26.07.2022 16:59 Відповісти
у 2108 році один експерт сбербанку повідомив, що північний потік є збитковим з самого початку. по перше дорогий. а по друге (саме в наш час) в росії відчуватиметься спад дОбичі газу. і при закінченні потоку прийдеться закривати основний Уренгой...... А на південний шлях надії мало, бо та азери захоплть усе. І все під канонаду брехні справджується. Орки варьють потоком газу то північчю то півднем. Сьогодні тут, завтра там. І через це підняли ціну, а про південні потоки вони замовкли. А німці вирішили ще й заробляти на цьому. вони ж "гегемони" і "тевтони" їм на всіх наплювати. А царю бабуїнів стало мало уваги, і я вам покажу. Будете тримати мене семеро.
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26.07.2022 16:59 Відповісти
Вот и результат прогиба Европы - они кацапам турбину, а они им хер на воротник, глотайте бесхребетные.
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26.07.2022 17:01 Відповісти
Лайкнув, мені подобається. Террористична держава "Росія" має назавжди покинути ринок газу Європи.
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26.07.2022 17:15 Відповісти
И весь этот шабаш при власти бандитов в кремле за ваш счёт рабсеяне. Рулон туалетной бумаги вам в радужных совковых снах.
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26.07.2022 18:14 Відповісти
це у москалів з мозком є неполадки,
ну якщо в зомбі ще мізки лишаються
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26.07.2022 20:50 Відповісти
Хаха, немытыши даже свой газ не могут продать без проклятого Запада, но боятся шоб он не отнял у них ресурсы.
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26.07.2022 21:36 Відповісти
 
 