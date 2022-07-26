Є ознаки переходу в позиційну війну, наступальний потенціал ворога знизився, - радник глави МВС Смірнов

Лінія фронту стабілізувалася та залишається статичною останні півтора тижня.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - додав Смірнов.

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Окупанти не мають потенціалу для наступу через те, що ЗСУ прицільно знищили склади з боєприпасами в тилу російської армії. За попередніми підрахунками, знищено понад 50 складів з боєприпасами, які обладнали росіяни на окупованих територіях.

Уражено прицілими пострілами з артилерії 17 командних пунктів російських військових. Тож наразі окупанти вимушені змінювати логістичні ланцюжки.

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