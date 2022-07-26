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Новини Війна Російська агресія
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армія рф (16151) МВС (3468) знищення (6534) ЗСУ (7182)

Є ознаки переходу в позиційну війну, наступальний потенціал ворога знизився, - радник глави МВС Смірнов

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Лінія фронту стабілізувалася та залишається статичною останні півтора тижня.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - додав Смірнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський склад боєприпасів разом з окупантами знищено на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти не мають потенціалу для наступу через те, що ЗСУ прицільно знищили склади з боєприпасами в тилу російської армії. За попередніми підрахунками, знищено понад 50 складів з боєприпасами, які обладнали росіяни на окупованих територіях.

Уражено прицілими пострілами з артилерії 17 командних пунктів російських військових. Тож наразі окупанти вимушені змінювати логістичні ланцюжки.

Також читайте: Три колони військової техніки ворога поїхали через Мелітополь у бік Херсона, - Федоров
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Топ коментарі
+13
мінськ - це коли нічим спротивлятись і треба виграти час.

а коли є можливість атакувати - то не мінськ, а Оман
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26.07.2022 16:45
+10
І ознаки Мінська 3 від боневтіка
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26.07.2022 16:41
+10
Яке відношення має радник МВС до ЗСУ, краще прибери з доріг хабарників патрульної поліції і скільки зрадників мусорви не хоче порахувати?
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26.07.2022 16:45
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І ознаки Мінська 3 від боневтіка
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26.07.2022 16:41 Відповісти
мінськ - це коли нічим спротивлятись і треба виграти час.

а коли є можливість атакувати - то не мінськ, а Оман
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26.07.2022 16:45 Відповісти
мінськ - це коли хочеш поцарювать хоча б в вінницькій області, якщо пахан з мааааскви нічого більше не залишить, а потім робити вигляд, що намагаєшься щось зробити з деокупації.
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26.07.2022 16:47 Відповісти
якийсь клоун, а до того клоунеса хотіли і хочуть царювати на січеславщині. Аж до того хотіли, що ладні були віддати ***** власну честь - яка ніби, про люди, в них була
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26.07.2022 17:02 Відповісти
у тебе який бронік був в серпні 2014-го ?
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26.07.2022 17:05 Відповісти
В мене був Корсар 4 клас. А от шоломи видали початку 60-х років. Що ти цим хочеш сказати?
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26.07.2022 17:11 Відповісти
ты козел что пишешь с двух разных аккаунтов?
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26.07.2022 17:39 Відповісти
Це ти козел, який не може акк 14 року відрізнити від "свіжого"
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26.07.2022 21:34 Відповісти
я в тебе взагалі нічого не питав.

ти хто і де ти в 2014-му взяв Корсар ?
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26.07.2022 18:04 Відповісти
Де взяв, де взяв... Видали. 28 серпня 2014 року. Чому тебе так дивує?
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26.07.2022 20:42 Відповісти
не писти кацап епанный - у твоего ботоксного кремлефюрера от Пороха все эти годы очко горело пока каломойша не впарил тупым украинцам зеленое чмо
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26.07.2022 17:38 Відповісти
та вродь би він наш... але як наш - бенін; за його креатури юльку і зелю вписувався
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26.07.2022 18:18 Відповісти
злі язики кажуть що там ще радником пристроїли скандального Гогіашвілі, громадянина РФ, бувшого радника депутата госдуми Валуєва, співмешканця Марії Левченко, особистої помічниці президента нашого. Тої самої що при відсутності допуску до держтаємниць була на всіх засіданнях по вагнерівцям і не тільки
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26.07.2022 16:51 Відповісти
а цей радник не родич татарівського прихвостня з Будинку, мешканців якого ще терплять.Щосьімя цього стратега нове в коментах.
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26.07.2022 17:12 Відповісти
Рашистами тільки цього і треба ... щоб провести псевдореферендум у тиші ... друг Володя дубе задоволений ... а потім знову полізуть ... контрнаступати будемо коли нам дадуть зірку смерті
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26.07.2022 16:43 Відповісти
Нахіра Україні "позиційна війна" ?
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26.07.2022 16:43 Відповісти
А хто він такий? І до чого тут МВС? Чи просто хайп ловить???
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26.07.2022 16:43 Відповісти
а кто ты такой? просто бот
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26.07.2022 17:41 Відповісти
а ты кто ?
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26.07.2022 19:28 Відповісти
Яке відношення має радник МВС до ЗСУ, краще прибери з доріг хабарників патрульної поліції і скільки зрадників мусорви не хоче порахувати?
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26.07.2022 16:45 Відповісти
Не обманывайтесь. Похоже движется к сценарию - референдум, присоединение херсонской, запорожской к раше, мы этого не признаем, продолжаем войну, путлер объявляет всеобщую мобилизацию из-за нападения на рашу (если он не надеется на то что все испугаются).
А уж хороший это для него сценарий или нет - большой вопрос... Я бы поставил на то, что плохой...
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26.07.2022 16:45 Відповісти
не будет такого кацап твоему путлеру скоро пистец будет осенью..
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26.07.2022 17:42 Відповісти
Що з обороною Бахмута? Здали Вуглегірську станцію, чи ні?
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26.07.2022 16:47 Відповісти
бред кацпаский ты то сам в атаку нихрена не пойдешь трепло
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26.07.2022 17:43 Відповісти
советников развелось, как собак не резанных...
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26.07.2022 17:12 Відповісти
а тебе что правда в глаза колет -вон кацапаы воют на всех хомбоящиках типа военные скидывайте зелю - и договаривайтесь с нами это вообще позорище полностью ермаковско-кремлевскую кротовскую власть не могут победить
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26.07.2022 17:45 Відповісти
Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, початок турецького антиукраїнського зернового збіговиська є початком припинення звільнення Півдня України (Херсону).що вказує на можливу проплату куйлом чергової порції здачі України прорашистським зрадникам від ОП ,задіяним в антиукраїнському турецькому збіговиську ,згідно рашистського плану під супроводом прорашистських холуїв з Турції і ООН.
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26.07.2022 17:15 Відповісти
Есть новости, цель которых мне непонятна, так как после них обычно удвоено прилетает
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26.07.2022 17:17 Відповісти
шось докуя абдрістовічів розвелося.
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26.07.2022 17:57 Відповісти
Позиційна війна мені не подобаться!.... Це може бути дуже довго й орки роздовбають багато населених пунктів.
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26.07.2022 18:08 Відповісти
А що з танками які з мелітополя два дні вже сунуть на Херсон?
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26.07.2022 18:17 Відповісти
Скорее всего, в ближайшее время русские начнут наступление на Славянск-Краматорск.
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26.07.2022 18:59 Відповісти
Які позіційни війни ? Це не наші війни. Може це і в інтересах Московії, але нам нαςρατи на їх інтереси, завжди треба наступати!
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26.07.2022 19:25 Відповісти
завяжи язык радник МВД.
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26.07.2022 22:15 Відповісти
 
 