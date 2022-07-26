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корабель (1593) ремонт (2276) росія (63556) риболовля (54)

Європейські порти відмовляються обслуговувати російські рибальські кораблі, а в РФ їх ремонтувати не можуть

рф,рибалки

Російським рибодобувним компаніям в останні місяці стали все частіше відмовляти у ремонті суден у портах Європи.

Як розповів РБК президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв, в останні роки близько 400 найбільш сучасних та ефективних російських суден, що забезпечують більшу частину вилову, ремонтували за кордоном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Російські підприємства не мають технічної можливості ремонтувати їх, пояснив він.

Але після вторгнення Росії в Україну іноземні порти почали відмовлятися обслуговувати російські судна.

Як розповіли співрозмовники РБК, з відмовами стикаються судна Північного та Західного басейнів, які обслуговувалися в Норвегії, Фінляндії, Польщі та країнах Балтії.

Відмови не пов'язані із санкційними обмеженнями, оскільки рибна продукція не підпадає під санкції, це індивідуальні рішення іноземних компаній, кажуть в індустрії.

Рибальські судна потребують ремонту щороку, і технічний стан флоту може призвести до падіння вилову, попереджає один зі співрозмовників.

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Топ коментарі
+8
Хай переходять на йоржів Вони у річках ловляться - в море ходить не треба!
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26.07.2022 16:54
+4
пусть с берега ловят
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26.07.2022 17:36
+2
Як не можуть? Точно анало-говнет (мається на увазі звідкіля руки ростуть)
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26.07.2022 16:57
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Хай переходять на йоржів Вони у річках ловляться - в море ходить не треба!
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26.07.2022 16:54 Відповісти
Сибаса най ловлять😁
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26.07.2022 17:10 Відповісти
рибки захотіли? Пливи, Ваня, до дому - водкі нєт!
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26.07.2022 23:27 Відповісти
Як не можуть? Точно анало-говнет (мається на увазі звідкіля руки ростуть)
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26.07.2022 16:57 Відповісти
пусть с берега ловят
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26.07.2022 17:36 Відповісти
Що за рибодобувні компанії? Може риболовні компанії. Виправте будь-ласка, бо в мене чуть мозок не зірвався.
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26.07.2022 17:01 Відповісти
В промислових масштабах рибу якраз добувають, якщо ви чогось не знаете, це не причина щось десь виправляти для вашої зручності
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26.07.2022 17:10 Відповісти
потому что ты кацап так ничего не понимаешь
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26.07.2022 17:35 Відповісти
Навіщо кацапам риба у раціоні? Ягель та жолуді це дуже скрепно
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26.07.2022 17:38 Відповісти
Jestj i ogurci.
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26.07.2022 19:41 Відповісти
РБК - РосБізнесКонсалтінг.

І нашо ото мені щось "рос"? Навіть якщо новини гарні... Краще поверніть в Т2 "Еспресо", "Прямий" і "5".
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26.07.2022 17:46 Відповісти
Зараз перетирають, щоб у світі не брати на роботу рускіх моряків.
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26.07.2022 18:16 Відповісти
А поки не беруть на комерційні судна українських моряків, бо їх не випускають за кордон.
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26.07.2022 19:20 Відповісти
 
 