Європейські порти відмовляються обслуговувати російські рибальські кораблі, а в РФ їх ремонтувати не можуть

Російським рибодобувним компаніям в останні місяці стали все частіше відмовляти у ремонті суден у портах Європи.

Як розповів РБК президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв, в останні роки близько 400 найбільш сучасних та ефективних російських суден, що забезпечують більшу частину вилову, ремонтували за кордоном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Російські підприємства не мають технічної можливості ремонтувати їх, пояснив він.

Але після вторгнення Росії в Україну іноземні порти почали відмовлятися обслуговувати російські судна.

Як розповіли співрозмовники РБК, з відмовами стикаються судна Північного та Західного басейнів, які обслуговувалися в Норвегії, Фінляндії, Польщі та країнах Балтії.

Відмови не пов'язані із санкційними обмеженнями, оскільки рибна продукція не підпадає під санкції, це індивідуальні рішення іноземних компаній, кажуть в індустрії.

Рибальські судна потребують ремонту щороку, і технічний стан флоту може призвести до падіння вилову, попереджає один зі співрозмовників.