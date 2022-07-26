Радниця Орбана пішла з посади після його скандальної заяви про "змішування рас" в Європі
Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш пішла з посади після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Вона приятеювала з Орбаном близько двох десятиліть. У вівторок 26 липня Хегедюш попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала Орбану вранці.
У тексті радниця пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією". За її словами, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра, а після промови Орбана, яка суперечить усім її базовим цінностям, у неї не залишається вибору.
"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - заявила Хегедюс.
Далі вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу", та зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що прем’єр зайде настільки далеко.
Хегедюс написала листа не лише прем'єру, а й головному рабину Угорщини - який серед перших засудив промову прем'єра - зі словами підтримки.
Нагадаємо, раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.
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Оказывается и там есть думающие люди.А Орбан плохо кончит.
Еще один Гитлер объявился наравне с ПуГитлером.
История их ничему не учит.
Уйдут на помойку истории
Ой-вей шо будем делать?
А в нашого «високопорядного» преЗе!дента є такі?
був такий жидок Max Naumann й він трохи переробив жидовську теорію про богоізбраний народ та гоів на прохання Гітлера
той жидок випускав газетку з теорії "чистоти раси", називалася Der Nationaldeutsche Jude (жиди-националсоціалісти)
а хто не харчується на ізраїльских помийках - той працює в Ольгіно та строчить тут за 15 руб/пост - так?
Ось офіціфальна довідка про цього жида з Вікіпедії
We have always held the well-being of the German people and the fatherland, to which we feel inextricably linked, above our own well-being.
Ми завжди ставили благополуччя німецького народу та батьківщини, з якими ми відчуваємо нерозривний зв'язок, вище нашого власного благополуччя.
Naumann was especially opposed to Zionists and Eastern European Jews. He considered the former a threat to Jewish integration and carriers of a "racist" ideology serving British imperial purposes. He saw the latter as racially and spiritually inferior.
Особливо Науманн виступав проти сіоністів і східноєвропейських євреїв. Перших він вважав загрозою для єврейської інтеграції та носіями «расистської» ідеології, яка служила британським імперським цілям. Останнього він вважав расово і духовно нижчим
А ось його евреї націонал-соціалісти, нажаль якість світлини невеличка
якщо підсумувати це коротко, жиди повинні БЕЗУМОВНО підтримувати Гітлера, ні кроком вліво, ні кроком вправо. Саме тому одним з перших, отримавшим з рук Гітлера залізний крест був жид Роберт Борхардт за танковий прорив кордонів України
а вцілому у полоні війск СССР опинилися 10610 жидів з заповненою єтнічною карткої рейха - 100 відсотковий жид, такий наприклад як распіарений 'Ideal German Soldier' Werner Goldberg
А щодо "Ольгіно" - ти, "салабон вчорашній"(реєстрація - 10:06: 2022 року) - хоч перед тим, як тут "хвіст задирать" поцікавився хто я такий і чим дихаю!
знайшовся тут ще один недо мусоліні,
то ось де нацисти сховались
В Европе три "чистокровных" народа - баски, ирландцы и сицилийцы. Все остальные - жуткое смешение всего чего угодно. За счёт этого смешения европейцы и стали основателями современной цивилизации.
А попытка вывести идеальных людей чистопородным скрещиванием уже давно была и провалилась. Называется "аристократия". Как не пробовали, получается вырождение и безумие.