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Угорщина (2147) расизм (43) Віктор Орбан (517)

Радниця Орбана пішла з посади після його скандальної заяви про "змішування рас" в Європі

орбан

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш пішла з посади після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона приятеювала з Орбаном близько двох десятиліть. У вівторок 26 липня Хегедюш попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала Орбану вранці.

У тексті радниця пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією". За її словами, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра, а після промови Орбана, яка суперечить усім її базовим цінностям, у неї не залишається вибору.

"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - заявила Хегедюс.

Далі вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу", та зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що прем’єр зайде настільки далеко.

Хегедюс написала листа не лише прем'єру, а й головному рабину Угорщини - який серед перших засудив промову прем'єра - зі словами підтримки.

Нагадаємо, раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Також читайте: Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації

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Топ коментарі
+19
Орбана треба відправити на історичну батьківщину - у Хантимансійськ.
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26.07.2022 17:03
+11
Орбан - личинка путлера
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26.07.2022 17:01
+7
Навіть, у негідника орбана є порядні радники!
А в нашого «високопорядного» преЗе!дента є такі?
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26.07.2022 17:10
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Орбан - личинка путлера
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26.07.2022 17:01 Відповісти
рассово смешанная
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26.07.2022 17:03 Відповісти
Скоріш оте орбан - то відрижка ***** 🤢🤮
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26.07.2022 19:00 Відповісти
по Орбану виходить, що чиста раса - це такі путінососи, як він. Вєнєц еволюції.
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26.07.2022 23:24 Відповісти
Орбана треба відправити на історичну батьківщину - у Хантимансійськ.
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26.07.2022 17:03 Відповісти
Ну что ж ,респект радниці.
Оказывается и там есть думающие люди.А Орбан плохо кончит.
Еще один Гитлер объявился наравне с ПуГитлером.
История их ничему не учит.
Уйдут на помойку истории
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26.07.2022 17:03 Відповісти
А кто мама Орбана ?
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26.07.2022 17:04 Відповісти
Иногда мама не виноватая, он сам ..
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26.07.2022 17:10 Відповісти
а папа? а имена детей?

Ой-вей шо будем делать?
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26.07.2022 17:23 Відповісти
Говорять, що Орбан на початку 90 був простим сутенером, потім на паях з Севою Могилевичем тримав борделі і почав торгувати газом з Рузге. Так що темі "змішування" рас він здавна присвятив увагуі і природні нахили.
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26.07.2022 17:07 Відповісти
орбан был связан с севой могилевичем? ой пля вот у кого руки волосатаые и длинные - не потопляемое падло
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26.07.2022 17:33 Відповісти
Нацист розпоясався
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26.07.2022 17:07 Відповісти
Навіть, у негідника орбана є порядні радники!
А в нашого «високопорядного» преЗе!дента є такі?
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26.07.2022 17:10 Відповісти
Слушне питання.
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26.07.2022 18:39 Відповісти
взагалі теорія "чистоти раси" була розроблена жидами на прохання Гітлера
був такий жидок Max Naumann й він трохи переробив жидовську теорію про богоізбраний народ та гоів на прохання Гітлера
той жидок випускав газетку з теорії "чистоти раси", називалася Der Nationaldeutsche Jude (жиди-националсоціалісти)

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26.07.2022 17:12 Відповісти
Не мели дурниць! Науман навпаки - ЗАПЕРЕЧУВАВ "чистоту раси" (зокрема єврейської) і виступав за існування німецьких євреїв як складової частини німецького народу Ти або дурень, або провокатор пригожинський!
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26.07.2022 17:47 Відповісти
на ізраільских сайтах харчуєшься інформацією?
а хто не харчується на ізраїльских помийках - той працює в Ольгіно та строчить тут за 15 руб/пост - так?

Ось офіціфальна довідка про цього жида з Вікіпедії

We have always held the well-being of the German people and the fatherland, to which we feel inextricably linked, above our own well-being.
Ми завжди ставили благополуччя німецького народу та батьківщини, з якими ми відчуваємо нерозривний зв'язок, вище нашого власного благополуччя.

Naumann was especially opposed to Zionists and Eastern European Jews. He considered the former a threat to Jewish integration and carriers of a "racist" ideology serving British imperial purposes. He saw the latter as racially and spiritually inferior.
Особливо Науманн виступав проти сіоністів і східноєвропейських євреїв. Перших він вважав загрозою для єврейської інтеграції та носіями «расистської» ідеології, яка служила британським імперським цілям. Останнього він вважав расово і духовно нижчим

А ось його евреї націонал-соціалісти, нажаль якість світлини невеличка


якщо підсумувати це коротко, жиди повинні БЕЗУМОВНО підтримувати Гітлера, ні кроком вліво, ні кроком вправо. Саме тому одним з перших, отримавшим з рук Гітлера залізний крест був жид Роберт Борхардт за танковий прорив кордонів України



а вцілому у полоні війск СССР опинилися 10610 жидів з заповненою єтнічною карткої рейха - 100 відсотковий жид, такий наприклад як распіарений 'Ideal German Soldier' Werner Goldberg

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26.07.2022 18:37 Відповісти
Я не на "ізраїльських сайтах харчуюся" Це ти на кацапських "завис" Бо Вікіпедія просочена кацапською інформацією І цитатами іноземною мовою не лякай мене - якби ти хотів дійсно мені заперечить і в тебе були-б справжні аргументи - ти виклав-би їх або українською або російською
А щодо "Ольгіно" - ти, "салабон вчорашній"(реєстрація - 10:06: 2022 року) - хоч перед тим, як тут "хвіст задирать" поцікавився хто я такий і чим дихаю!
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26.07.2022 21:36 Відповісти
Мадьярів потрібно показово поставити на місце.Безумовно що в Орбана є якісь домовленості з ****** на рахунок Закарпаття,але він забув,що Угорщина вся оточена Євросоюзом і Україною.Мадьяри прикрі люди,знаю з власного досвіду,майже всі якісь кручені,підлуваті...Найкраще про них сказав сапер Водічка з "Пригоди бравого вояка Швейка",раджу перечитати ту характеристику...
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26.07.2022 17:17 Відповісти
та ти ще не знаєш мадярів ! як хрясну його по пиці !!! (Гашек)
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26.07.2022 17:22 Відповісти
кацап не трынди тут втоим ьбацкам никто верить не будт сутенер орбан кремлевский холуй так же как и обоссцанный трамп
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26.07.2022 17:34 Відповісти
Мене таке ніяк не здивувало.
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26.07.2022 17:34 Відповісти
Теж "прихильник конспірології"? То може відведе свій народ за Урал? На свої "исконные земли".
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26.07.2022 18:01 Відповісти
Звичайний фашизм. Угорщина під час другої світової війни таж підтримувала диктатора гітлера, зараз пуйло уявивши себе фюрером… нічого не змінилося, незмінним буде й кінець
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26.07.2022 19:51 Відповісти
орбану захотілось стати чістим арійцем,

знайшовся тут ще один недо мусоліні,
то ось де нацисти сховались
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26.07.2022 20:45 Відповісти
Уж кто бы говорил.

В Европе три "чистокровных" народа - баски, ирландцы и сицилийцы. Все остальные - жуткое смешение всего чего угодно. За счёт этого смешения европейцы и стали основателями современной цивилизации.

А попытка вывести идеальных людей чистопородным скрещиванием уже давно была и провалилась. Называется "аристократия". Как не пробовали, получается вырождение и безумие.
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26.07.2022 21:15 Відповісти
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26.07.2022 21:22 Відповісти
 
 