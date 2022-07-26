Радниця Орбана пішла з посади після його скандальної заяви про "змішування рас" в Європі

Радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш пішла з посади після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона приятеювала з Орбаном близько двох десятиліть. У вівторок 26 липня Хегедюш попросила про відставку та надала журналістам листа, якого надіслала Орбану вранці.

У тексті радниця пише, що з прикрістю змушена завершити співпрацю з Орбаном у зв’язку з його "ганебною позицією". За її словами, рішення вже визрівало певний час через послідовні антиліберальні кроки прем’єра, а після промови Орбана, яка суперечить усім її базовим цінностям, у неї не залишається вибору.

"Хоча Ви ніколи не обмежували мою свободу дій, я тепер маю публічно розірвати зв’язки через те, що пролунало у Тушваньош", - заявила Хегедюс.

Далі вона називає промову Орбана відкрито расистською і "такою, що сподобалась би і Геббельсу", та зазначає, що "у найбільших жахах не могла уявити", що прем’єр зайде настільки далеко.

Хегедюс написала листа не лише прем'єру, а й головному рабину Угорщини - який серед перших засудив промову прем'єра - зі словами підтримки.

Нагадаємо, раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Він викликав обурення опозиційних партій і європейських політиків.

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