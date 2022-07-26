З лютого до України надійшло понад 600 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - ОП

Міжнародні партнери та громадські організації направили до України 683 тисячі тонн гуманітарних вантажів.

Про це розповів заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Такі обсяги гуманітарних вантажів надіслано з 24 лютого. За останній тиждень на територію держави доставили понад 22 000 тонн гуманітарної допомоги. Станом на 26 липня забезпечено розміщення понад 940 000 переселенців в середині країни.

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На деокупованих територіях комунальні служби та Укравтодор працюють над відновленням інфраструктури. Тривають активні перемовини уряду України з країнами-партнерами, щодо їх участі у плані швидкого відновлення країни. Перспективи співпраці обговорили з Туреччиною, Італією, Нідерландами, Естонією та Євроделегацією.