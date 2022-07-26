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гуманітарна допомога (962) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (1997) відбудова (336)

З лютого до України надійшло понад 600 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - ОП

допомога,гуманітарна

Міжнародні партнери та громадські організації направили до України 683 тисячі тонн гуманітарних вантажів.

Про це розповів заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Такі обсяги гуманітарних вантажів надіслано з 24 лютого. За останній тиждень на територію держави доставили понад 22 000 тонн гуманітарної допомоги. Станом на 26 липня забезпечено розміщення понад 940 000 переселенців в середині країни. 

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На деокупованих територіях комунальні служби та Укравтодор працюють над відновленням інфраструктури. Тривають активні перемовини уряду України з країнами-партнерами, щодо їх участі у плані швидкого відновлення країни. Перспективи співпраці обговорили з Туреччиною, Італією, Нідерландами, Естонією та Євроделегацією.
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Топ коментарі
+7
скажі скільки розікрали?
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26.07.2022 17:30
+4
Сколько разокрали нельзя узнать? Или в военное время не крадут...
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26.07.2022 17:30
+4
Прочитал заголовок, аж вздрогнул . Подумал что баба Жульа на гуманитарку подсела
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26.07.2022 17:33
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скажі скільки розікрали?
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26.07.2022 17:30 Відповісти
Сколько разокрали нельзя узнать? Или в военное время не крадут...
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26.07.2022 17:30 Відповісти
не на часі

шпіонів під час війни шукати - то грати на руку Путіна
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26.07.2022 17:41 Відповісти
угу..ну будемо мовчки чекати..
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26.07.2022 17:48 Відповісти
Прочитал заголовок, аж вздрогнул . Подумал что баба Жульа на гуманитарку подсела
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26.07.2022 17:33 Відповісти
та там же не тільки прицеса газу))
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26.07.2022 17:34 Відповісти
Ее от газа ссаными трусами отогнали, что остается?? Правильно гуманитарочка!!!
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26.07.2022 17:47 Відповісти
По воровству у нас другие - ваши.
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26.07.2022 19:23 Відповісти
Дебил?
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26.07.2022 19:22 Відповісти
шукаємо на олх і у всіх маркетах України??? це навіть вже не смішно
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26.07.2022 17:33 Відповісти
До людей дійшло не все.
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26.07.2022 17:36 Відповісти
дійшло зовсім не все..а назвіть хоч кого і де??
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26.07.2022 17:38 Відповісти
Все цю допомогу можна побачити на полицях АТБ, Varus та інших?
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26.07.2022 17:54 Відповісти
ще олх..
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26.07.2022 18:08 Відповісти
600 тис. біженців отримали по 1т гумдопомоги.
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26.07.2022 18:02 Відповісти
Это была бы действительно существенная помощь , если бы её не разворовали .
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26.07.2022 18:11 Відповісти
Це 20 кг на кожного! Де вони?
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26.07.2022 18:50 Відповісти
В Алматы мы собираем гуманитарку для Украины, и я конечно понимаю, что есть непорядочные люди, которые воруют ее, но успокаиваю себя тем, что даже украденное будет потреблено в Украине. Так что отправлять будем до победного конца.
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26.07.2022 18:55 Відповісти
ОПУ платить своїм ботам домогою заходу - вони захищають зрадників з банди Януковича, котрих пригрів Януковичевський слуга Кремя Єрмак.
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26.07.2022 19:25 Відповісти
 
 