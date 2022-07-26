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армія рф (16151) інтернет (1947) зв’язок (380) Херсонщина (5361)

На Херсонщині російські окупанти відключали зв'язок та інтернет, щоб приховати переміщення техніки, - ОВА

рф

У вівторок на більшій частині території Херсонщини на пів дня зник провідний інтернет та перестали працювати сім-карти загарбників.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на більшій частині Херсонщини на пів дня зник провідний інтернет та перестали працювати сім-карти окупантів. Місцеві повідомляють, що окупанти вимкнули зв’язок, аби приховати пересування своєї техніки", - зазначають в ОВА.

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За інформацією адміністрації, з 30 травня на Херсонщині повністю відсутній мобільний зв’язок, нестабільно працює провідний інтернет, однак трафік іде через росію, тому більшість сервісів без VPN не працюють.

Видання "Мост" зазначає, що станом на 14.40 інтернет у Херсоні почав відновлюватися. Про це також інформують у соцмережах місцеві жителі.

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не, космические снимки не про рабссиян. Дуболомы времен второй мировой войны, когда на самолетах приемо-передающая радиостанция была только на самолете командира звена, у всех остальных только на прием. И как в 1939 году советский летчик удачно сбросил капсулу с боевым распоряжением возле палатки командующего... пипец совок...
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26.07.2022 18:43 Відповісти
угу..почнемо рації пеленгувати..схованки з собаками шукати..
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26.07.2022 18:51 Відповісти
наївні чукотські в'юноші..от реал дебіли..
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26.07.2022 18:50 Відповісти
А американські супутники на вихідних?
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26.07.2022 18:56 Відповісти
 
 