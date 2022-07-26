Росіяни перекидають військову техніку до Херсона - через Мелітополь пройшли три колони, - мер Федоров

Через тимчасово захоплений Мелітополь у бік Херсона пройшли три колони військової техніки - близько 100 одиниць.

Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти роблять велике перекидання важкого озброєння через окуповані території. Вчора через місто Мелітополь пройшли три колони техніки в бік Херсона, які налічували в цілому 100 одиниць важкої техніки, більше 20 танків, машин десанту", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли піарників та шукають масовку для нібито "підтримки" "референдуму" на півдні України, - "Центр національного спротиву"

Він додав, що перша колона йшла з Токмака, Новопилипівки через Вознесенку - 20 танків, друга - через центральний проспект міста Мелітополя - це гусенична техніка, майже 20 одиниць машин десанту і третя - більше 30 одиниць броньованої техніки пройшла через Новий Мелітополь.

"Перекидають техніку в бік Херсона. Вочевидь, ЗСУ готуються там до контрнаступу і рашисти намагатимуться захищатися", - сказав він.