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Росіяни перекидають військову техніку до Херсона - через Мелітополь пройшли три колони, - мер Федоров

рф

Через тимчасово захоплений Мелітополь у бік Херсона пройшли три колони військової техніки - близько 100 одиниць.

Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти роблять велике перекидання важкого озброєння через окуповані території. Вчора через місто Мелітополь пройшли три колони техніки в бік Херсона, які налічували в цілому 100 одиниць важкої техніки, більше 20 танків, машин десанту", - зазначив Федоров.

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Він додав, що перша колона йшла з Токмака, Новопилипівки через Вознесенку - 20 танків, друга - через центральний проспект міста Мелітополя - це гусенична техніка, майже 20 одиниць машин десанту і третя - більше 30 одиниць броньованої техніки пройшла через Новий Мелітополь.

"Перекидають техніку в бік Херсона. Вочевидь, ЗСУ готуються там до контрнаступу і рашисти намагатимуться захищатися", - сказав він.

Автор: 
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Топ коментарі
+21
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26.07.2022 18:42
+19
Чудово, гачок проковтнули. Хай ще піднакоплять техніки, і мости можна добивати.
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26.07.2022 18:42
+13
На скільки спокійно, як під час запевнеь що Лисичанськ є дуже вигідним містом для оборони і рашистам буде дуже важко його взяти - чи ще спокійнішим? Чи з часом як завжди заявлять про переважаючі сили противника?
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26.07.2022 19:10
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Чудово, гачок проковтнули. Хай ще піднакоплять техніки, і мости можна добивати.
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26.07.2022 18:42 Відповісти
с языка снял! ))
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26.07.2022 18:43 Відповісти
и можно ударить с Запорожского направления
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26.07.2022 20:07 Відповісти
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26.07.2022 18:42 Відповісти
Залужный 2 недели назад почти взял Херсон . Или опять Ермак попросил не злить хутина, бо переговоры ?????
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26.07.2022 18:43 Відповісти
спокойно, друг! все будет хорошо...... )
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26.07.2022 18:45 Відповісти
На скільки спокійно, як під час запевнеь що Лисичанськ є дуже вигідним містом для оборони і рашистам буде дуже важко його взяти - чи ще спокійнішим? Чи з часом як завжди заявлять про переважаючі сили противника?
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26.07.2022 19:10 Відповісти
ну дураку ведь понятно, что если техника туда зайдет, то оттуда она уже не выйдет.... мосты подорвут, склады разбомбят.... на этом их "оборона" и закончится..... поэтому, чем больше орки туда затянут своего хлама, тем больше нам достанется.....
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26.07.2022 19:16 Відповісти
Если они затянут слишком много хлама, то не мы возьмём Херсон, а они могут взять Николаев.
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26.07.2022 19:28 Відповісти
а где они возьмут "много" хлама?
они и так уже завели в Украину 85% всего, что у них было....
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26.07.2022 19:54 Відповісти
Даже не 85, а 96. Инфа 100%.
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26.07.2022 20:07 Відповісти
в подтверждение, так сказать......
https://youtu.be/btVDEXU5ttQ&t=2333
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26.07.2022 20:58 Відповісти


>спокойно, друг! все будет хорошо

Ви там нижче представилися, як особистий речник арестовича... вірю.
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26.07.2022 19:19 Відповісти
гляжу, ты тут абориген...., и читателей у тебя много......
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26.07.2022 19:50 Відповісти
Ви карту бачили,досить цих фейків. Це так само як і котел для орків на бумазі
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26.07.2022 18:59 Відповісти
Кто тебе такую чушь про "почти взятие Херсона" в уши влил? Прекращай смотреть Арестовича, он идиот. Точнее придворный Петрушка у короля шутов.
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26.07.2022 20:12 Відповісти
не радісна подія👇
що на це скаже наш геній тактики та стратегії Залужний?

Necro Mancer

@666_mancer

·

https://twitter.com/666_mancer/status/1551946460383612928 39 мин

Углегорская ТЭС, Донецкая обл., противник на станции
видео
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928
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26.07.2022 18:44 Відповісти
А що він має сказати? За нього вже сказали - це є частковим успіхом на території Вуглегірської тес. Але не нашим.
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26.07.2022 18:51 Відповісти
станція на відео навіть не пошкоджена артилерією як у Сєвєродонецьку - якщо так легко віддаватимемо населені та промислові райони у стрілецьких боях то справи наші хренові.
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26.07.2022 18:57 Відповісти
А как по другому? Воевать нечем. Нет вооружений. Все победные реляции на ютубе Арестовича Яковины и Жданова - это полный пиз...ж. Реально в этой войне мы видим ясно- количество полностью побеждает качество.
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26.07.2022 19:03 Відповісти
Так ти не віддавай , топай у воєнкомат і go ! чи ти зараз перднеш як усі тролі що ти пенсіонер?
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26.07.2022 21:34 Відповісти
и будет еще всякая срань на Залужного гнать
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26.07.2022 19:07 Відповісти
"Імпортний" металобрухт був би вельми корисним для України.
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26.07.2022 18:49 Відповісти
Усіх тролів, **** в спам!!!
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26.07.2022 18:50 Відповісти
А я з вами згодна, читати противно, панічні вброси, брехня
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26.07.2022 19:01 Відповісти
Открой глаза и посмотри карту в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ за месяц. Уже котла у Арестовича не существует а Жданов об освобождении Херсона говорит теперь в ВЕРЕСНИ!!! Да ***... до того вересня надо еще дожить.
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26.07.2022 19:07 Відповісти
когда ты балабол выйдешь из под канадского прокси и пойдешь в военкомат тогда сразу отобьем и Херсон и весю Юг - а так без тебя никак "не справится"
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26.07.2022 22:14 Відповісти
Мост так и не удалось разрушить. И видимо уже не удастся, рашисты стянули туда ПРО.
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26.07.2022 18:52 Відповісти
до сраки то про против РСЗО,один хлам которые прикрывал от ракет даже себя не смог прикрыть то же будет и с последующим жопоруким про кацапским)
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26.07.2022 18:56 Відповісти
Сама соль у тому, що б не порушити флам, а послабити до максимума.
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26.07.2022 19:02 Відповісти
С чего ты взял? не далее как позавчера продырявили дарьевский мост. Антоновский добьют, когда это будет нужно, еще не время
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26.07.2022 19:03 Відповісти
А когда будет время? Когда они нарастят боеспособную группировку на правом берегу с 15 до 50 тысяч штыков?
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26.07.2022 19:13 Відповісти
Именно. И пусть попробуют обеспечить без мостов 50тысячную группировку.
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26.07.2022 20:21 Відповісти
Логика в духе Арестовича - чем больше врагов в Херсоне, тем лучше для нашего наступления
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26.07.2022 20:43 Відповісти
кацап ты палишься - тут аресточива вообще никто не смотрит
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26.07.2022 22:16 Відповісти
А ну да, его же скрепам залатали, куда уж разрушить.
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26.07.2022 19:04 Відповісти
ПРО проти 155 снарядів? Фантазіі Веснухіна(с))))))))))))
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26.07.2022 20:45 Відповісти
Все під контролем,завтра з ранку почитаєте новини з фронту.
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26.07.2022 18:52 Відповісти
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26.07.2022 18:53 Відповісти
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26.07.2022 18:56 Відповісти
Ніякого контрнаступу українських військ на Херсон не буде це маячня так кажуть для відволікання і розтягування військ противника. Наша оборона там сама на лед дихає за поганої організації логістики
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26.07.2022 18:58 Відповісти
С генштаба вещаешь?
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26.07.2022 19:06 Відповісти
офицiйний речник арестовича...... )))
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26.07.2022 19:10 Відповісти
баран ватный мы - людей бережем и правильно делаем - время работает на нас
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26.07.2022 22:18 Відповісти
Vot eto mne ponravilos,kak Himars otrobotali.50 stuk Omona kacapov gruz200,ecio i segodnia otkapivajet.Ocen krasivo otrabotali
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26.07.2022 19:27 Відповісти
I eti kogda prijedut Xerson pust adres ostavit gde ostanovilis
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26.07.2022 19:29 Відповісти
ta vy šo, maladoj čalovek?... Kascapskie tavarryšy klozety i ženskie trusy ni s kem ne deliat.
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26.07.2022 22:50 Відповісти
Что бы побеждать противника, надо научиться думать, как противник. А от благостных иллюзий только вред.
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26.07.2022 20:54 Відповісти
на хрена нам кацап думать как вы - если достаточно посмотртеть со спутника куда вы срать ходите толпой и накрыть сразу все ваше обосраннео кодло
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26.07.2022 22:20 Відповісти
Однако картинки со спутника не навели на мысль, что кроме кацапских туалетов, надо было хотя бы Углегорскую ТЭЦ накрыть или взорвать. Потому, что завтра её мощность в 1200 МВт пойдёт на подъём экономики Донбасса а не Украины. Ежели не думать то и не поймёшь, что когда у Украины убывает то в Донбассе прибывает. А есть ещё Славянск, Бахмут, Авдеевка, Краматорск.
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27.07.2022 08:17 Відповісти
 
 