Росіяни перекидають військову техніку до Херсона - через Мелітополь пройшли три колони, - мер Федоров
Через тимчасово захоплений Мелітополь у бік Херсона пройшли три колони військової техніки - близько 100 одиниць.
Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окупанти роблять велике перекидання важкого озброєння через окуповані території. Вчора через місто Мелітополь пройшли три колони техніки в бік Херсона, які налічували в цілому 100 одиниць важкої техніки, більше 20 танків, машин десанту", - зазначив Федоров.
Він додав, що перша колона йшла з Токмака, Новопилипівки через Вознесенку - 20 танків, друга - через центральний проспект міста Мелітополя - це гусенична техніка, майже 20 одиниць машин десанту і третя - більше 30 одиниць броньованої техніки пройшла через Новий Мелітополь.
"Перекидають техніку в бік Херсона. Вочевидь, ЗСУ готуються там до контрнаступу і рашисти намагатимуться захищатися", - сказав він.
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они и так уже завели в Украину 85% всего, что у них было....
https://youtu.be/btVDEXU5ttQ&t=2333
>спокойно, друг! все будет хорошо
Ви там нижче представилися, як особистий речник арестовича... вірю.
що на це скаже наш геній тактики та стратегії Залужний?
Necro Mancer
@666_mancer
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https://twitter.com/666_mancer/status/1551946460383612928 39 мин
Углегорская ТЭС, Донецкая обл., противник на станции
видео
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928