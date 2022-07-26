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Новини Війна
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Генштаб ЗС (6053)

На Бахмутському напрямку тривають бої зі штурмовою групою ворога в районі Покровського, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 26.07.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває 153 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах республіки білорусь. Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 870 осіб, 222 літаки, 189 гелікоптерів, 1737 танків та 3959 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки. Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Цінічно завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське. Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших. Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли.

Також читайте: У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших підрозділів. Ворог активно веде повітряну розвідку БпЛА та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.

У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом – російська федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу.

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Топ коментарі
+21
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26.07.2022 18:56
+17
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.07.2022 18:52
+12
В нас було 73% які зруйнували майбутнє України
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26.07.2022 19:03
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.07.2022 18:52 Відповісти
Что там по Углегорской ТЭС?(
Видео с ценителями классики уже оттуда?Как это " незначні успіхи"?
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26.07.2022 18:53 Відповісти
Генштаб не любит писать о своих пройобах так,что о потере какого-нибудь нп или обьекта можно узнать либо из ресурсов орков или от сторонних военных обозревателей и аналитиков.В лучшем случае генщтаб напищет что противник в том районе имеет частичный успех
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26.07.2022 19:13 Відповісти
вы не можете судить генщтаб или солдат которые вынуждены отступать из-за шквального огня -по скольку не вы там рискуете своей жизнью или здоровьем
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26.07.2022 22:23 Відповісти
А чому цю подію не коментують радники МВС, що сталося?
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26.07.2022 18:55 Відповісти
Пф, после вагнергейта, здачи Херсона ти еще от фсб что то ждешь?
Или Коломойский думаешь про свою репутацию переживает?
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26.07.2022 18:57 Відповісти
Не зроміло що ти мелеш
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26.07.2022 19:00 Відповісти
таким простіше вішати локшину)
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26.07.2022 19:03 Відповісти
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26.07.2022 18:56 Відповісти
В нас було 73% які зруйнували майбутнє України
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26.07.2022 19:03 Відповісти
ничего они не зруйнунвали кацап - они лишь похерили свою жизнь на ближайщее время - а Украина была, есть и БУДЕТ ВСЕГДА ! а вот твоей кацапии скоро капець
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26.07.2022 22:26 Відповісти
кто нам продавала ПВО? Хотябы стингеры, а свое за 2.5 года не сделаешь. Другой вопрос что ОТРК Гром могли доделать и ракеты для ольхи-м(наш химарс на 120 км)
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26.07.2022 19:24 Відповісти
Какого,лопаты?
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26.07.2022 19:40 Відповісти
Коростильов просив всього 40 млн. баксів на створення ЗРК середнього радіусу дії. Зєльцман дав йому звання Героя України, а грошей не дав. Як завжди: приїзд на передову, ****** нашим хлопцям, а зброї - хєра, якось з калашами відіб'єтесь. Зато відосік про відвідування говнокомандувачем передової десь в 40 км від лінії фронту оперативно покажемо по всіх цензурованих каналах ТБ...(((
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26.07.2022 20:27 Відповісти
Віримо в ЗСУ.
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26.07.2022 18:56 Відповісти
боже,боже убегай нам всем ***** киев за 2 дня ,как хорошо что такие пинчеры зрадой.обные не на фронте сопли льют а на диване,а то бы мы навоевали))))
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26.07.2022 18:59 Відповісти
Ты из какого танка пишешь?
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26.07.2022 19:00 Відповісти
а ты что ли в окопе?
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26.07.2022 22:28 Відповісти
вони про вибори думають, але, на жаль, без великих втрат ми нічого не звільнимо, а тільки втратимо.

Якби не "********" і готувались до війни все було б інакше.

Шашлики та зрадники блд
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26.07.2022 19:06 Відповісти
У нас пока что даже нет паритета в тяжёлом вооружении, а вы про наступление.
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26.07.2022 19:43 Відповісти
Легше знешкодити їхні елітні війська при обороні ніж при наступі.
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26.07.2022 19:59 Відповісти
Киев, Харьков, Чернигов, Сумы.
Кстати, в Ирпене у них даже был "частичный успех", но полностью город они так и не взяли.
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26.07.2022 20:20 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3356661/*********************************************************************************************************
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26.07.2022 18:57 Відповісти
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1551945062203932672 1 ч

Є офіційне підтверження по Углегорський ТЕС? Бо пишуть там вже орки.
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26.07.2022 19:09 Відповісти
Необязательно захвачено .Красным помечается также территория где идут бои .Спорное тоже как бы закрашено и уже давно но там вчера как и сегодня возле Берестового в сводках генштаба пишут,что были отбиты атаки противника
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26.07.2022 20:30 Відповісти
І Вуглегірська ТЕЦ і Берестове - не наші, частина Покровського.
Відосіки, понти, казочки про Херсон. А снаряди 152 мм НІХТО не шукає...

https://www.youtube.com/watch?v=LcHvuG2MBYo
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26.07.2022 21:27 Відповісти
 
 