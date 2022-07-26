В Ізюмі через обстріли і відсутність меддопомоги загинули пів тисячі жителів, - мер Марченко

В Ізюмі Харківської області внаслідок російських обстрілів і через ненадання медичної допомоги загинули близько пів тисячі жителів.

Про це повідомив Ізюмський міський голова Валерій Марченко, коментуючи опубліковані днями списки загиблих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Найбільше людей гинуло на початку повномасштабного вторгнення росії. Йдеться не лише про тих, хто загинув від російських обстрілів, а й про тих, хто вчасно не отримав медичну допомогу. Загалом нині відомо про близько 500 загиблих лише в Ізюмі", - йдеться у повідомленні.

Наразі у влади відсутня достовірна інформація зі старостинських округів Ізюмської громади.

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"У нас немає інформації по наших старостинських округах. Це особливо стосується Кам’янського старостинського округу, де йшли дуже важкі бої", - зазначив Марченко.

Коментуючи слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова про те, що Ізюм зазнав більше обстрілів, ніж Маріуполь, Марченко сказав, що йдеться і про ракетні, й артилерійські обстріли, й авіанальоти.

"Місто Ізюм найбільше страждало від авіанальотів. Однієї доби ми нарахували 26 авіанальотів, кожен літак випускав по дві бомби або ракети. Це за один день, а авіанальоти були щодня. І уже коли росіяни зайшли на лівобережну частину міста, тоді почали працювати і "Гради", інші РСЗВ, танки били прямим наведенням. Я думаю, що місто Ізюм постраждало, якщо брати територію і кількість жителів — Маріуполь же набагато більший — щільність ударів була набагато більшою, ніж у Маріуполі", - зауважив Марченко.

Ізюмське видання "Обрії Ізюмщини", що працює в евакуації, опублікувало списки загиблих жителів Ізюма, які склали місцеві колаборанти. В списку 175 імен. Марченко зазначає, що ці списки достовірні на 80%.

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Війська РФ заблокували м. Ізюм на початку березня, тоді ж почалися інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура населеного пункту знищена. З 2 квітня місто тимчасово захоплене.