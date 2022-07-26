У Росії, щоб продемонструвати відсутність проблем з комплектуванням армії, проведуть навчання "Схід-2022"

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що на сході Росії з 30 серпня до 5 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022" під керівництвом начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Крім військ (сил) Східного військового округу до цих маневрів буде залучено частину сил Повітряно-десантних військ, Далекої авіації та Військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших держав", - сказано в повідомленні.

Навчання проведуть на 13 полігонах Східного військового округу.

У Міноборони РФ окремо наголосили, що, незважаючи на проведення "спецоперації в Україні", всі учасники навчань будуть забезпечені "необхідним особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нашу бригаду трусами обозвали!": Російський окупант розповідає мамі про бійку генералів, - перехоплення ГУР МО. АУДIО