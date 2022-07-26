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армія рф (16151) росія (63556) військові навчання (2758)

У Росії, щоб продемонструвати відсутність проблем з комплектуванням армії, проведуть навчання "Схід-2022"

шойгу,герасимов

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що на сході Росії з 30 серпня до 5 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022" під керівництвом начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Крім військ (сил) Східного військового округу до цих маневрів буде залучено частину сил Повітряно-десантних військ, Далекої авіації та Військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших держав", - сказано в повідомленні.

Навчання проведуть на 13 полігонах Східного військового округу.

У Міноборони РФ окремо наголосили, що, незважаючи на проведення "спецоперації в Україні", всі учасники навчань будуть забезпечені "необхідним особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами".

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Топ коментарі
+18
И прямиком на мясо.
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26.07.2022 20:25
+7
яких держав??
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26.07.2022 20:26
+7
Білорусів! А поки "сябри" будуть "надувать щоки в Сибіру, кацапи захоплять їх бази І "Маці-Радзіна" ляже під кацапів остаточно!
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26.07.2022 20:33
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И прямиком на мясо.
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26.07.2022 20:25 Відповісти
яких держав??
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26.07.2022 20:26 Відповісти
Білорусів! А поки "сябри" будуть "надувать щоки в Сибіру, кацапи захоплять їх бази І "Маці-Радзіна" ляже під кацапів остаточно!
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26.07.2022 20:33 Відповісти
Китаю
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26.07.2022 20:34 Відповісти
Як би ж щє для Китаю був хоч якийсь сенс приймати у цьому участь)
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26.07.2022 20:42 Відповісти
В смислі..? Китай прийме участь.. техніка і війска.. вже перебрасуються до росії..
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26.07.2022 21:13 Відповісти
ага на китайском будут разговаривать войска Китай щас для тайваня тренируется у себя будет он рашкой замарачиватся
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26.07.2022 21:42 Відповісти
КНР
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26.07.2022 22:53 Відповісти
расея - страна ФЕЙК.......
как любит говорить Швец -"Путемкинская деревня".....
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26.07.2022 20:32 Відповісти
Из срочников и отказников? Толпу лоботрясов набрать на расии не проблема.
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26.07.2022 20:32 Відповісти
бурятов за 240.000 рупелей в месяц - как гавна...
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26.07.2022 20:32 Відповісти
бурятов всего 0.5 млн.
было
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26.07.2022 20:35 Відповісти
Це якщо рахувати самок, помьйоти, алкашню, інвалідів та старих шкап
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26.07.2022 20:44 Відповісти
у вас немного устаревшие данные, бурятов плотно подсократили. да и платят им 100-150, а не 240...
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26.07.2022 20:43 Відповісти
відсутність проблем з комплектуванням армії буде вирішено за рахунок техніки, яку вводить китай для участі в цих навчаннях. Отака куйня малята...
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26.07.2022 20:33 Відповісти
а також військові контингенти інших держав....
???
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26.07.2022 20:33 Відповісти
Вже відповіли - КНР...
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26.07.2022 22:54 Відповісти
лол
отправят лошков "на учения"
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26.07.2022 20:34 Відповісти
І розквітнуть незабаром хащі бавовняні,
А хто сіяв їх, не знаймо, на росії нас нема...
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26.07.2022 20:35 Відповісти
навчання "захід" для них йдуть вже 5 місяців і дуже хрєново
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26.07.2022 20:36 Відповісти
100% навчання будуть на території України
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26.07.2022 20:38 Відповісти
что там от вво осталось интересно))
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26.07.2022 20:40 Відповісти
Що за тупорилий здогад ?"щоб показати.."((Це з того серіалу "у ніх заканчіваютса ракєти?"((
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26.07.2022 20:42 Відповісти
Снова "учєнія"? Півроку нічому не навчили...
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26.07.2022 20:43 Відповісти
Учения тик-ток воинов со стрельбой по деревьям? 😆
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26.07.2022 20:46 Відповісти
Варто зауважити, що під час цих навчань жодне дерево не постраждало
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26.07.2022 20:47 Відповісти
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26.07.2022 20:51 Відповісти
Голой жопой испугнуть - это значит победнуть.
Ну и как не победнуть если тут же не бздануть?
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26.07.2022 20:55 Відповісти
З рейхстагом з хворосту, на який витратять пів річного бюджету на Чечню..
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26.07.2022 20:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?hjb 9 hrs · От скажіть, що нам зараз забороняє виробляти такі штуки?

Недоумкуватість?

Кроти на Банковій?

Що українцям не дає захищатись гідно?

Чому не виробляємо?

Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.



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27 Comments

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26.07.2022 21:07 Відповісти
рф створила концентраційні табори для відмовників в участі у війні проти України - російський правозахисник Олексій Табалов

Один з таборів для відмовників було створено в окупованому місті Брянка у Луганській області.

Також подібний табор для російських військових створено у Херсонській області.

Фотографії з військовими РФ у таборах на окупованих територіях оприлюднили російські правозахисники https://t.me/operativnoZSU/33901 https://t.me/operativnoZSU/33901

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26.07.2022 21:12 Відповісти
а чого піть днів ? щоб переписати. А для чого адд ? якщо будуть везти поїздами, розбіжаться.
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26.07.2022 21:17 Відповісти
буде задіяна купа комп'ютерів і 3д дизайнерів
для створення графіки масовки солдатів
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26.07.2022 21:22 Відповісти
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26.07.2022 21:23 Відповісти
надувные сиськандеры, танки. пластиковые манекены солдат ))
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26.07.2022 21:33 Відповісти
Має приймати участь Китай на ціх навчаннях. Є предесторога, що військова техніка з Китаю залишиться потім у Мордорі.
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26.07.2022 21:36 Відповісти
кацапы в курсе сроков китайской аватюры нападения на Тайвань (скорее всего - это первые числа сентября) и типа "союзники на готове" (против "дядюшки Сэма"), а значит получили заверения поставок из Китая либо аналогов совковой бронитехники, самолетов и ракет, либо запчасти к ним (думаю, тайные поставки уже осуществяются)!
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26.07.2022 21:48 Відповісти
Ги! Командно - штабні - це коли у великій кімнаті, на великому столі, розгорнуть карти і будуть на них кольоровими олівцями щось малювати.
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26.07.2022 22:00 Відповісти
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26.07.2022 22:52 Відповісти
.. предлагаю учения называть дибилы 2022
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27.07.2022 07:36 Відповісти
Пишеться через Е. дЕбил
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28.07.2022 10:18 Відповісти
 
 