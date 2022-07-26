У Росії, щоб продемонструвати відсутність проблем з комплектуванням армії, проведуть навчання "Схід-2022"
У Міністерстві оборони РФ повідомили, що на сході Росії з 30 серпня до 5 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Схід-2022" під керівництвом начальника Генштабу Валерія Герасимова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Крім військ (сил) Східного військового округу до цих маневрів буде залучено частину сил Повітряно-десантних військ, Далекої авіації та Військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших держав", - сказано в повідомленні.
Навчання проведуть на 13 полігонах Східного військового округу.
У Міноборони РФ окремо наголосили, що, незважаючи на проведення "спецоперації в Україні", всі учасники навчань будуть забезпечені "необхідним особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами".
Будь ласка, зачекайте...
как любит говорить Швец -"Путемкинская деревня".....
было
???
отправят лошков "на учения"
А хто сіяв їх, не знаймо, на росії нас нема...
Ну и как не победнуть если тут же не бздануть?
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Недоумкуватість?
Кроти на Банковій?
Що українцям не дає захищатись гідно?
Чому не виробляємо?
Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.
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Один з таборів для відмовників було створено в окупованому місті Брянка у Луганській області.
Також подібний табор для російських військових створено у Херсонській області.
Фотографії з військовими РФ у таборах на окупованих територіях оприлюднили російські правозахисники https://t.me/operativnoZSU/33901 https://t.me/operativnoZSU/33901
для створення графіки масовки солдатів