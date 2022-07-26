У війні з Росією Україні потрібна від Заходу витривалість, - Кулеба
У війні з Росією Україні потрібна витривалість Заходу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю France24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібна витривалість… Не нам. Ми маємо витривалість. Нам потрібно, щоб європейці і люди на Заході мали витривалість також", - сказав він.
Кулеба також заперечив звʼязок між обігріванням будинків та озброєнням України для європейців, наголосивши, що це два окремі процеси.
"Ми воюємо. Я не можу навʼязувати якісь думки чи наративи людям, котрі живуть у Європі. Якщо вони вирішать, що безпечніше укласти угоду з путіним, вони можуть це зробити. Правда полягає в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що путін вважатиме це за слабкість і лише посилить тиск", - зауважив міністр.
Глава МЗС застеріг, що після поступок путіну, життєвий лад тих, хто на них пішов, буде зруйновано, тому що російський лідер захоче захопити більше.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, мадьярщину також визнають спонсорами? А активи Орбана, Сіярто та усіх ******* - конфіскують?
иди на свои жёлтые сайты как Мацква нафуй...
Але зєлєнскій зупинив ракетну програму
"Кто-то сейчас хоть что-то слышит об ИГИЛ или вообще, терактах и всем тем, чем мир жил почти два десятка лет? По странному стечению обстоятельств, как только Мордор начал отхватывать в Украине, так с терроризмом все и улеглось. Налицо - действие закона сохранения, в котором сказано, что если куда-то что-то прибудет, то оно же откуда-то убудет. И вот сейчас наглядно можно отметить, что было и есть движущей силой международного терроризма. Если у кого-то были сомнения, по этому поводу, то сейчас им просто нет места..."
Україні треба боротися з корупцією, набирати ефективних керівників в держапарат, проводити очистку суддів і ще багато чого,
Європа не буде допомагати якомусь бухому гопнику який завтра все просре