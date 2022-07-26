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Новини Війна
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Кулеба Дмитро (3604)

У війні з Росією Україні потрібна від Заходу витривалість, - Кулеба

кулеба

У війні з Росією Україні потрібна витривалість Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю France24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна витривалість… Не нам. Ми маємо витривалість. Нам потрібно, щоб європейці і люди на Заході мали витривалість також", - сказав він.

Кулеба також заперечив звʼязок між обігріванням будинків та озброєнням України для європейців, наголосивши, що це два окремі процеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням війни проти України, - Кулеба

"Ми воюємо. Я не можу навʼязувати якісь думки чи наративи людям, котрі живуть у Європі. Якщо вони вирішать, що безпечніше укласти угоду з путіним, вони можуть це зробити. Правда полягає в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що путін вважатиме це за слабкість і лише посилить тиск", - зауважив міністр.

Глава МЗС застеріг, що після поступок путіну, життєвий лад тих, хто на них пішов, буде зруйновано, тому що російський лідер захоче захопити більше.

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Топ коментарі
+12
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26.07.2022 21:47
+3
Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б - речник Командування ПС ЗСУ

Але зєлєнскій зупинив ракетну програму
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26.07.2022 22:00
+2
чомусь квартальне бидло весь час повчає захід, а те що на керівних посадах в країні зрадники, двбойоби і аферисти не помічає.
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26.07.2022 22:13
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26.07.2022 21:47 Відповісти
https://focus.ua/uk/world/523438-v-rossii-hotyat-priznat-ukrainu-gosudarstvom-terroristom В лаптестані їхній госдурі пропонують визнати Україну державою-терористом ; а країни НАТО - визнати спонсорами тероризму та конфіскувати всі активи їхніх громадян та українців.

Цікаво, мадьярщину також визнають спонсорами? А активи Орбана, Сіярто та усіх ******* - конфіскують?
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26.07.2022 21:49 Відповісти
денацифікація двох ********-фсб'шників https://t.me/horevica/4978 на митній точці "***********" Брянскої НДР за допомогою SwitchBlade300
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26.07.2022 21:58 Відповісти
две минуты как зарегился - и сразу в бой...?
иди на свои жёлтые сайты как Мацква нафуй...
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26.07.2022 22:06 Відповісти
только ты Иван здесь срач - вас свиноцабак выгоним в ваши *****...\хорошо бы всех грузом 200...\
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27.07.2022 00:00 Відповісти
сем это вам поможет свинорус...? - вы уже Киев за 3 дня брали в рот...
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26.07.2022 23:56 Відповісти
Скажи пожалуйста "Великая Исландия" на YOUTUBE ,твой блог или просто совпадение , я иногда смотрю
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26.07.2022 23:25 Відповісти
совпадение...\нужно посмотреть самому...\
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26.07.2022 23:54 Відповісти
дай прямую ссылку - не могу найти...(
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26.07.2022 23:57 Відповісти
Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б - речник Командування ПС ЗСУ

Але зєлєнскій зупинив ракетну програму
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26.07.2022 22:00 Відповісти
В 2013 создали Грім... 2 єкз построили... Там не только Зеленский, там и шоколадные постарались.
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26.07.2022 22:04 Відповісти
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26.07.2022 22:11 Відповісти
"Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда состоит в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление" - жиза.... А хто сделку с Путиным заключил по зерну и разным секретным протоколам к данному пакту? Он не сочтет это слабостью, не усилит давление?
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26.07.2022 22:02 Відповісти
чомусь квартальне бидло весь час повчає захід, а те що на керівних посадах в країні зрадники, двбойоби і аферисти не помічає.
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26.07.2022 22:13 Відповісти
Антиколорадос о терактах, организованных Парашей за весь 21 век:
"Кто-то сейчас хоть что-то слышит об ИГИЛ или вообще, терактах и всем тем, чем мир жил почти два десятка лет? По странному стечению обстоятельств, как только Мордор начал отхватывать в Украине, так с терроризмом все и улеглось. Налицо - действие закона сохранения, в котором сказано, что если куда-то что-то прибудет, то оно же откуда-то убудет. И вот сейчас наглядно можно отметить, что было и есть движущей силой международного терроризма. Если у кого-то были сомнения, по этому поводу, то сейчас им просто нет места..."
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26.07.2022 22:26 Відповісти
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26.07.2022 22:28 Відповісти
треба більше вимог ставити до себе а не до європи,
Україні треба боротися з корупцією, набирати ефективних керівників в держапарат, проводити очистку суддів і ще багато чого,

Європа не буде допомагати якомусь бухому гопнику який завтра все просре
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26.07.2022 23:24 Відповісти
 
 