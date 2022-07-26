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зерно (3091) Стамбул (172) Туреччина (3431) Акар Хулусі (18)

Центр координації експорту зерна з України відкриють завтра у Стамбулі, - міністр оборони Туреччини Акар

зерно

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, запрацює у Стамбулі в середу, 27 липня.

Спільний координаційний центр буде відкрито в Національному університеті оборони в Стамбулі, на церемонії відкриття буде присутній і міністр оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України. Кораблі, які користуватимуться створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки.

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Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

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Топ коментарі
+6
Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
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26.07.2022 22:30
+2
У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
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26.07.2022 22:30
+2
В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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26.07.2022 22:31
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Яка маячня !
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26.07.2022 22:25 Відповісти
Відчуваю я, що з цього бугая не вийле ні..я.
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26.07.2022 22:43 Відповісти
Т.е парашники там будут сидеть рядом с Украинцами? А как насчёт совместной ракии?
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26.07.2022 22:30 Відповісти
Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
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26.07.2022 22:30 Відповісти
Все проще. Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами
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26.07.2022 22:49 Відповісти
@Александр Кузнецов
>Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами

Яке знищення, ким?

В угоді немає пункта про супровід сухогрузів військовими судами. Хоча були б голови у наших зелених, не підписували б угоди без цієі такоі очевидноі умови.
Зрозуміло, що москалі б не погоджувались на британський чи американський флот. Але ж грьобана ООН могла наділити Турцію відповідними повноваженнями і, образно кажучи, суда з зерном йшли б під захистом голубих касок.

Але наші арахамні архістратеги погодилися на варіант, де ООН взагалі не є підписантом угод.
Як бабка-звідниця: звела сторони, взяла гроші і помахала ручкою.
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27.07.2022 08:24 Відповісти
У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
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26.07.2022 22:30 Відповісти
В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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26.07.2022 22:31 Відповісти
это какой то позор
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26.07.2022 22:47 Відповісти
Та не в разі потреби будуть перевіряти, а кожне судно перед проходом Босфора на предмет наявності зброі для оборони Украіни.

Так записано в угоді з Украіною.
Перевіряти будуть працівники цього центру, тобто наші, турки і... руzzкі.

Класна угода, вершина дипломатіі. Недаремно, ані в переговорах, ані при підписанні з нашоі сторони не було жодного професійного дипломата.
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27.07.2022 08:14 Відповісти
 
 