Центр координації експорту зерна з України відкриють завтра у Стамбулі, - міністр оборони Туреччини Акар
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, запрацює у Стамбулі в середу, 27 липня.
Спільний координаційний центр буде відкрито в Національному університеті оборони в Стамбулі, на церемонії відкриття буде присутній і міністр оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України. Кораблі, які користуватимуться створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.
Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.
Будь ласка, зачекайте...
>Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами
Яке знищення, ким?
В угоді немає пункта про супровід сухогрузів військовими судами. Хоча були б голови у наших зелених, не підписували б угоди без цієі такоі очевидноі умови.
Зрозуміло, що москалі б не погоджувались на британський чи американський флот. Але ж грьобана ООН могла наділити Турцію відповідними повноваженнями і, образно кажучи, суда з зерном йшли б під захистом голубих касок.
Але наші арахамні архістратеги погодилися на варіант, де ООН взагалі не є підписантом угод.
Як бабка-звідниця: звела сторони, взяла гроші і помахала ручкою.
Так записано в угоді з Украіною.
Перевіряти будуть працівники цього центру, тобто наші, турки і... руzzкі.
Класна угода, вершина дипломатіі. Недаремно, ані в переговорах, ані при підписанні з нашоі сторони не було жодного професійного дипломата.