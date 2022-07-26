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дефолт (203) Кабмін (13940) Нафтогаз (4375) Тимошенко (4694)

Тимошенко про дефолт "Нафтогазу": Не може компанія вчора показувати 12 млрд прибутку, а сьогодні - бути неплатоспроможною. Готуємо заяви про злочини

тимошенко

"Батьківщина" готується подати до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи заяву "Нафтогазу" про дефолт за єврооблігаціями, передає Цензор.НЕТ.

"Що і потрібно було довести: "Нафтогаз" – банкрут!

Багаторічні фінансові маніпуляції всередині найбільшої державної компанії, які "Батьківщина" не втомлювалася викривати, більше несила приховувати.

Сьогодні уряд змушений офіційно визнати дефолт "Нафтогазу". І той факт, що він, уряд, "Нафтогаз" не контролював.

Бо не може компанія вчора показувати 12 мільярдів прибутку, а сьогодні – бути неспроможною розрахуватися за поточними виплатами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати

Питання: а хто ж тоді контролював?

І кому ми завдячуємо необхідністю просити партнерів про "газовий ленд-ліз"? Та готуватися до найскладнішої за час незалежності зими?

Запитань знову більше, аніж відповідей.

Вже завтра наша команда подасть до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" вводить в оману Кабмін, ВР і міжнародних партнерів: просить двічі виділити 150 млрд грн на закупівлю газу, - Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Суспільство має дізнатися всі подробиці багатомільярдних оборудок, а ділки, які багато років обкрадали народ, мають понести за це найсуворішу відповідальність!" - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 26 липня "Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати.

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Топ коментарі
+75
При Зеленському багато компаній які 5 років було дуже прибутковими чомусь різко стали збитковими
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26.07.2022 22:33
+36
кто рулит Нафтогазом сынок ******* Витренко прогресивной ***** Путина сидящей в Москве.... я вообще не понимаю-- как сынок такой ********** врага Украины получил вообще работу в Украине???? неделю назад тут в Цензоре была новость от Тимошенко что НАК Нафтогаз собирался через закон и манипуляции вые@ать бюджет увелить уставной фонд на 123 млрд и потребовать те же 123 млрд в счет компесации за разницу в тарифах..т.е. дайте 2 раза по 123 млрд... но афера не прошла теперь Витренко сделал искуственынй дефолт...хотя в июле они себе за пол года выписали *********** премии за прибыль и вдруг ДЕФОЛТ РУКОТВОРНЫЙ..Шмыгайло похоже на потоке и в доле не зря сегодня вдруг он заскулил про газовый ленд линз от США.. совпадение..... ой ли???!!!!
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26.07.2022 23:00
+32
Ви зробили це разом.Очумєлая отара 73% задоволена!?
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26.07.2022 22:47
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Класіка - нарешті взнаю рідну політику! І яка ж криза без газової принцеси! "Месники повертаються" або "Юля і Вітряк".
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26.07.2022 23:19 Відповісти
Клоуну можна все що не можна іншим.
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26.07.2022 23:22 Відповісти
Мародери українського народу в Нафтогазі!
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26.07.2022 23:22 Відповісти
Та ладно. Один заглядає Путіну ззаду, щоб поцілувати, а ця заглядала спереду, щоб ...... (не буду про гріховне)
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26.07.2022 23:23 Відповісти
щоб трохи газку відкачати?
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26.07.2022 23:25 Відповісти
Юля негодуе, как так без неї обанкрлтили
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26.07.2022 23:26 Відповісти
До везе ця особа, про що і навіщо. Вона стільки років сидить в Раді і дурить киян своїми, зачісками, туалетами і подібними промовами.
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26.07.2022 23:29 Відповісти
Сказав якийсь Дима з німеччини. До чого тут кияни? До чого тут зачіска. Мені байдуже на цю тітку, але може ти поясниш як так сталось, "недавно були шалені прибутки, а сьогодні нема за що борги повертати"?
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27.07.2022 08:37 Відповісти
На жаль в нас люди легко піддаються маніпуляціям і підтвердження цьому як обрання Голобородька, так і активне протягом 20 років цькуваання Тимошенко. Всі повторюють один і той же набір мантр, що розповсюджували провладні ЗМІ. А цікаво, чи хтось з юлененависників читав в оригіналі її статтю 2007 р. в Foreign Affairs "Containng Russia", де вона попереджала світову спільноту про небезпеку Россії, однією з перших порівнюючи путінську політику з гітлерівською 1939 р.? Пригадую, що росія ноту протесту в той же день направила, натомість в нас жодне видання наівіть не переклало українською. А не пригадуєте, як в перше прем'єрство запропонувала контрактну армію, а міністр Гриценко відмовив, натякаючи, що це бажано перенести на "другий термін Ющенка"? Хто був проти "харківських угод", а з початком війни 2014 - проти "мінських угод"? Чи не тому проти неї вилито стільки бруду, оскільки всі олігархічні влади лише в ній бачили загрозу своєму ситому життю?
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26.07.2022 23:33 Відповісти
а хто підписав газові угоди з пукіном в 2009-ому (якщо не помиляюсь) році, коли Україна почала купляти газ в москалів по 400 $/тис. кубів ? що на той момент було в рази ДОРОЖЧЕ ніж в Європі...
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27.07.2022 00:02 Відповісти
...400 $/тис. кубів ? що на той момент було в рази ДОРОЖЧЕ ніж в Європі...

Це абсолютна неправда. Базова ціна (тобто. одна зі складових для розрахунку ціни) угоди 2009 року практично відповідала "формулі" 2006 року, запровадженій на вимогу путіна і його агента фірташа урядом Ющенка-Єханурова, коли вони погодилися на скасування схеми газ-за-транзит по 50 і одразу запровадили 95. Фактично ж базова ціна контракту 9 року приблизно дорівнювала середній ціні газпромівського газу у ЄС на початок 2009р.
Вихідна ціна контракту на 2009 рік була близько 232 доларів.
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27.07.2022 00:30 Відповісти
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27.07.2022 08:31 Відповісти
"Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!" (Ходжа Насреддін)
Марченко! Ти не "словоблуддям" займайся", а аргументуй своє "відмивання брудної задниці" "любительки перевзуваться у стрибку"
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27.07.2022 09:04 Відповісти
Ты лучше расскажи про блокирование этой тварью всех инициатив по вступлению Украины в НАТО!

Против рашки она стала выступать до того как ее там вербанули или сразу после?

"Контрактная армия" - это и было воплощение тактики кремлядей по полному развалу украинской армии!

Против "харьксовикх соглашений" она была потому что ее выбрасывали из газовой схемы, где она харчевалась годами

Ну а против "минских" буквально все явные и еще не вскрывшиеся агенты кремльбя - тут ничего удивительного!
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27.07.2022 00:08 Відповісти
А ти не її "промову" нам нав"язуй, а відкрий стенограму засідання РНБО після початку окупації Криму кацапами! І почитай ЩО вона там сказала! Чи згадай її знаменитий вислів часів її прем"єр-міністерської діяльності " "Мне нужна такая армия, которая уместится на футбольном стадионе!"
Діяльність політика треба оцінювать "комплексно", а не за окремими кон"юктурними висловлюваннями!
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27.07.2022 07:04 Відповісти
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27.07.2022 08:21 Відповісти
Не притворяйся дурнем! Будь-яка притомна людина розуміє, що ніяка тьотка, запрошена на засідання РНБО, не могла примусити членів РНБО та присутніх там генералів та адміралів прийняти те рішення, яке вони прийняли. В кінці кінців Верховний головнокомандуючий (на той час Турчинов) міг, не дивлячись на рішення більшості в РНБО, віддати наказ ЗСУ та флоту оборонятись, не зважаючи на втрати. Але він не віддав! Тому що знав, що в Криму скрізь була суцільна зрада і ніхто б його наказ не виконав би.
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27.07.2022 08:28 Відповісти
"Марченко! Я мову веду не про її "політичну вагу" на РНБО, а про її політичну позицію, висловлену на Раді Так що не тужся - Очкур репне!"
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27.07.2022 08:54 Відповісти
Це ж треба, щоб тебе так зацікавила політична позиція тьотки, яка щойно вийшла з тюрми, що ти до сих пір не можеш спинити припадки юлєфобії. А "політична позиція" твого Ідола за час диктатури македонів тебе, мабуть, ніколи не цікавила? Мабуть тому, що ти, як і твій Ідол, був при них вдало прилаштований
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27.07.2022 09:01 Відповісти
Слухай! Ти вже "задрав" кидаться "заумними політичними штампами" Ти чітко можеш аргументувать, чому ціна на газ у час її прем"єрства для України перевищувала ціну на газ у Європі? Чому ВАНУ матюкають військові : Мне нужна такая армия, каторая на стадионе поместится!" Адже саме в її прем"єрство продавалася левова частка найновішого озброєння! Поясни мені ці позиції аргументовано і я "посиплю голову попелом", покаюся і стану самим "правовірним юлеботом" (Уточню - в часи її прем"єрства я був військовим юрисконсультом і оті "скорочення" та продажі саме проходили у моїй присутності і у мене на очах - коли командири "скрипіли зубами" у безсиллі, бачачи, як оголяються цілі ділянки у оборонному комплексі країни!) Ні одного прем"єр-міністра військові так не кляли, як ВАНУ!
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27.07.2022 09:13 Відповісти
...можеш аргументувать, чому ціна на газ у час її прем"єрства для України перевищувала ціну на газ у Європі?..

Вона НЕ перевищувала ціни у Європі, окрім Білорусі, звичайно. Перевищувати європейські ціни газпромівський газ в нас став з 2010 року, коли уряд януковича замість використання положень контракту щодо можливостей зниження формульної ціни, як це зробили тоді усі інші контрагенти в ЄС, підписали харківські угоди. Скористатися положеннями контракту ми змогли тільки після втечі януковича і одразу виграли в газпрому мільярди доларів переплачених зовсім не з вини Тимошенко, а всупереч можливостям її контракту.
Маніпуляції з оцінками "кабального" контракту не мають меж. Починаючи "з підписаної ціни 450", якої на виході не було, і яку тим не менш порівнюють з вихідними цінами в Німеччині, наприклад, але кількома місяцями раніше. А що було у світі та Європі з нафтою і газом у 2008-2009рр.. нагадати? Особливо раджу звернути увагу на сплеск вартості газу на газовому хабі TTF (Нідерланди) на самий момент підписання контракту 2009 року у січні після перекриття нам газових засувок на піку морозів.

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27.07.2022 21:57 Відповісти
..."Мне нужна такая армия, которая уместится на футбольном стадионе!"...

Бляха, де ж ви її берете?!? Хоча зрозуміло - пороблена ця "інформація" в одному місці з "колючєй проволокой вокруг донбасса" і "блокірованієм усілій по вступлєнію в НАТО". Манафорту за таке і "три сорти України" десятки мільйонів зелених (справжніх) відвалили. А нашим пропагандонам ще на порядки більше.
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27.07.2022 21:18 Відповісти
Хочеш комплексно оцінити? Тоді погугли хто зробив мінімалки, в тому числі пенсії, вище прожиткового мінімуму, хто не дав фірташам з компанією роздерибанити чорноморський шельф, повернув державі куплений Ахметовим за копійки Криворіжсталь. Оціни хто ще, крім Тимошенко, виконував по пунктах все обіцяне перед виборами. Задай собі питання, чому всі оліргахічні телеканали дружно ведуть кампанію проти Тимошенко?, кому вона заважала, що два рази її загратовували. Податкову реформу Тимошенко стараються вбити до цього часу і на митниці були прийнятні порядки. Дуже дієво працювала тефонна лінія довіри при прем'єр міністрі. Підкреслю працювала, бо знаю людей, які телефонували і чиновницьке нахабство миттєво припинялось. Так вона не біла і пухнаста, але, якщо судити по справах, то в Україні не було кращого прем'єра, навіть поряд нема кого поставити.
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28.07.2022 14:15 Відповісти
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26.07.2022 23:35 Відповісти
Тимошенко багато років загравала з росією, всі ми пам'ятаємо її "жоден танк не має виїхати" коли росіяни окуповували Крим. Вже краще з Зеленським, який довів що готовий воювати з росією, ніж ця газова принцеса. А щодо Нафтогазу, хай вийде на вулицю, війна і комуналочка за старими тарифами, щоб не було "тарифного геноциду"
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26.07.2022 23:36 Відповісти
...Тимошенко багато років загравала з росією...

За методичками олігархічної мафії з її високовартісними найманцями на кшталт манафортів.
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27.07.2022 00:44 Відповісти
Козлочкін накуй на підарасію разом з тімашонкой
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27.07.2022 06:51 Відповісти
Прямо слова бота, скільки платять?
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27.07.2022 06:43 Відповісти
а що капітельманша вже своїм сектантам не платить?
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27.07.2022 06:52 Відповісти
О як "ідейні" юлєфоби заворушились. Як черви в коробочці у рибалки.
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27.07.2022 08:33 Відповісти
А чим займався президент Ющенко під час заключення газової угоди Тимошенко -путіна ? А він взагалі змився . просто " випав в осад ". покинув свою резиденцію і катався на лижах \ здається з Саакашвілі \. Тобто його абсолютно не цікавило те. що росія припинила подачу газу і Європа замерзала без транзиту газу. Тому вся відповідальність лягла на прем"єра Тимошенко. А потрібно розділити цю відповідальність на обох. Але пройшло стільки судів стосовно цих газових угод і до цих пір ніхто однозначно не довів вину Юлії Тимошенко.
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26.07.2022 23:37 Відповісти
Ви помиляєтесь, нікуди Ющенко не усувався, а шкодив за підказками фірташа на всю катушку.
Але навіть після вимкнення прокачки газу з росії в січні 2009 р. путіну не вдалося домогтися кабальних умов в контракті. Бо вихідна ціна на 9 рік склала близько 232 доларів за тис. кубів (а не 450), а умови контракту призвели до блискавичного кількамільярдного програшу газпрому у Стокгольмі після втечі януковича у 14 році.
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27.07.2022 00:41 Відповісти
а причому тут Ющенко, що кацапи не хотіли качати газ, може і в тому, що зараз не качають винен? Був договір і мав діяти ще багато років, і х..ло мало його виконувати, але тут вскочила тімашонка, бо доля собі хотіла.
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27.07.2022 06:54 Відповісти
Ющенко похерил договор,договор,который был выгоден нам ,но не выгоден Путину.После этого и начались качели с газом.А что до договора Тимошенко,то надо было найти другого поставщика,вы его знаете?
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27.07.2022 12:20 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то тімашонка в тюрмі сиділа, а випустили не тому, що невинна (так на плапкатах писали) хто українську знає той зрозуміє, а тому, що статтю по які сиділа з КК виключили, типа тепер такого злочину немає.
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27.07.2022 06:55 Відповісти
Україна сьогодні добуває газу для двух-трох Україн і він справно йде за кордон під маркою руській газ. Звідси випливає, що всі президенти є злочинцями, тому як гаранти покривали розкрадання українського газу та ще й в цьому приймали активну учась.
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27.07.2022 07:54 Відповісти
Все вірно!
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
Як високопосадовці крали і далі крадуть газ
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3827
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27.07.2022 09:24 Відповісти
через полгода войны путинская подстилка вылезла
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26.07.2022 23:38 Відповісти
Я , як і багато людей - які у свій час стояли на "оранжевому майдані" і вроді і Ющенко - Президент , і Юлька - премьєрша , і Порох - нацбезпека , і Рада - наша !
Україна - ти незалежна! Квітни та розвивайся !
А чим закінчилося ?
І Юлька + її люди у ВР - у провалі - винуваті
Ну і Порох - теж ... Але суть у іншому - а з ким тоді Україна буде будувати свою Державу
Ну у Пороха - хоч немає такої великої галереї пожимавсів та посміхавсівсів з Х*йлом
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27.07.2022 01:51 Відповісти
точно не з тімашонкой х...ловською підстилкою
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27.07.2022 06:56 Відповісти
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27.07.2022 08:37 Відповісти
Усі винуваті, геть усі, лише якась Vi Wa святе створіння, яке ніколи нікого не наїбало, нічого не ********, каже завжди лише святу правду.
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27.07.2022 08:41 Відповісти
Эту обездную на которой песунтлер катался тоже н.... Ну а разобраться с нафтогазом нужно...эта писька долго молчала и тут тебе на зализала или от..... Что-то не так нас кинуть хотят!
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26.07.2022 23:59 Відповісти
Цк та Дівуля, що підтримувала на виборах того мальчіка что нє варуєт? Так, при Порошенко у Нафтогазу були шаленні прибутки, але він "вор", а при Володє "не воре" збитки і також шаленні. То що тут з логікою не так?
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27.07.2022 00:00 Відповісти
Ей какую методичку из ********* присылают - ту она и озвучивает
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27.07.2022 00:12 Відповісти
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27.07.2022 08:39 Відповісти
Порощенко "крав" - гроші в бюджеті були...
При Зеленському "не крадуть" - грошей в бюджеті немає...
Висновок: Порошенко крав у бюджет!
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27.07.2022 07:09 Відповісти
Вони один одному варті.
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27.07.2022 07:56 Відповісти
Эту ведьму ещё не прирезали? *****, мразота!! ******** путинская!! https://www.facebook.com/alexander.topale.1/videos/465863261588590/?notif_id=1658869367080871&notif_t=video_processed&ref=notif
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27.07.2022 00:04 Відповісти
Тварь редкостная (всегда была)
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27.07.2022 00:11 Відповісти
Хлоці, не обсеріться від напруження.
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27.07.2022 08:40 Відповісти
https://www.facebook.com/alexander.topale.1/videos/465863261588590/?notif_id=1658869367080871&notif_t=video_processed&ref=notif
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27.07.2022 00:05 Відповісти
О-о-о, газовая ледЯ заговорила, а до щас где ховалась, а???
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27.07.2022 00:13 Відповісти
О, тимошонка увидела злочин! Не прошло и три года!
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27.07.2022 00:14 Відповісти
Школа дяді Коломойца - береш прибуткову держкомпанію, грабуєш ії, а потім робиш банкрутом.
Дядя Коломойша так 5 млрд $ вивів з України через Приват, чув що це не єдиний випадок млрд
грабунку. Якщо баба Юла заволала, так яка сама млрд нагріла на газових оборутках і та кого фсб
поставило на місце олігарха по газу, то справа таки зайшла далеко.
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27.07.2022 00:47 Відповісти
Чьи миллиарды он вывел,если у него их нет.
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27.07.2022 12:22 Відповісти
БЕНИНА ПОДСТИЛКА "зтурбована" - что ЗЕленые в долю не взяли???
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27.07.2022 01:05 Відповісти
А почему ей госизмену не шьют за газовый договор?
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27.07.2022 01:13 Відповісти
За тот договор она отсидела при Януковиче. Зеленскому придется придумать что-то еще.
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27.07.2022 09:46 Відповісти
У Тимошенко газ це просто фантомний біль. Як тільки газ, так вона тут як тут.
Я розумію, що і цим питанням потрібно займатися, але ж не з подачі Тимошенко...
Може Юлія Володимирівна розповість про свій вклад в цій війні. Ну хоч пакет макаронів для ЗСУ придбала, чи знову буде розповідати, що живе на "пособіє" від своєї тітки.
Бо на Луї Віттон і пластику вистачає. А тепер вирішила ще і хайпонути при нагоді.
Ну... тепер слід чекати Ляшка, а далі і Гриценко підтягнеться...
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27.07.2022 02:32 Відповісти
ну тут навіть без баби юлі багато питань постає,як прибуткова при "баризі" компанія, стала при "маладой каманде" збитковою,але ж зебидлу то не цікаво
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27.07.2022 04:21 Відповісти
Старушка знает как газ воровать вот и возмущается что она не у корыта, патриотка сраная
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27.07.2022 04:52 Відповісти
я думав баба Юля вже змотала вудочки,та здриснула з країни.
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27.07.2022 06:35 Відповісти
Какая-то нестыковка
Навтогаз заявляет, что деньги есть, но кабмин не разрешает делать выплаты.
А Тимошенко говорит, что денег нет
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27.07.2022 06:39 Відповісти
як завжди бреше
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27.07.2022 06:58 Відповісти
Як тільки завоняло вуглеводородами-виповзли зі своїх нір вуглеводородні вурдалаки з "принцесою" на чолі. Не "насмоктались",падлюки!
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27.07.2022 06:43 Відповісти
А Пець Лєксєїч чомусь сховався.
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27.07.2022 08:46 Відповісти
Для юлененавистников появиласть возможность вылить еще бочку дерьма. Несмотря на то, что она права, она всегда выступала за ликвидацию коррупционной прокладки - Нафтогаза...
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27.07.2022 06:47 Відповісти
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27.07.2022 08:43 Відповісти
Сейчас клован по указанию портнова натравит на неё гогилашвили с ениным и посадит в качановку
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27.07.2022 06:59 Відповісти
А шо? Хлопці ж заносили!
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27.07.2022 08:29 Відповісти
Як і передбачалося, битва за український газ по 8 гривень за куб, коли в Молдові 1 євро, а в Європі ще більше, а скільки буде зимою і не скажеш, розгортається.
Тимошенко добре розуміється на газових оборудках, особливо, в різниці ціни на газ для населення і промисловості. Зараз дуже схожа ситуація, уявіть, скільки газу по 8 гривень можна списати на окуповані території. Але продати такий газ на Захід можуть лише обрані, хто має доступ да газопроводів та до керівництва Нафтогазу.
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27.07.2022 09:13 Відповісти
О, Жуля намалювалася! Я вже й забув про неї!
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29.07.2022 19:38 Відповісти
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