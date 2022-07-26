Тимошенко про дефолт "Нафтогазу": Не може компанія вчора показувати 12 млрд прибутку, а сьогодні - бути неплатоспроможною. Готуємо заяви про злочини
"Батьківщина" готується подати до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи заяву "Нафтогазу" про дефолт за єврооблігаціями, передає Цензор.НЕТ.
"Що і потрібно було довести: "Нафтогаз" – банкрут!
Багаторічні фінансові маніпуляції всередині найбільшої державної компанії, які "Батьківщина" не втомлювалася викривати, більше несила приховувати.
Сьогодні уряд змушений офіційно визнати дефолт "Нафтогазу". І той факт, що він, уряд, "Нафтогаз" не контролював.
Бо не може компанія вчора показувати 12 мільярдів прибутку, а сьогодні – бути неспроможною розрахуватися за поточними виплатами.
Питання: а хто ж тоді контролював?
І кому ми завдячуємо необхідністю просити партнерів про "газовий ленд-ліз"? Та готуватися до найскладнішої за час незалежності зими?
Запитань знову більше, аніж відповідей.
Вже завтра наша команда подасть до правоохоронних органів заяви про злочини в "Нафтогазі".
Суспільство має дізнатися всі подробиці багатомільярдних оборудок, а ділки, які багато років обкрадали народ, мають понести за це найсуворішу відповідальність!" - заявила Тимошенко.
Нагадаємо, 26 липня "Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати.
Будь ласка, зачекайте...
Це абсолютна неправда. Базова ціна (тобто. одна зі складових для розрахунку ціни) угоди 2009 року практично відповідала "формулі" 2006 року, запровадженій на вимогу путіна і його агента фірташа урядом Ющенка-Єханурова, коли вони погодилися на скасування схеми газ-за-транзит по 50 і одразу запровадили 95. Фактично ж базова ціна контракту 9 року приблизно дорівнювала середній ціні газпромівського газу у ЄС на початок 2009р.
Вихідна ціна контракту на 2009 рік була близько 232 доларів.
Марченко! Ти не "словоблуддям" займайся", а аргументуй своє "відмивання брудної задниці" "любительки перевзуваться у стрибку"
Против рашки она стала выступать до того как ее там вербанули или сразу после?
"Контрактная армия" - это и было воплощение тактики кремлядей по полному развалу украинской армии!
Против "харьксовикх соглашений" она была потому что ее выбрасывали из газовой схемы, где она харчевалась годами
Ну а против "минских" буквально все явные и еще не вскрывшиеся агенты кремльбя - тут ничего удивительного!
Діяльність політика треба оцінювать "комплексно", а не за окремими кон"юктурними висловлюваннями!
Вона НЕ перевищувала ціни у Європі, окрім Білорусі, звичайно. Перевищувати європейські ціни газпромівський газ в нас став з 2010 року, коли уряд януковича замість використання положень контракту щодо можливостей зниження формульної ціни, як це зробили тоді усі інші контрагенти в ЄС, підписали харківські угоди. Скористатися положеннями контракту ми змогли тільки після втечі януковича і одразу виграли в газпрому мільярди доларів переплачених зовсім не з вини Тимошенко, а всупереч можливостям її контракту.
Маніпуляції з оцінками "кабального" контракту не мають меж. Починаючи "з підписаної ціни 450", якої на виході не було, і яку тим не менш порівнюють з вихідними цінами в Німеччині, наприклад, але кількома місяцями раніше. А що було у світі та Європі з нафтою і газом у 2008-2009рр.. нагадати? Особливо раджу звернути увагу на сплеск вартості газу на газовому хабі TTF (Нідерланди) на самий момент підписання контракту 2009 року у січні після перекриття нам газових засувок на піку морозів.
Бляха, де ж ви її берете?!? Хоча зрозуміло - пороблена ця "інформація" в одному місці з "колючєй проволокой вокруг донбасса" і "блокірованієм усілій по вступлєнію в НАТО". Манафорту за таке і "три сорти України" десятки мільйонів зелених (справжніх) відвалили. А нашим пропагандонам ще на порядки більше.
За методичками олігархічної мафії з її високовартісними найманцями на кшталт манафортів.
Але навіть після вимкнення прокачки газу з росії в січні 2009 р. путіну не вдалося домогтися кабальних умов в контракті. Бо вихідна ціна на 9 рік склала близько 232 доларів за тис. кубів (а не 450), а умови контракту призвели до блискавичного кількамільярдного програшу газпрому у Стокгольмі після втечі януковича у 14 році.
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
Як високопосадовці крали і далі крадуть газ
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3827
Україна - ти незалежна! Квітни та розвивайся !
А чим закінчилося ?
І Юлька + її люди у ВР - у провалі - винуваті
Ну і Порох - теж ... Але суть у іншому - а з ким тоді Україна буде будувати свою Державу
Ну у Пороха - хоч немає такої великої галереї пожимавсів та посміхавсівсів з Х*йлом
При Зеленському "не крадуть" - грошей в бюджеті немає...
Висновок: Порошенко крав у бюджет!
Дядя Коломойша так 5 млрд $ вивів з України через Приват, чув що це не єдиний випадок млрд
грабунку. Якщо баба Юла заволала, так яка сама млрд нагріла на газових оборутках і та кого фсб
поставило на місце олігарха по газу, то справа таки зайшла далеко.
Я розумію, що і цим питанням потрібно займатися, але ж не з подачі Тимошенко...
Може Юлія Володимирівна розповість про свій вклад в цій війні. Ну хоч пакет макаронів для ЗСУ придбала, чи знову буде розповідати, що живе на "пособіє" від своєї тітки.
Бо на Луї Віттон і пластику вистачає. А тепер вирішила ще і хайпонути при нагоді.
Ну... тепер слід чекати Ляшка, а далі і Гриценко підтягнеться...
Навтогаз заявляет, что деньги есть, но кабмин не разрешает делать выплаты.
А Тимошенко говорит, что денег нет
Тимошенко добре розуміється на газових оборудках, особливо, в різниці ціни на газ для населення і промисловості. Зараз дуже схожа ситуація, уявіть, скільки газу по 8 гривень можна списати на окуповані території. Але продати такий газ на Захід можуть лише обрані, хто має доступ да газопроводів та до керівництва Нафтогазу.