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безпілотник (3657) волонтери (1309) Байрактар (192)

Фонд "Повернись живим" придбав для ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 вартістю 16,5 млн доларів

байрактар

Фонд "Повернись живим" придбав і передав військовим безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16,5 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Фонду.

Наголошується, що мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:

  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання "свій-чужий";
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини

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Топ коментарі
+31
Вдалої охоти.
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26.07.2022 23:17
+17
Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
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26.07.2022 23:56
+16
З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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26.07.2022 23:32
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26.07.2022 23:17 Відповісти
Класно. Сподіваюсь, він дуже допоможе.
а коломойша нічого не передав, навіть ні жодної аптечки.
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26.07.2022 23:20 Відповісти
Не факт. https://interfax.com.ua/news/general/840030.html Можливо, що допомагає . Принаймні, з початку війни з України не тікав.
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26.07.2022 23:29 Відповісти
Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
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26.07.2022 23:56 Відповісти
А КУДИ "тікать"? В Європу? Так це все одно, що відразу поїхать в США - його здадуть американцям відразу!
У Ізраїль? Так цей "маланець" навіть євреям уже "остойоб" - перед виборами "Блазня" уже ставилося питання у кнессеті про видачу його у США (з опорою на його "українське громадянство") Залишається Кацапія! Але він поки що потрібен Кремлю тут - бо хто тоді ""Буратінку" буде контролювать? Сам д"Єрмак не справиться ! А "Блазня" охороняють саме люди "папи Бені"!
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27.07.2022 08:27 Відповісти
Більше паленої русні скоро на відео
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26.07.2022 23:23 Відповісти
Може це Зеленський купив за прем1ю, що получив?
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26.07.2022 23:28 Відповісти
Разом з бабломойським.
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26.07.2022 23:57 Відповісти
Вроді антоновський міст відмучився...
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26.07.2022 23:30 Відповісти
З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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26.07.2022 23:32 Відповісти
Молодцы.
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26.07.2022 23:35 Відповісти
так ось про яку угоду Чмут всі останні пару місяців говорив. непогана покупка.
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26.07.2022 23:58 Відповісти
Вважаю таки покупки ПОГАНИМИ!
Великі речі нехай влада купує.
А волонтери та фонди повинні купувати те, що потрібно конкретним підрозділам і конкретним бійцям. Те, що не закладено в бюджет, але конче необхідно:
Приціли, тепловізори, окуляри, навушники, гігієну, малі квадрокоптери, автівки, електробайки, багі, ...
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26.07.2022 23:59 Відповісти
Повернись живим подібні речі - типу тепловізорів, квадрокоптерів і тд - купує сотнями.
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27.07.2022 02:23 Відповісти
А на 16 лямів баксів міг би...
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27.07.2022 08:11 Відповісти
Курва.....

три ударних безпілотники?????

І де ***** хоч один волонтер від зелених??? Де, *****, хоч один квардер??.. Ааааааа - не на часі... .їбійогомать... Ну тоді в підвалах дивиться своїх сватів(моїй(двою-рідній) сестрі це довподоби) ))
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27.07.2022 00:10 Відповісти
І всі з слізерленда..
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27.07.2022 00:42 Відповісти
Жгите хлопцы этот росийский мусор!
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27.07.2022 00:10 Відповісти
При всем моём уважении к этим безпилотникам, но это пустая трата денег. Их видно и невооружённым глазом. А вот против армян, очень эффективно, согласен
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27.07.2022 00:25 Відповісти
Ага! Така "пустая трата денег", що кацапи "кірпічами серуть" при їх згадуванні, і "з штанів вискакують", щоб купить їх у турків! Вже напряму до Ердогана звернулися! Навіть недавно пропонували побудувать спільний завод по їх випуску!
В березні на Чернігівщині один "Байрактар" спинив наступ танкових армій кацапів з північного сходу на Київ (по "Кролевецькій" трасі) - повз Прилуки і Ніжин Він просто скинув бомбочки на ешелон пального під час розвантаження Ешелон згорів як смолоскип! І кацапи десятками свою техніку з пустими баками кидали Наші її стягували на військові бази Ніжина Частину підремонтовували на місці і кидали в бій, а частину відправляли на ремзаводи - для ремонту чи переробки під нашу зброю
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27.07.2022 08:39 Відповісти
ходять чутки, що от у першій фазі війни Б. були ефективними, бо якраз було багато таких випадків, як ви навели. але зараз, коли рашисти приспособилися їх глушити і можуть навіть збити, то вже більше потрібні інші засоби - наші власні глушилки і засоби, щоб збивати Орлани.
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27.07.2022 09:27 Відповісти
У всі часи зброя і протизброя завжди протистояли Проти списів і луків робилися пацири і кольчуги На булави з сокирами - шоломи Так і зараз Однак ще раз кажу - якби "Байрактари" втратили свою ефективність - кацапи не хапалися-б за можливість їх отримать ! До відома - британці у 44 році підрахували "коефіцієнт корисної дії" ФАУ-1 Він склав усього 50% Тобто половина запущених снарядів просто втрачалася дарма Однак з них розвинувся цілий клас крилатих ракет, які вважаються зараз одним з найефективніших видів зброї
І не виключено, що зараз наші і турецькі конструктори працюють над підвищенням рівня захисту "Байрактарів" від впливу засобів РЕБ
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27.07.2022 11:13 Відповісти
 
 