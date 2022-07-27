УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9737 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 886 4
ядерна безпека (542) Галущенко (503) Запорізька АЕС (1353) атака на ЗАЕС (173)

Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу, - Галущенко

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Захоплення росіянами Запорізької АЕС і розміщення там військових підрозділів є проявом ядерного тероризму, що становить проблему не лише для України, а й для всього світу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі з європейськими колегами заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я привернув увагу (міністрів - ред.) до Запорізької АЕС. Це найбільша українська атомна станція, яка все ще окупована росіянами. Те, що вони там роблять, як вони захопили цю станцію, - це ядерний тероризм. Ми маємо подумати про це. Якщо у 21-му столітті одна країна може поводитися як агресор, і це стосується ядерної безпеки, - це питання не лише між Україною і Росією, - це питання для усього світу", - сказав український урядовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

Своєю чергою єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що Єврокомісія постійно працює з групою регуляторів у сфері ядерної безпеки, а також із МАГАТЕ, щоб забезпечити ядерну безпеку в Україні.

"Це залишається нашим пріоритетом. Ми не маємо забувати про російську безвідповідальну поведінку у цьому сенсі, про порушення міжнародного законодавства", - наголосила вона.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та це взагалі вперше в історії, це просто нонсенс, про МАГАТЕ нема мови, це якась фікція.
показати весь коментар
27.07.2022 00:23 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 00:29 Відповісти
Може вже пора потроху винищувати кацапське падло в Запорізькій області?
показати весь коментар
27.07.2022 01:17 Відповісти
Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу- тільки весь світ цього ще не розуміє.
показати весь коментар
27.07.2022 05:15 Відповісти
 
 