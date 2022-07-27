Торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати частину втрачених у війні активів, - єврокомісар Сімсон

Європейський Союз буде поряд з Україною так довго, як це буде необхідним, і розвиватиме з нею взаємовигідну торгівлю вже зараз, не чекаючи, поки складуться сприятливіші обставини.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі учасників Ради міністрів ЄС з міністром енергетики України Германом Галущенком заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так вона відповіла на запитання Укрінформу, яким чином Україна може допомогти Євросоюзу в подоланні енергетичної кризи, і чи чекатиме ЄС завершення бойових дій, аби скористатися перевагами енергетичної співпраці з Україною.

"Європейський Союз буде стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідним. Це означає, що ми не будемо чогось чекати. Комерційна торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати певну частину втрачених активів, це шлях уперед. Ми не чекаємо, поки складуться певні технічні обставини. Кілька місяців тому ми встановили необхідне обладнання і розпочали торгівлю з Україною. Завдяки цьому ми можемо компенсувати частину генерації електроенергії, яка здійснюється за рахунок того ж російського газу", - сказала Кадрі Сімсон.

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Вона зауважила, що Євросоюз не має наміру обмежувати співпрацю з Україною лише питаннями природного газу або електроенергії. Вже невдовзі буде укладений меморандум про співробітництво в галузі відновлюваних, або "зелених" газів. Це саме той ринок, що буде розвиватися в Європі, він надає чудові нові можливості для України бути успішним торговельним партнером ЄС на наступні роки.

"Ця війна змінила енергетичне майбутнє і для ЄС, і для України. Ми, обидві сторони, хочемо позбутися залежності від російського газу так швидко, як це можливо", - додала єврокомісар.