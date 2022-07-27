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ЄС не піддасться на газовий шантаж Росії: ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність, - Бербок

газ

Спроба розділити Євросоюз "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше", зазначила голова МЗС Німеччини Бербок.

Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок, яка "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики".

"Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше", – сказала вона.

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Також вона додала, що якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.

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Кто бы мог подумать Бербок вместе с Шольцем фактически в унисон говорят.
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27.07.2022 01:00 Відповісти
Анналена взагалі непоганий політик.
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27.07.2022 01:17 Відповісти
Меркель би не одобрила,
як це так без газу параши,
ні в якому разі
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27.07.2022 01:21 Відповісти
***** вистрелило Кацапстану в голову)
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27.07.2022 02:22 Відповісти
Європа вже знає що вистоїть і без російського газу, а ось що росія буде робити без Європи ,оце питання.
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27.07.2022 05:11 Відповісти
Коли вони той північний потік 1 встигли побудувати!!?!
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27.07.2022 07:29 Відповісти
Ця дама---наступний канцлер Німеччини
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29.07.2022 16:34 Відповісти
 
 