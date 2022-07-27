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Байден Джо (2853) перемовини (2717) Сі Цзіньпін (290)

Україна і Тайвань будуть темами розмови Байдена і Сі Цзіньпіна, - Білий дім

байден,цзіньпін

Темами запланованої на цьому тижні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном стануть напруженість навколо Тайваню та вторгнення Росії до України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначив Кірбі, окрім Тайваю та війни в Україні лідери США та Китаю обговорять управління економічною конкуренцією між двома країнами.

Це буде п'ята телефонна розмова Байдена і Сі, і вона відбудеться після того, як Китай направив адміністрації президента США попередження про неприпустимість можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, що демократично керується, але Пекін називає його своєю територією.

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"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще долати конкуренцію між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", – перерахував Кірбі теми обговорення лідерів.

Зазначається, що адміністрація Байдена обговорює питання про те, чи варто підняти деякі тарифи на китайські товари, щоб стимулювати економіку США, але Кірбі сказав, що до розмови лідерів цього рішення не очікується.

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На Мінфін аналітик виклав відео, де рлзмврковує, чи нападе Пекін на Тайвань, чи буде там війна. Я думаю, що швидше за все буде, але пізніше, коли Китай все прорахує і зробить певну диверсифікацію економіки. Бо санкції, якщо США їх зараз введе, її просто зруйнують. + Коли накопичить достатній ядерний потенціал і добудує всі пускові, які зараз в процесі добудови. Щоб знищувати в морі, в нейтральних водах, без удару по США, авіаносні групи, які можуть підійти до Тайваню і щоб це не загрожувало ядерним ударом у відповідь по континентальному Китаю. Але це мабуть років через 10 буде, не менше. Так що 10 років живемо про це не турбуючись, що зараз світ втратить до нас інтерес, на фоні війни США і Китаю. Моя думка така. Але Китай розумніший за рашистію, може не допустит такого розвитку подій, бо це кінець цивілізації, навіщо їм це треба?
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27.07.2022 01:52 Відповісти
Товариш Сі за походженням манжур, які є войовничим етносом. За два строки приклав максимум зусилль до екскалації. Але в них колективне керівництво, як нее дивно. І він не залишиться, бо два терміни вичерпалось. Крім того, у руки прямо падають і будуть повернуті взад всі землі манджурів, підло вдібрані 170 років тому. Ну а "звільнення" Тайваню через гіркий досвід Путіна відкладається надовго. Там все таки моря 200 км. Навряд чи флот дійде. А про авіацію нема чого говорити.
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27.07.2022 02:31 Відповісти
Сі восени піде... Буде обрано на з'їзді нового керманича. Так що поки ***** чекає на зміну влади в Європі, дуже різко для нього зміниться влада в Китаї на прозахідну!
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27.07.2022 03:16 Відповісти
Tobto obmin Taiwaniu na ********.
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27.07.2022 03:48 Відповісти
Ходя великим человеком стал!
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27.07.2022 06:06 Відповісти
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27.07.2022 07:51 Відповісти
З Тайпеєм у України дуже давні стосунки
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27.07.2022 07:53 Відповісти
 
 