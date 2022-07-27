"Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ

26 липня російські окупанти дружнім вогнем обстріляли власні позиції, а потім знищили власний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.

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Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль..." - йдеться у повідомленні.