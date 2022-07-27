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"Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ

ка-52

26 липня російські окупанти дружнім вогнем обстріляли власні позиції, а потім знищили власний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль..." - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+51
Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
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27.07.2022 02:10
+49
"научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
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27.07.2022 02:47
+36
Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
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27.07.2022 01:55
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Ну и так Гарно
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27.07.2022 01:54 Відповісти
Шест доброй боли
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27.07.2022 02:48 Відповісти
жесть доброї долі(до нас доброї, а для них-жесть)
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27.07.2022 02:56 Відповісти
Аминь…
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27.07.2022 01:55 Відповісти
"научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
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27.07.2022 02:47 Відповісти
Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
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27.07.2022 01:55 Відповісти
Ну так це ж росіяни, а дуракам закон не писан.
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27.07.2022 05:01 Відповісти
"батальйони б'ют па сваїм..." (с)
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27.07.2022 08:01 Відповісти
Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
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27.07.2022 02:10 Відповісти
Орки , так тримати
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27.07.2022 02:11 Відповісти
Им ясно, что их всё равно собьют, так какая разница кто ?
Зато удалось обмануть ЗСУ.
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27.07.2022 02:14 Відповісти
Як колись в армії: мая твая не понимайт. Ну не побачили різниці, ті руками махали,махали кричали я свій, свій аж охрипли. А їх не зрозуміли і не почули.
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27.07.2022 02:16 Відповісти
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27.07.2022 02:25 Відповісти
Коррупция в войсках на всех уровнях! Сто пудово кацапские вертолетчики забашляли кацапским-же ПВОшникам... Типа "Вы нас тихонько так, нежно, сбейте, а то устали мы тут, сил нет. Домой охота! А то ведь не сегодня, так завтра по настоящему же сбить могут!"
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27.07.2022 02:27 Відповісти
их еще и ПРИВЛЕКУТ ЗА ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО, они же отрицательньій пример всем подают , что так можно с передовой смотаться в тьіл, запомни ентот пост.
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27.07.2022 02:52 Відповісти
уже куча новостей было про прострел ног/рук, переломов, рассечённых голов и тд.
Здесь вероятность что ради смыться - если высоты маленькие были и все выжили...

Но это слишком сложно для них.
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27.07.2022 06:38 Відповісти
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27.07.2022 02:43 Відповісти
Орки начали отмечать 40 тысяч захорошенных руских 40 градусами
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27.07.2022 02:45 Відповісти
Это они ещё и не начинали
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27.07.2022 03:28 Відповісти
Уявляю цей бєнєфіс… Орки так налякані хахламі, що з переляку обдристалися і били по своїх.
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27.07.2022 03:29 Відповісти
Это прекрасно! Это замечательно! Это восхитительно!!
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27.07.2022 03:40 Відповісти
Це говорить про одне - "кількістю" "якість" не заміниш Просто, замість справжнього авіанавідника, у бойових порядках кацапів посадили вчорашнього "піджака", що поняття не має ні про координати, ні про орієнтири, і в карті не розбирається Та й карта могла буть 1959 року підготовки І назвали це "тіло" "авианаводчиком-корректировщиком" А якщовін ще й "з будуна" був?
А стрільба по своєму вертольоту - то звичайний "эффект часового" Такий вислів був у радянські часи Він пояснював парадоксальну ситуацію, коли бувало чатовий випускав трохи не цілий магазин патронів по порушнику і попадав однією кулею та лише ранив (а то і взагалі не попадав), а одним випадковим пострілом, "не хотячи", валив насмерть співслужбовця
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27.07.2022 04:45 Відповісти
Файно попрацював коригувальник на Славу - Славу України
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27.07.2022 05:04 Відповісти
Пане, мабуть там все очень даже намного проще. ВВажаючи, шо кацапы, как и хромая лошадь(паадорванная) - пробиты на дно, там переляк звичайний, типо , у страха глаза велики.
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27.07.2022 06:41 Відповісти
Або и просто, кацапы отомстили своим вертолетчикам, за их атаки по своим же позициям... ЗЫ... А на душе то - зело лепо, бо свирепо у ластногих.
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27.07.2022 06:48 Відповісти
Онзарезал сам себя-а-а!
Весёлый разгово-о-ор! (с)
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27.07.2022 05:59 Відповісти
Бинго !
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27.07.2022 06:00 Відповісти
На расєє дураков на сто лєт припасєно...
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27.07.2022 06:01 Відповісти
Шо це було? Недоперепили или лаптеунтам на похмiлля.
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27.07.2022 06:36 Відповісти
А жаль...©
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27.07.2022 07:39 Відповісти
касаби пересадили бурятів з Т-62 на Ка-52?
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27.07.2022 07:49 Відповісти
Мабуть бульбаші з кацапами щось не поділили,або чечени з бурятами,або татари з башкирами,або тувинці з ….,ой ***** я вже заплутався,але все одно гарно!!!
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27.07.2022 08:13 Відповісти
найти хероя і компенсіровать долярами-мужик же старався
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27.07.2022 08:19 Відповісти
та закатите им на всех направления по цистерне спирта ! и они передолбят друг друга за неделю
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27.07.2022 08:29 Відповісти
Взагалі-то вони літають "двійками". третій виявився зайвим.
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27.07.2022 08:37 Відповісти
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27.07.2022 08:43 Відповісти
Зробіть іще один Шест доброї болі - їб#ніть по Кремлю!
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27.07.2022 08:46 Відповісти
- Берримор, а.. что это за шум на болотах?
- Это сбитый КА-52, сэр.
- Но почему же его сбили сами русские?
- Русофобия, сэр.
- Да, но... зачем же русским затевать русофобию?
- ********, сэр.
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27.07.2022 09:05 Відповісти
На войне всякое бывает, но, для нас, этот момент очень приятен..
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27.07.2022 09:29 Відповісти
кацапи образились, що тільки українці збивають "нєсбіваємиє аналоговнети", та довели що і кацапи теж можуть їх збити.
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27.07.2022 09:51 Відповісти
Убрали свидетеля.
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27.07.2022 12:17 Відповісти
 
 