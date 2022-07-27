"Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ
26 липня російські окупанти дружнім вогнем обстріляли власні позиції, а потім знищили власний гелікоптер Ка-52.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.
Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль..." - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+51 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар27.07.2022 02:10
+49 Вячеслав 43a0ae0b
показати весь коментар27.07.2022 02:47
+36 Константин Чернышев
показати весь коментар27.07.2022 01:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Зато удалось обмануть ЗСУ.
Здесь вероятность что ради смыться - если высоты маленькие были и все выжили...
Но это слишком сложно для них.
А стрільба по своєму вертольоту - то звичайний "эффект часового" Такий вислів був у радянські часи Він пояснював парадоксальну ситуацію, коли бувало чатовий випускав трохи не цілий магазин патронів по порушнику і попадав однією кулею та лише ранив (а то і взагалі не попадав), а одним випадковим пострілом, "не хотячи", валив насмерть співслужбовця
Весёлый разгово-о-ор! (с)
- Это сбитый КА-52, сэр.
- Но почему же его сбили сами русские?
- Русофобия, сэр.
- Да, но... зачем же русским затевать русофобию?
- ********, сэр.