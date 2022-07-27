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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Євросоюз дав позитивну оцінку виконанню Києвом Угоди про асоціацію: Україна показала суттєвий прогрес у проведенні реформ, - звіт Єврокомісії

єс

Європейський Союз опублікував щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому зазначає, що попри труднощі проведені реформи дозволяють Україні впевнено вступити в новий етап євроінтеграції.

Документ оприлюднила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

У звіті перерахували основні досягнення України:

  1. у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних змін. Було ухвалено ключові закони, спрямовані на реформування Вищої ради правосуддя та відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також закон про НАБУ, який встановлює необхідну правову базу для роботи органу, і закон про захист викривачів корупції. Питання реформи Конституційного суду досі не вирішено, не закінчено процес відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  2. уряд України ухвалив нову стратегію реформування державного управління відповідно до європейських стандартів і принципів Організації економічного співробітництва та розвитку, а також відновив прийняття на держслужбу на основі заслуг;
  3. втручання уряду України в управління НАК Нафтогаз викликало стурбованість щодо ефективності реформи корпоративного управління держпідприємствами;

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  4. фінансовий сектор України залишався з профіцитом, попри пандемію COVID-19, але події в Нацбанку викликали занепокоєння щодо незалежності банку та системи банківського моніторингу;
  5. ринок електроенергії в Україні продовжував функціонувати з деякими ознаками деформації та ринкових маніпуляцій. Пріоритетом було підключення до континентально-європейської енергосистеми, яке відбулося 16 березня 2022 року;
  6. у сфері екологічних реформ у 2021 році було досягнуто незначного прогресу, але Україна ухвалила та представила свій внесок до Паризької угоди та ухвалила Стратегію адаптації до змін клімату, розпочався діалог України та ЄС з приводу "зеленої" трансформації нашої країни та Європейського зеленого курсу;
  7. Україна продовжує досягати значних успіхів у галузі цифрової трансформації та ухвалила закон про регулювання у сферах телекомунікацій — важливий крок для приведення законодавства у відповідність до нормативно-правової бази країн ЄС.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в її комплексній програмі реформ", — запевнили в Єврокомісії.

Звіт охоплює період з 1 грудня 2020 року та до початку військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Попри виклики, зокрема з боку Росії, Україна зробила важливі кроки для реалізації угоди про асоціацію. Реформи, проведені на сьогодні в цих рамках, дозволяють Україні впевнено розпочати новий етап своїх відносин з ЄС після рішення Євроради про статус України як країни-кандидата", – заявив у зв'язку з публікацією звіту голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише ЛігаБізнесІнформ.

На думку комісара з питань сусідства та розширення ЄС Олівера Варгеї, "Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у галузі правосуддя, верховенства закону, боротьби з корупцією та основних прав".

Він вказує на необхідність ухвалення та практичної реалізації законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного суду, ухвалення стратегічного плану реформ правоохоронного сектору, завершення реформи правової бази про національні меншини та прийняття ефективних механізмів її реалізації.

"ЄС продовжуватиме підтримувати Україну на її європейському шляху", – заявив Варгеї.

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Топ коментарі
+7
Реформи чи імітація реформ?
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27.07.2022 04:04
+6
Ще одна кацапська шпигунка зі "слуг народу" (невідомо якого) - недолуга свиня Третьякова 😡
У скандально відомої "Слуги Народу" Галини Третьякової було проведено обшук !!
Аналіз інтернет-трафіку її телефону показав постійні контакти із російськими абонентами‼️
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27.07.2022 02:10
+5
ты идиот зеленый - твой чмошник вова сейчас ничего не решает - всем командует ермак кремлевский
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27.07.2022 02:44
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Стівен Кінг: Путін думав, що Україна - "болонка", а вона - "росомаха".
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27.07.2022 02:08 Відповісти
Ще одна кацапська шпигунка зі "слуг народу" (невідомо якого) - недолуга свиня Третьякова 😡
У скандально відомої "Слуги Народу" Галини Третьякової було проведено обшук !!
Аналіз інтернет-трафіку її телефону показав постійні контакти із російськими абонентами‼️
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27.07.2022 02:10 Відповісти
Отже ж прістаріла **** , скільки встигла натворити горя українцям.
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27.07.2022 04:56 Відповісти
невже Вова привеле Нень в ЄС, ану.
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27.07.2022 02:19 Відповісти
ты идиот зеленый - твой чмошник вова сейчас ничего не решает - всем командует ермак кремлевский
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27.07.2022 02:44 Відповісти
То есть вы хотите сказать что это типа Ермак настолько хорош что аж Еврокомиссия довольна? Та ну нах! Мсье знает толк в извращениях.
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27.07.2022 04:41 Відповісти
ви думаєте що це не легко обдурити єврокомісією? ха-ха-ха як два пальця об...
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27.07.2022 04:59 Відповісти
зеНелох не досидить до закінчення свого терміну.
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27.07.2022 06:24 Відповісти
Реформи чи імітація реформ?
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27.07.2022 04:04 Відповісти
Чому я бачу геть інше?
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27.07.2022 06:05 Відповісти
Повна маячня цей звіт, а тепер по порядку:
- голови САП по факту немає - з корупцією ніхто не бореться

- голови НАБУ вже півроку не має, а це також доказ відсутності системи боротьби з корупцією

- рашистська агентура засіла в самому офісі преZEдента

- вся правоохронна система під контролем однієї людини з офіса главклоуна

- дефолт нафтогазу - це яскраве свідчення бездарного керівництва кабміну і нафтогазу
- а ще є жахлива ситуація з НБУ, яке массово друкує непідкріплені нічим фантіки, тощо
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27.07.2022 06:34 Відповісти
Ничего, ярмак и татаров с мусорами наведут порядок
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27.07.2022 06:44 Відповісти
Я правильно зрозумів що це записали в досягнення???:
>Питання реформи Конституційного суду досі не вирішено, не закінчено процес відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
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27.07.2022 08:10 Відповісти
Переклад адаптований для зебілів.

По аналогії можна сказати, що зеленська влада про*бала Херсонщину і Приазов'я, але офіційно звучить "рашка захопила".
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27.07.2022 10:34 Відповісти
 
 