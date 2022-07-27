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біженці (1760) кордон (4637) Польща (8248)

Кордон Польщі з 24 лютого перетнули понад 5 млн українців, - польські прикордонники

біженці

Від початку повномасштабного вторгнення РФ україно-польський кордон перетнули понад 5 млн осіб.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Від 24 лютого прикордонники у пунктах пропуску у напрямку з України до Польщі перевірили 5 млн 36 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 3,1 млн осіб.

Зазначається, що 25 липня кордон у напрямку Польщі перетнули 21 тис. людей, у бік України - 24,2 тис.

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За різними оцінками, на території Польщі зараз може перебувати близько 3,5 млн громадян України.

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У якому напрямі? Моя дочка з своїм сином "перетнули" його в кінці березня - у напрямку Португалії А в травні "перетнули" в зворотньому напрямі і вже давно вдома То про що тоді реально зможе сказать цифра у 5 млн?
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27.07.2022 07:34 Відповісти
Відкрийте тему, там пояснюється скільки у який бік.
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27.07.2022 07:39 Відповісти
Ukrainki, które zabrałem z granicy i wysłałem do Irlandii, planują w sierpniu na krótko wrócić do domu. Ruch jest w obie strony, ale faktem jest, że w Polsce prawie ciągle przebywa około 2 milionów Ukrainek, bo to w większości kobiety i dzieci
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27.07.2022 10:05 Відповісти
 
 