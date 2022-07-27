Кордон Польщі з 24 лютого перетнули понад 5 млн українців, - польські прикордонники
Від початку повномасштабного вторгнення РФ україно-польський кордон перетнули понад 5 млн осіб.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Від 24 лютого прикордонники у пунктах пропуску у напрямку з України до Польщі перевірили 5 млн 36 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, кордон за цей час перетнули понад 3,1 млн осіб.
Зазначається, що 25 липня кордон у напрямку Польщі перетнули 21 тис. людей, у бік України - 24,2 тис.
За різними оцінками, на території Польщі зараз може перебувати близько 3,5 млн громадян України.
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Яр Холодний
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