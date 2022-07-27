США про призначення генпрокурора України: Війна - загроза ззовні, корупція - зсередини. Треба боротися
Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, попри те, що вона мусить вести війну проти країни-агресора Росії.
Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Таким чином він відповів на запитання про звільнення та необхідність призначення нового генерального прокурора України.
Представник Держдепу підкреслив, що крім зовнішньої загрози, з якою Україна стикається з боку Росії, Україна, як і багато інших урядів у всьому світі, продовжує стикатися з іншою загрозою своєму довгостроковому успіху як суверенній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі, а саме - з корупцією.
"З корупцією треба боротися, навіть коли Україна захищається від агресивної війни Росії. Війна Росії проти України є зовнішньою загрозою, але корупція є внутрішньою загрозою. Загроза, яку представляє корупція, може роз'їдати демократію, суверенітет і свободи, які народ України так відчайдушно хоче зберегти", - заявив Прайс.
Він зазначив, що США підтримують Україну, надаючи допомогу у забезпеченні безпеки, а також підтримуватимуть постійні зусилля в Україні щодо підвищення прозорості, зміцнення демократичних інститутів, незалежної антикорупційної інфраструктури та верховенства закону за одночасного підвищення стійкості до корупції.
"Що стосується генпрокурора, то ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Ми приєднуємося до народу України та наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора", - сказав представник Держдепу США.
Він нагадав, що незалежність та неупередженість генпрокурора життєво важливі для забезпечення сумлінності зусиль щодо притягнення до відповідальності в Україні.
"Судова система має бути справедливою, неупередженою та незалежною, щоб забезпечити правосуддя як потерпілим, так і обвинуваченим", - сказав Прайс.
Він назвав обнадійливою ознакою затвердження комісією детектива НАБУ Олександра Клименка переможцем конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Прайс висловив сподівання, що цей імпульс збережеться і для обрання незалежного генпрокурора, який відповідає високим стандартам професійної етики та особистої чесності.
Будь ласка, зачекайте...
То до якого корита хто рвався?
Де ж ви такі беретесь?
Про "висококваліфікованого" - Костін Андрій
У 1995 році закінчив із відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC._%D0%86._%D0%86._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Правознавство»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Костін є директором Адвокатської компанії «Право»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області . Заступник голови президії Об'єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .Він працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Пройшов шлях від юриста до керівника компаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-6 [6] .
А где в Украине не попираются правда и закон?
Здесь в Украине возможна массовая незаконная торговля на улицах и в подземных переходах. Власть - «не видит», зато регулярно собираются сборы прямиком в карманы руководителей сестрой полиции.
Здесь масштабное строительство без всяких разрешений, а часто, даже без проектов и согласований. Да и зачем? Если все решают те же чиновники в КГГА и райадминистрациях за «мзду малую»
Да, еще власть взяла моду убеждать граждан Украины «после войны Украина изменится. Вы ее не узнаете». А сейчас власть продолжает наживаться на всем, что возможно. Прежде всего на самом народе, страдающем от войны и чиновников, беззакония судей, прокуроров.
Єдиним маркером чеснот контролю є спосіб життя родин генералів - правоохоронців та об'єм їх реальних активів.
Чи треба домовлятися з глистами (новий суспільний договір) щоб весь організм не страждав?
Правоохоронна система хвора, бо допускає створення родинних зв'язків між різними ланками щоб створювати великі корупційні кластери взаємовигоди, взаємопоруки та взаємосліпоти.
Ще гірше коли ці кодла паразитів служать політикам, бо це повністю закриває всі можливості це побороти.
Ще раз наголошую - чорний маркер це спосіб життя (вілла за кордоном також враховується, бо тут мімікріст може на запорожці їздити) всієї родини генерала чи чиновника, тому саме швидкість обробки інформації та прийняття рішень по запобігання втечі від правосуддя та виводу активів є пріоритетом (чому досі "палантир" чи його аналоги під строжайшою забороною?).
тобто татаров
призначить нового корупціонера..
тобто прокурора
та попросить для України грошей
тобто для єрмака..
Це не по-єрмаковськи!!!
кто победит коррупцию, если не будет прямой помощи от союзников? Безоружное нищее население
призовёт бандитов помочь государству?
Вспомним, как арахамия добивался подачи водьі в крьім, как верещук с ярмаком топили за разминирование....
Саме ненаситна жага до крадіжок "надлишків" держрезерву, "великого крадівництва", укроборонпрому та армії, енергетики, економіки і дали підстави ***** напасти на країну.
@Bykvu
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https://twitter.com/Bykvu/status/1552251041655185410 22 мин
Занепокоєння конгресвумен викликає затримка призначення Олександра Клименка на посаду нового голови САП, тривожна концентрація влади у руках Єрмака та призначення Дениса Шарапова у Міноборони України.