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НАБУ (4983) Держдепартамент США (1583) США (20980) САП (2164) Венедіктова (829) Прайс Нед (144) Клименко Олександр САП (39) Офіс Генпрокурора (3156)

США про призначення генпрокурора України: Війна - загроза ззовні, корупція - зсередини. Треба боротися

прайс

Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, попри те, що вона мусить вести війну проти країни-агресора Росії.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином він відповів на запитання про звільнення та необхідність призначення нового генерального прокурора України.

Представник Держдепу підкреслив, що крім зовнішньої загрози, з якою Україна стикається з боку Росії, Україна, як і багато інших урядів у всьому світі, продовжує стикатися з іншою загрозою своєму довгостроковому успіху як суверенній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі, а саме - з корупцією.

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"З корупцією треба боротися, навіть коли Україна захищається від агресивної війни Росії. Війна Росії проти України є зовнішньою загрозою, але корупція є внутрішньою загрозою. Загроза, яку представляє корупція, може роз'їдати демократію, суверенітет і свободи, які народ України так відчайдушно хоче зберегти", - заявив Прайс.

Він зазначив, що США підтримують Україну, надаючи допомогу у забезпеченні безпеки, а також підтримуватимуть постійні зусилля в Україні щодо підвищення прозорості, зміцнення демократичних інститутів, незалежної антикорупційної інфраструктури та верховенства закону за одночасного підвищення стійкості до корупції.

"Що стосується генпрокурора, то ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Ми приєднуємося до народу України та наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора", - сказав представник Держдепу США.

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Він нагадав, що незалежність та неупередженість генпрокурора життєво важливі для забезпечення сумлінності зусиль щодо притягнення до відповідальності в Україні.

"Судова система має бути справедливою, неупередженою та незалежною, щоб забезпечити правосуддя як потерпілим, так і обвинуваченим", - сказав Прайс.

Він назвав обнадійливою ознакою затвердження комісією детектива НАБУ Олександра Клименка переможцем конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прайс висловив сподівання, що цей імпульс збережеться і для обрання незалежного генпрокурора, який відповідає високим стандартам професійної етики та особистої чесності.

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Топ коментарі
+16
Ну при виборі прокурора , на першому місці нажаль партійна приналежність
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27.07.2022 07:33
+14
Про корупцію і зраду багато знає дєрьмак і його папаі. Коли вже його візьмуть за сраку7
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27.07.2022 08:17
+12
Корупція навіть гірша...
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27.07.2022 07:32
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Корупція навіть гірша...
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27.07.2022 07:32 Відповісти
...бо через неї зокрема війну складно виграти...
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27.07.2022 07:38 Відповісти
Зато легко почати
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27.07.2022 07:58 Відповісти
Про корупцію і зраду багато знає дєрьмак і його папаі. Коли вже його візьмуть за сраку7
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27.07.2022 08:17 Відповісти
Ну при виборі прокурора , на першому місці нажаль партійна приналежність
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27.07.2022 07:33 Відповісти
Головне слухняність та відданість
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27.07.2022 07:59 Відповісти
Корупція, є основною причиною війни з Росією. В 2014 році я попереджав тих хто рвався до влади(вірніше до корита), що буде війна з Росією. Яценюк і інші отримали мого листа самі та через секретарів. Яценюк пішов до кровавого пастора Турчинова(про це Турчинов не думаючи підтвердив у своєму інтерв'ю), але той відмахнувся. Бо їм потрібно було захватити владу любою ціною і відправити майданівців на війну, щоб не мішали. Мене не те що вислухати не захотіли, але і відписки не дали.
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27.07.2022 07:43 Відповісти
Забагато патякаєш 😠
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27.07.2022 07:54 Відповісти
На той час до дурки листи не доходили
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27.07.2022 08:13 Відповісти
2014 року в "кориті" держави було АЖ 108 тис гривень, які не встиг вкрасти ваш бандюкович, та повністю гола, боса, голодна, роззброєна ним армія.
То до якого корита хто рвався?
Де ж ви такі беретесь?
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27.07.2022 10:18 Відповісти
Це тонкій нимек боневтіку
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27.07.2022 07:45 Відповісти
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27.07.2022 07:49 Відповісти
Корупція. Можливо це дуже інтелігентне слово, яке придумали журналісти, зоб не ображати владу. Я направляв попередній і цій владі листи з пропозицією про проведення навчання населення, студентів, малого і середнього бізнесу, як брати кредити, щоб була можливість їх повернути, та як працювати в системі ринкових відносин. Але Ні Зеленський, Ні Кабмін навіть відповіді не дали. Бо обдирати не свідоме і не грамотне населення легше, чим навчене. Звідки ж будуть податки, якщо ніхто не хоче платити податки, незважаючи на те, що це вигідно державі і населенню?
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27.07.2022 07:50 Відповісти
Никто вам никогда ни на какие обращения не ответит. Мы написали десятки писем, чтобы отключиться от паразитической организации Киевтеплоэнерго и отапливать квартиру керамическими обогревателями, что в разы экономичнее! Но разве эта продажная безстыжая власть позволит, чтобы меньше урвали ворье ипаразиты?!
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27.07.2022 08:10 Відповісти
треба страчувати корупціонерів... тільки це може їх навчити: "не гадити де живеш"
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27.07.2022 07:51 Відповісти
а маєток на франківщині вже побудував чи = процес= у розпалі.
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27.07.2022 07:53 Відповісти
Та з якої середини. Бєня оно вже не громадянин - а іноземний інвестор. Там ще працювати і працювати разом з боневтіком.
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27.07.2022 07:55 Відповісти
Обобрать на виду у всей страны собственный банк и вывести (присвоить!)деньги с депозитов на многие миллиарды долларов в Украине не считается преступлением.
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27.07.2022 08:07 Відповісти
С каких делов вывод денежных средств вкладчиков не является преступлением? Если бы Порошенко не слил в банк госсредства, то миллионы обворованных граждан в воюющей стране - это катастрофа. И не факт, что Фуйло этим бы не воспользовался бы в то время
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27.07.2022 08:20 Відповісти
Треба щось меняти Корупцiя це злочинцI. СЛАВА ЗСУ
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27.07.2022 07:57 Відповісти
"Ми приєднуємося до народу України та наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора"
Про "висококваліфікованого" - Костін Андрій
У 1995 році закінчив із відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC._%D0%86._%D0%86._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Правознавство»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Костін є директором Адвокатської компанії «Право»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області . Заступник голови президії Об'єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .Він працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Пройшов шлях від юриста до керівника компаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-2 [2] .Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-6 [6] .
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27.07.2022 07:57 Відповісти
Лучше бы написали пару примеров, когда этот прокурор проявил принципиальность, соблюдение законности, доказал на деле, что может называться «служитель закона» и поборник справедливости. А строки биографии со словами «одесский универ» и коллегия адвокатов одесской области, где круговая порука криминала и власти; где беззаконие; где подпираются правда и закон, - это как раз очень плохая характеристика.
А где в Украине не попираются правда и закон?
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27.07.2022 08:05 Відповісти
Одним словом це другий ЕРМАК СЛАВА УкраIнI ! СМЕРТЬ БРЕХУНАМ
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27.07.2022 08:05 Відповісти
Наивные люди в этих США. Сердце коррупции в Украине - это Киев. Здесь коррупция узаконена. Здесь возможно, когда за взятку забывают открывать автобусные маршруты (например, 64), зато вместо него выпускают тесные, неуютные скотовозы типа «маршрутка» (например, 425), в которой не обилечивают пассажиров (неучтенные доходы!), и такое бесстыдство в Украине повсеместно. Власть - не видит. Когда регулярно «заносят», тогда удобно не видеть.
Здесь в Украине возможна массовая незаконная торговля на улицах и в подземных переходах. Власть - «не видит», зато регулярно собираются сборы прямиком в карманы руководителей сестрой полиции.
Здесь масштабное строительство без всяких разрешений, а часто, даже без проектов и согласований. Да и зачем? Если все решают те же чиновники в КГГА и райадминистрациях за «мзду малую»
Да, еще власть взяла моду убеждать граждан Украины «после войны Украина изменится. Вы ее не узнаете». А сейчас власть продолжает наживаться на всем, что возможно. Прежде всего на самом народе, страдающем от войны и чиновников, беззакония судей, прокуроров.
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27.07.2022 08:00 Відповісти
ну так нечего не поменялось. как все было так и есть так и будет скорей всего. самое печальное что щяс на фронте гибнут ЛУЧШИЕ из лучших. когда враг готовился годами, а наше правительство к дачному сезону. когда в ЗСУ набирают нарушителей . и зачем этот мусор в ЗСУ? все по РУ методичке. вообще о чём они думают? когда мы уничтожили всего 5% истребителей от общего числа. а теперь представьте сколько ракет/снярядов. если отталкивался от цензор новостей то за 2.5 месяца интенсивных ракетных обстрелов они использовали всего 10% ракетного арсенала.
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27.07.2022 11:06 Відповісти
Ooo , ZE tak boritsa , tak boritsa...... Premiu paluzhil , on shchas lider miravova mashtaba , korupcionerov adnoi rukoi.....s adnavo karmana , v drugoi .
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27.07.2022 08:07 Відповісти
аби не жахлива корупція від Бєні Піні Зельцмана братів Чуркісів і прочих Кернесокорбанів -то війни не булоби ..ці ******** самі притягнули війну за вуха..Бєня давним-давно знає ..що війна -це найшвидший спосіб розбагатіти
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27.07.2022 08:19 Відповісти
ось тому і тримають в ОП єрмаків і всіляких татаринів, а вони формують свиту з осіб, м'яко кажучи з "недуже" репутацією. Після закінчення війни виникне питання, а хто винен в тому, що путлер напав на беззбройну Україну, хто три роки розкрадав бюджет держави під виглядом "великого крадівництва", а ЗСУ і ВПК залишили без фінансування. Ось для цього, свита і пропихує до владних кабінетів осіб з "сумнівною" репутацією.
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27.07.2022 08:32 Відповісти
Таку владу обрали корисні ідіоти.
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27.07.2022 08:43 Відповісти
Ага, Єрмак і Татаров будуть боротися!
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27.07.2022 08:45 Відповісти
Ведмеді боротимуться проти меду
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27.07.2022 08:47 Відповісти
Боротися з тим, заради чого Слуги Народу прийшли до влади, це аналогічно "ВДОВІ, яка сама себе висікла різками за ЗРАДУ покійному чоловіку" з відомого роману. Професійна НЕПРИГОДНІСТЬ і ЖАДОБА до наживи - основні риси нинішньої влади. Квартал 95 - основна кузня "ПРОФФЕСІОНАЛІВ"! Майже 40 кварталівців у владі на посадах ЧИНОВНИКІВ ВИЩОГО РІВНЯ! Минулий Міністр Оборони Таран був призначений за рекомендацією батька ЗЕ. Вони разом гарно забивали "козла" в одному з санаторіїв.
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27.07.2022 09:00 Відповісти
Корупція (як і рекет) - це необґрунтоване додавання собівартості яка потім перекладається на кінцевого споживача. В обох випадках тому хто платить ее кажуть чому так дорого щось коштує. В обох випадках особи які неправомірно отримують частину вартості являються паразитами суспільства. Суспільство в якому паразитування має великі масштаби вважається хворим. Паразити заводяться там де брудно - там де немає контролю чистоти.
Єдиним маркером чеснот контролю є спосіб життя родин генералів - правоохоронців та об'єм їх реальних активів.
Чи треба домовлятися з глистами (новий суспільний договір) щоб весь організм не страждав?
Правоохоронна система хвора, бо допускає створення родинних зв'язків між різними ланками щоб створювати великі корупційні кластери взаємовигоди, взаємопоруки та взаємосліпоти.
Ще гірше коли ці кодла паразитів служать політикам, бо це повністю закриває всі можливості це побороти.
Ще раз наголошую - чорний маркер це спосіб життя (вілла за кордоном також враховується, бо тут мімікріст може на запорожці їздити) всієї родини генерала чи чиновника, тому саме швидкість обробки інформації та прийняття рішень по запобігання втечі від правосуддя та виводу активів є пріоритетом (чому досі "палантир" чи його аналоги під строжайшою забороною?).
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27.07.2022 09:26 Відповісти
зараз Зе,
тобто татаров
призначить нового корупціонера..
тобто прокурора
та попросить для України грошей
тобто для єрмака..
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27.07.2022 09:35 Відповісти
наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора", - сказав представник Держдепу США.
Це не по-єрмаковськи!!!
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27.07.2022 09:43 Відповісти
Спасибо союзникам, но ведь они окучивали камуняку кравчука и способствовали разгулу коррупции и бандитизма с целью сохранения влияния параши на Украину, теперь общаются с торговцем ермаком,
кто победит коррупцию, если не будет прямой помощи от союзников? Безоружное нищее население
призовёт бандитов помочь государству?
Вспомним, как арахамия добивался подачи водьі в крьім, как верещук с ярмаком топили за разминирование....
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27.07.2022 09:49 Відповісти
Золоті слова, пане Прайс.
Саме ненаситна жага до крадіжок "надлишків" держрезерву, "великого крадівництва", укроборонпрому та армії, енергетики, економіки і дали підстави ***** напасти на країну.
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27.07.2022 11:11 Відповісти
Букви

@Bykvu

·

https://twitter.com/Bykvu/status/1552251041655185410 22 мин

Занепокоєння конгресвумен викликає затримка призначення Олександра Клименка на посаду нового голови САП, тривожна концентрація влади у руках Єрмака та призначення Дениса Шарапова у Міноборони України.

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27.07.2022 14:36 Відповісти
 
 