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Новини Війна
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Генштаб ЗС (6059)

Ворог наводить понтони на Харківщині, намагався штурмувати в районі Верхньокам’янського, - Генштаб

ворог,кацап,русня,орк

За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ ворог намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів на Харківщині. Біля Верхоньокам’янського на Донеччині росіяни намагалися вести штурм, але не мали успіху й відійшли.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

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На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.

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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА.

Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки. Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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Топ коментарі
+9
Ну, пускай наводят понтонную переправу, надо только дождаться окончания работ с их стороны и тогда вдарить по ним 155-мм гаубицами M777, потом, при необходимости, Хаймерсами или авиацией ВСУ, тоже мне проблема.. )
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27.07.2022 08:27
+8
Велика Комишуваха то дуже дуже складно задля другої армії Всесвіту... Складніше за Лондон та Лісабон!
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27.07.2022 08:00
+5
С чего, прям, такой смех? Разве кацапье на луганщине не достигли своих целей? И разве мы своих где-то достигли на данный момент?
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27.07.2022 08:22
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Велика Комишуваха то дуже дуже складно задля другої армії Всесвіту... Складніше за Лондон та Лісабон!
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27.07.2022 08:00 Відповісти
Так що - кацапи знов на "Білогорівку" напрошуються? Надіюся - у них понтони до цих пір пусті - без піноутворювача - тому гарно тонутимуть?
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27.07.2022 08:11 Відповісти
Ну а що , зараз спекотно на Харківщині, нехай скупаються у річці перед смертю
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27.07.2022 08:12 Відповісти
посмотреть бы на переправу понтоном через днепр в херсоне,это будет имхо епичная комедия))вангую 2-3 к утопших кацапчиков и техники.кацапы еще те понтовики понтонщики)
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27.07.2022 08:15 Відповісти
С чего, прям, такой смех? Разве кацапье на луганщине не достигли своих целей? И разве мы своих где-то достигли на данный момент?
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27.07.2022 08:22 Відповісти
Нашей целью на данном этапе было остановить кацапов и прилично их потрепать. Более-менее эта цель достигнута. Второй этап более сложный-самим вести наступление. Тут будем посмотреть.
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27.07.2022 09:09 Відповісти
Ну, пускай наводят понтонную переправу, надо только дождаться окончания работ с их стороны и тогда вдарить по ним 155-мм гаубицами M777, потом, при необходимости, Хаймерсами или авиацией ВСУ, тоже мне проблема.. )
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27.07.2022 08:27 Відповісти
Дивно. а інші джерела пишуть, що ми Новолуганське смт залишили.
Господи, спаси і збережи...
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27.07.2022 09:41 Відповісти
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-26 сводке-анализе отмечает, кроме прочего, что россияне за последние два дня, возможно, немного продвинулись вперед в районе на северо-востоке от Бахмута.
Аналитики ISW ссылаются на геолоцированное видео, снятое российским солдатом, который идет свободно, не прячась, по шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестовое.
Бои за это село шли несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.
"На видео видно, что российская артиллерия практически сровняла Берестовое с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские части организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, двинутся с этой позиции по шоссе T1302 к Соледару и попытаются штурмовать Бахмут с направления Берестовое-Соледар", - пишет ISW

https://www.bbc.com/russian/live/news-62103069 ВВС
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27.07.2022 12:43 Відповісти
Щире побажання - здохніть кацапи.
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27.07.2022 14:51 Відповісти
Москалів 144 млн. і усі мають намір воювати ... Скільки необхідно куль українським захисникам щоби знищити рашефашистську навалу.
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27.07.2022 15:51 Відповісти
 
 