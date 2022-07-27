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Новини Війна
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жінки (595) путін (23317) росія (63568) зниклий безвісти (183)

Рідні понад сотні військових РФ, які зникли в Україні, звернулися до Путіна

ворог,русня,мертвий,орк

Понад 100 сімей російських військовослужбовців звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою знайти своїх синів, чоловіків та братів, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.

Про це пише видання "Север.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

""Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що у них постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає", - йдеться у листі, який батьки та дружини особисто передали до приймальні адміністрацію президента РФ 26 липня.

Також вони вимагають зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. І хочуть, щоб Путін призначив у кожен регіон Росії свого представника, який звітував би перед родичами зниклих без вісті про роботу з пошуку їхніх близьких.

Під зверненням стоять підписи 106 людей - по одній людині від родини.

Вимоги припинити війну в Україні в документі немає.

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Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони Росії лише двічі звітувало про втрати. За офіційними даними станом на 25 березня, в Україні загинув 1351 військовослужбовців. Про поранених та зниклих безвісті тоді не повідомляли. За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого ліквідовано вже 39 870 рашистів.

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Топ коментарі
+38
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27.07.2022 08:37
+31
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27.07.2022 08:30
+30
Ви как сцарю челабітнаю падайьотє халопи...
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27.07.2022 08:34
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27.07.2022 08:30 Відповісти
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27.07.2022 08:37 Відповісти
Не имей 100 рублей, а имей двух друзей и 98 рублей. 1980 г7од.
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27.07.2022 09:52 Відповісти
Ви как сцарю челабітнаю падайьотє халопи...
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27.07.2022 08:34 Відповісти
надо кацпам не путину подавать просьбы - а передвижным крематориям - пусть расскажут водилы - где печки коптили дольше всего - там значит захоронены их сынки-ублюдки
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27.07.2022 09:40 Відповісти
Шукають своїх родичів зниклих в Україні, дебільна кацапська мразь. А не пускати своє м'ясо на війну з Україною не пробували???
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27.07.2022 08:36 Відповісти
Теж білу срану Ладу хочуть. Непокояться, бо якщо зник безвісті то Ладу не купити.
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27.07.2022 08:36 Відповісти
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27.07.2022 08:38 Відповісти
Ваши родние знайдени...

Но поскольку ето спецоперация -об етом специнформация.

У вас к ней допуска нет
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27.07.2022 08:38 Відповісти
пусть на запах от коптильни крематоря идут - чай гнилую вонь своего сына узнают
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27.07.2022 09:42 Відповісти
У цих самок всi витрати вже на рiк вперед запланованi, а жмурiв нiяк не довезуть..
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27.07.2022 12:04 Відповісти
Баби хочуть грошей. А статус пропавших без вісті цього не дає.. Бидло, кацапське рабське бидло.
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27.07.2022 08:44 Відповісти
Ну да, машину не можуть купити, якщо пропав без вісти...
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27.07.2022 09:18 Відповісти
Нє, ті орки вже стали перегноєм і компенсації їх мамки не отримають!
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27.07.2022 08:44 Відповісти
Що це холопи собі дозволяють?
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27.07.2022 08:44 Відповісти
Їх вже поглинула українська земля. І сліду не залишилось
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27.07.2022 08:47 Відповісти
Что вы там бормочете,крепостные? Сцарьку на вас насрать. Молчать и сдыхать,тупые твари.
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27.07.2022 08:48 Відповісти
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27.07.2022 08:48 Відповісти
Мочи их, Ху%ло!!!!
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27.07.2022 08:49 Відповісти
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27.07.2022 08:52 Відповісти
ти ба як усім бєлі жігулі кортить
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27.07.2022 08:52 Відповісти
Прапала сабака , найдітє сабаку...
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27.07.2022 08:53 Відповісти
Фарш зазвичай не вносять до списку полонених
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27.07.2022 09:03 Відповісти
А може вони отримали українське громадянство?... назавжди...
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27.07.2022 09:05 Відповісти
їх трупи свої вже спалили
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27.07.2022 09:11 Відповісти
завтра..
або післязавтра...
Фуйло все кине
та побіжить шукать..
дебіли,..пля..
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27.07.2022 09:16 Відповісти
Майор Чернобаев обзвонит, сообщит что с их биомусором.
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27.07.2022 09:21 Відповісти
С 1.09.2022г. услуга платная. 50 долларов на криптокошелёк ВСУ.
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27.07.2022 09:42 Відповісти
Рабам не положено задавать лишние вопросы!
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27.07.2022 09:25 Відповісти
»АвтоВАЗ нє рєзіновий», - сказали холопам у відповідь.
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27.07.2022 09:28 Відповісти
Пишіть або дзвоніть на гарячу лінію до майора Чєрнобаєва
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27.07.2022 09:30 Відповісти
"Під зверненням стоять підписи 106 людей - по одній людині від родини". які люди? звідкіля на паРаші люди? а якби й трапилось таке диво, на паРаші справді з'явилася людина, то вона б ніколи не звернулася до *****.
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27.07.2022 09:46 Відповісти
Родичі вимагають всього навсього єдиного - внести їх синів чи братів, чоловіків в вспики, щоб отримати гроші на "каліну". Як були кацапи потворами, так ними і залишилися.
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27.07.2022 09:46 Відповісти
********. Он себя с Петром Первым сравнил и с завоеваниями. Ему не до визгов.
Идите рожайте еще.
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27.07.2022 10:09 Відповісти
Зачем вам сыновья если у вас есть вечный **********.
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27.07.2022 10:26 Відповісти
 
 