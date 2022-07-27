Рідні понад сотні військових РФ, які зникли в Україні, звернулися до Путіна
Понад 100 сімей російських військовослужбовців звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою знайти своїх синів, чоловіків та братів, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.
Про це пише видання "Север.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.
""Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що у них постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає", - йдеться у листі, який батьки та дружини особисто передали до приймальні адміністрацію президента РФ 26 липня.
Також вони вимагають зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. І хочуть, щоб Путін призначив у кожен регіон Росії свого представника, який звітував би перед родичами зниклих без вісті про роботу з пошуку їхніх близьких.
Під зверненням стоять підписи 106 людей - по одній людині від родини.
Вимоги припинити війну в Україні в документі немає.
Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони Росії лише двічі звітувало про втрати. За офіційними даними станом на 25 березня, в Україні загинув 1351 військовослужбовців. Про поранених та зниклих безвісті тоді не повідомляли. За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого ліквідовано вже 39 870 рашистів.
Будь ласка, зачекайте...
Но поскольку ето спецоперация -об етом специнформация.
У вас к ней допуска нет
або післязавтра...
Фуйло все кине
та побіжить шукать..
дебіли,..пля..
Идите рожайте еще.