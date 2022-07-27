Зранку окупанти обстріляли Миколаїв. Влучання у промислову зону та ремонтне підприємство, - Кім

Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією, влучання були у промислову зону та ремонтне підприємство.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Кім також інформує, що вчора, 26 липня, у Миколаївському районі о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Також внаслідок обстрілів, 26 липня, у с. Котляреве Шевченківської громади горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.

"Після ворожих обстрілів, вчора, 26 липня у с. Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави. Також, 26 липня, у с. Лимани Галицинівської громади відбулося займання пшеничного поля.

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Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, обстріли зафіксовані також у Баштанському районі.

"Вчора, 26 липня, орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає. Також орієнтовно о 02:00, 27 липня, були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає", - інформує очільник регіону.

Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Так, 26 липня у смт Березнегувате внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави.

Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.

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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.