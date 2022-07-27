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"Удари були філігранні", - ОК "Південь" підтвердило удар по Антонівському мосту в Херсоні

мост,міст,антонівський,антоновский

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Вона наголосила, що українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.

"Робота нашої артилерії - настільки делікатна та ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська", - сказала вона.

На запитання, чи були завдані удари по Антонівському мосту, Гуменюк відповіла: "Удари були, але вони були філігранні".

Дивіться: У Херсоні чути вибухи біля Антонівського мосту через Дніпро. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

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Топ коментарі
+30
Українським філігранщікам-респект...
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27.07.2022 09:14
+19
Косаби, хто не встигне втекти з Херсону, ми не винні.
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27.07.2022 09:23
+10
ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
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27.07.2022 09:19
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Українським філігранщікам-респект...
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27.07.2022 09:14 Відповісти
Добити його дєрьмак не дозволив? Йому шкода вояк свого папи?
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27.07.2022 09:15 Відповісти
Добивати його потрібно було 25 або 26 лютого Пошкодили і добре , він ще в нагоді нам стане .В нас як лупанули моста в хлам так з травня місяця роблять з нуля
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27.07.2022 09:22 Відповісти
Ти читать умієш? Можна здуру навалить купу снарядів і ракет та повністю зруйнувать УСЕ
Кацапи саме так і роблять! А можна точно ударить ТУДИ і ТАК, щоб паралізувать рух техніки і не тільки не дозволить підвіз ***********, пального та поповнення технікою, але й не дать її вивести з оточення в Херсоні Але не завадить кацапам тікать звідти пішки Хай біжать - вони без танків та артилерії - просто "м"ясо"! А нам потім менше морочиться з відновленням одного-двох прольотів моста Може, у когось з мостобудівників вистачить клепки розробить якусь модель з розбірних металевих конструкцій і поставить її на "потік" - адже у нас не один міст зруйнований А так - підвіз конструкції на місце За допомогою кранів поставив і зібрав усю конструкцію Рік-два простоїть - поки зберуться з силами і поставлять постійний залізобетонний А той - розібрать і використать в іншому місці чи покласти на зберігання - згодиться на майбутнє - мости не вічні То один, то другий треба буде обновлять
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27.07.2022 09:37 Відповісти
Кацапи, відступаючи, зруйнують цого вщент.
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27.07.2022 10:07 Відповісти
ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
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27.07.2022 09:19 Відповісти
Косаби, хто не встигне втекти з Херсону, ми не винні.
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27.07.2022 09:23 Відповісти
О,эти удары ,как мне кажется,мягкое выдавливание московитов из Херсона.
Чем раньше они оставят Херсон ,тем меньше в нём будет разрушений.
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27.07.2022 10:38 Відповісти
і це ще армія України навіть і не починала! Тому біжіть, москалі, тікайте ВЖЕ, бо "через 2-3 тижні (с)" буде пізно....
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27.07.2022 09:29 Відповісти
До сраці ту філігранність Міст повинен бути зруйнований в злам... але один проліт,- хай козломорді спробують відновити, от тоді настане час філігранних прильотів хаймарсят,- один прильоту,- одна бригада трупаків ремонтників... і все буде Хаймарс
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27.07.2022 09:29 Відповісти
Я нічого не зрозуміла з цієї заяви. Створюється враження, що вони стріляють просто щоб полякати, не розумію, наскільки це ефективно.
Сподіваюсь, у них там дійсно все під контролем. а то кацапська техніка і жива сила туди все їде і їде.
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27.07.2022 09:31 Відповісти
Уже кацапи повідомили що рух по мосту зупинений
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27.07.2022 09:38 Відповісти
А Стрілков вже плачеться що залізничному теж кірдик. Орки у Херсоні тепер буде триматися виключно на понтонних переправах
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27.07.2022 09:57 Відповісти
Який там "триматися на понтонах" 🤔 Їм після прильотів хаймарсят залишаться триматися хіба що на понтах, але то недовго 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2022 10:09 Відповісти
Це була тестов заява,для того,щоб повилазили всi довботi хто не розумiють...
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27.07.2022 11:17 Відповісти
Ермак не даст , или придупредит орков , подпольный обком действует
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27.07.2022 09:35 Відповісти
ЗЕрмак в Україні - НІХТО!
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27.07.2022 10:08 Відповісти
всю ніч ждав фотки...але дождусь.
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27.07.2022 09:42 Відповісти
добре
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27.07.2022 09:58 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.07.2022 10:17 Відповісти
https://t.me/c/1172830166/38625 Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото Антонівського моста після роботи ЗСУ
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27.07.2022 10:27 Відповісти
Сам Фаберже со всеми своими яйцами позавидовал бы такой работе!
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27.07.2022 12:19 Відповісти
 
 