"Удари були філігранні", - ОК "Південь" підтвердило удар по Антонівському мосту в Херсоні
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.
Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Вона наголосила, що українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів.
Гуменюк зазначила, що ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
"Робота нашої артилерії - настільки делікатна та ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська", - сказала вона.
На запитання, чи були завдані удари по Антонівському мосту, Гуменюк відповіла: "Удари були, але вони були філігранні".
Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапи саме так і роблять! А можна точно ударить ТУДИ і ТАК, щоб паралізувать рух техніки і не тільки не дозволить підвіз ***********, пального та поповнення технікою, але й не дать її вивести з оточення в Херсоні Але не завадить кацапам тікать звідти пішки Хай біжать - вони без танків та артилерії - просто "м"ясо"! А нам потім менше морочиться з відновленням одного-двох прольотів моста Може, у когось з мостобудівників вистачить клепки розробить якусь модель з розбірних металевих конструкцій і поставить її на "потік" - адже у нас не один міст зруйнований А так - підвіз конструкції на місце За допомогою кранів поставив і зібрав усю конструкцію Рік-два простоїть - поки зберуться з силами і поставлять постійний залізобетонний А той - розібрать і використать в іншому місці чи покласти на зберігання - згодиться на майбутнє - мости не вічні То один, то другий треба буде обновлять
Чем раньше они оставят Херсон ,тем меньше в нём будет разрушений.
Сподіваюсь, у них там дійсно все під контролем. а то кацапська техніка і жива сила туди все їде і їде.
довботi хто не розумiють...
Героям слава!!!