УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5134 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 337 2
обстріл (27070) поранення (2776) Харків (5428) Терехов Ігор (311)

6 людей поранено під час обстрілу Індустріального району Харкова, - мер Терехов

обстріл,харків

Під час обстрілу Індустріального району Харкова поранено шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіми зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - інформує очільник міста.

Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти зранку 27 липня завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запомнить над на веки это. Именно по Харькову, с 24 ф, ежедневно с 4 утра, + - 10 мин, лупят категорически! Как в 41 году бомбили 22 июня киев---,...так началась война.... . Тварье--- помним теперь всегда и в учебники!
показати весь коментар
27.07.2022 11:15 Відповісти
Терехова за грати. Мразота .
показати весь коментар
27.07.2022 12:46 Відповісти
 
 