6 людей поранено під час обстрілу Індустріального району Харкова, - мер Терехов
Під час обстрілу Індустріального району Харкова поранено шестеро людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіми зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - інформує очільник міста.
Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти зранку 27 липня завдали ударів по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.
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Борис Дородный b39ee959
показати весь коментар27.07.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 3
Вал Кочин
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